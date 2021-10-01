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3 рецепта соленых сырников – с базиликом, шпинатом и укропом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 октября, 07:01
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Их можно сделать со шпинатом, укропом, петрушкой, базиликом. Для насыщенности вкуса используйте немного чеснока, твердого сыра или рикотты. Подавать такие сырники со сметаной или греческим йогуртом
Рецепты сырников с зеленью
Рецепты сырников с зеленью / Фото: instagram.com/liudmilaliudmyla/

Если вам пока не приходилось пробовать подобные сырники, то пора это сделать. Они точно получат почетное место среди ваших любимых блюд из творога. Зелень можно брать любую. Главное, чтобы она была свежей. Также можно использовать немного твердого сыра или рикотты, по желанию добавьте немного чеснока.

Сырники с базиликом и чесноком

Сырники с базиликом и чесноком
Сырники с базиликом и чесноком / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

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Ингредиенты:

  • свежий базилик – 3 веточки;
  • гранулированный чеснок – 1 ч. л.;
  • рисовая мука – 35 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • масло для жарки.

Как приготовить:

  1. Базилик мелко нарезать и смешать с творогом. Добавить яйцо, соль, чеснок и тщательно перемешать.
  2. Ввести муку и снова перемешать. Сформировать сырники, обжарить на сковороде до готовности.

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Сырники со рикоттой и шпинатом

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Сырники со шпинатом и зеленью
Сырники со шпинатом и зеленью / Фото: instagram.com/skutaru_blog/

Ингредиенты:

  • творог – 300 г;
  • рикотта – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • шпинат, укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Творог перетереть через сито, добавить рикотту.
  2. Яйцо, шпинат, петрушку и укроп измельчить блендером.
  3. Соединить творог с зеленью, добавить муку. Посолить и перемешать.
  4. Сформировать сырники и обжарить на небольшом огне до готовности.
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Сырники с чесноком, сыром и зеленью

Сырники с чесноком, сыром и зеленью
Сырники с чесноком, сыром и зеленью / Фото: instagram.com/ljubane1979/

Ингредиенты:

  • творог – 300 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • сыр – 100 г;
  • рисовая мука – 50 г;
  • петрушка, укроп, зеленый лук, соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Смешать творог, яйца, рубленную зелень, измельченный через пресс чеснок, натертый на крупной терке сыр. Все перемешать.
  2. Муку просеять, добавить соль и вмешать в творог.
  3. Сформировать сырники, если нужно, обвалять в муке и жарить до готовности.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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