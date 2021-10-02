3 рецепта "улиток", если любите красивую подачу блинов

Это чуть больше, чем просто блины с начинкой. "Улитки" запекаются под соусом, в основном – из сметаны и сыра. Начинки могут быть разными – творог, ягоды, грибы

Рецепты блинной "улитки" / Фото: Коллаж: Сегодня Нужно испечь блины по своему любимому рецепту. Важно не допускать ошибок, чтобы они получились действительно тонкими. А потом завернуть в каждый начинку, выложить по кругу в форме и запекать под заливкой. Самые популярные ингредиенты для начинки – творог, ягоды, крем-сыр, грибы. Блинная "улитка" с творогом Блинная "улитка" с творогом / Фото: instagram.com/tenkova07/ Реклама Ингредиенты: творог – 500 г;

сахар – 50 г;

щепотка ванилина;

изюм (или ягоды) – 80-100 г;

сливочное масло. Для заливки: яйцо куриное – 2 шт.;

сметана – 100 г;

сахар – 2 ст. л. Как приготовить: Испечь блины по своему любимому рецепту. Для начинки смешать творог и ягоды. Если берете изюм, то его нужно подержать в кипятке несколько минут. Наполнить блины начинкой, скрутить и выложить в смазанную сливочным маслом форму. Для заливки взбить яйцо с сахаром, добавить сметану, полить "улитку". Выпекать при 170 градусах 30-35 минут. Реклама Читайте также: "Крепвиль" или "Молочная девочка" – рецепт нежного блинного торта из Франции Блинная "улитка" с грибами Блинная "улитка" с грибами / Фото: instagram.com/dasha_glembotskaya/ Ингредиенты для блинов: молоко, кипяток – по 1 ст.;

яйца – 2 шт.;

мука – 2 ст.;

соль, сахар – по вкусу;

растительное масло – 4 ст. л. Реклама Для начинки: лисички (или любые другие грибы) – 400 г;

лук – 2 шт.;

соль, перец, специи. Для заливки: сыр – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

сметана – 5 ст. л. Как приготовить: Стакан молока смешать со стаканом крутого кипятка. Взбивая, ввести два яйца, сахар и соль по вкусу. Продолжая взбивать, ввести муку и растительное масло. Испечь блины. Для начинки обжарить две больших луковицы с лисичками. На каждый блин выложить начинку и свернуть рулетом. Выложить рулеты улиткой один за одним в круглую форму. Для заливки натереть 100 г сыра, посыпать сверху на пирог. Смешать со сметаной, равномерно распределить на "улитку". Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 10-15 минут. Читайте также: 3 рецепта блинов к завтраку для требовательных маленьких сладкоежек Блинная "улитка" с крем-сыром и смородиной Блинная "улитка" с крем-сыром и смородиной / Фото: instagram.com/serqeeva94/ Ингредиенты для начинки: творожный сыр – 250 г;

сметана – 3-4 ст. л.;

подсластитель – по вкусу;

смородина;

сливочное масло. Для заливки: сметана – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

подсластитель – по вкусу. Как приготовить: Испечь блины. Творожный сыр смешать со смородиной, подсластить. Начинить блины и уложить по спирали в смазанную сливочным масло форму. Для заливки смешать все ингредиенты, залить "улитку". Выпекать при 180 градусах 25 минут. Читайте также: Идея для завтрака: ароматные сырные блины за 20 минут

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