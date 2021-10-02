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3 рецепта "улиток", если любите красивую подачу блинов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 октября, 07:01
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Это чуть больше, чем просто блины с начинкой. "Улитки" запекаются под соусом, в основном – из сметаны и сыра. Начинки могут быть разными – творог, ягоды, грибы
Рецепты блинной "улитки"
Рецепты блинной "улитки" / Фото: Коллаж: Сегодня

Нужно испечь блины по своему любимому рецепту. Важно не допускать ошибок, чтобы они получились действительно тонкими. А потом завернуть в каждый начинку, выложить по кругу в форме и запекать под заливкой. Самые популярные ингредиенты для начинки – творог, ягоды, крем-сыр, грибы.

Блинная "улитка" с творогом

Блинная "улитка" с творогом
Блинная "улитка" с творогом / Фото: instagram.com/tenkova07/

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Ингредиенты:

  • творог – 500 г;
  • сахар – 50 г;
  • щепотка ванилина;
  • изюм (или ягоды) – 80-100 г;
  • сливочное масло.

Для заливки:

  • яйцо куриное – 2 шт.;
  • сметана – 100 г;
  • сахар – 2 ст. л.

Как приготовить:

  1. Испечь блины по своему любимому рецепту.
  2. Для начинки смешать творог и ягоды. Если берете изюм, то его нужно подержать в кипятке несколько минут.
  3. Наполнить блины начинкой, скрутить и выложить в смазанную сливочным маслом форму.
  4. Для заливки взбить яйцо с сахаром, добавить сметану, полить "улитку".
  5. Выпекать при 170 градусах 30-35 минут.
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Блинная "улитка" с грибами

Блинная "улитка" с грибами
Блинная "улитка" с грибами / Фото: instagram.com/dasha_glembotskaya/

Ингредиенты для блинов:

  • молоко, кипяток – по 1 ст.;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 2 ст.;
  • соль, сахар – по вкусу;
  • растительное масло – 4 ст. л.
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Для начинки:

  • лисички (или любые другие грибы) – 400 г;
  • лук – 2 шт.;
  • соль, перец, специи.

Для заливки:

  • сыр – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сметана – 5 ст. л.

Как приготовить:

  1. Стакан молока смешать со стаканом крутого кипятка. Взбивая, ввести два яйца, сахар и соль по вкусу.
  2. Продолжая взбивать, ввести муку и растительное масло. Испечь блины.
  3. Для начинки обжарить две больших луковицы с лисичками. На каждый блин выложить начинку и свернуть рулетом.
  4. Выложить рулеты улиткой один за одним в круглую форму.
  5. Для заливки натереть 100 г сыра, посыпать сверху на пирог. Смешать со сметаной, равномерно распределить на "улитку".
  6. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 10-15 минут.

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Блинная "улитка" с крем-сыром и смородиной

Блинная "улитка" с крем-сыром и смородиной
Блинная "улитка" с крем-сыром и смородиной / Фото: instagram.com/serqeeva94/

Ингредиенты для начинки:

  • творожный сыр – 250 г;
  • сметана – 3-4 ст. л.;
  • подсластитель – по вкусу;
  • смородина;
  • сливочное масло.

Для заливки:

  • сметана – 200 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • подсластитель – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Испечь блины. Творожный сыр смешать со смородиной, подсластить.
  2. Начинить блины и уложить по спирали в смазанную сливочным масло форму.
  3. Для заливки смешать все ингредиенты, залить "улитку".
  4. Выпекать при 180 градусах 25 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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