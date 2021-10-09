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СЕГОДНЯ Еда

3 рецепта воздушно-нежной выпечки с натуральным йогуртом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 октября, 12:00
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Натуральный йогурт в этой выпечке служит основой для крема и начинки. Для одного из пирогов нужны ягоды. Хранить такую выпечку лучше в холодильнике
Рецепты выпечки с натуральным йогуртом
Рецепты выпечки с натуральным йогуртом / Фото: Коллаж: Сегодня

Натуральный или греческий йогурт – отличный ингредиент для выпечки. Пироги и тарты с ним получаются максимально воздушными с концентрированным сливочным вкусом. Дополнять эти десерты будут груши с грецкими орехами и свежие ягоды, которые вы выбираете по своему вкусу.

Йогуртовый пирог с грушей и грецкими орехами

Йогуртовый пирог с грушей и грецкими орехами
Йогуртовый пирог с грушей и грецкими орехами / Фото: instagram.com/natti.tatti/

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Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Йогурт – 200 мл
  • Сахар – 100 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Сливочное масло – 120 г
  • Мука – 220 г
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Грецкие орехи – 100 г

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с сахаром, добавить слегка растопленное сливочное масло, йогурт, цедру и сок лимона, хорошо перемешать.
  2. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем, смешать с йогуртовой смесью.
  3. Вылить в форму, выложить тонко нарезанные груши, сбрызнув их соком лимона.
  4. Сверху посыпать грецкими орехами.
  5. Выпекать при 180 градусах 45 минут.

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Йогуртовый тарт с ягодой


Йогуртовый тарт с ягодами
Йогуртовый тарт с ягодами / Фото: instagram.com/alina_bakes_at_home/

Ингредиенты для основы:

  • Мука – 200 г
  • Сахарная пудра – 50 г
  • Сливочное масло – 110 г
  • Миндальная мука – 30 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Ванилин – по вкусу
  • Щепотка соли

Для начинки:

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  • Греческий йогурт – 600 г
  • Молоко -110 г
  • Яйцо – 3 шт.
  • Миндальная мука – 30 г
  • Цедра 1 лимона
  • Сахар – 50 г
  • Ягоды – 300-400 г

Как приготовить:

  1. Смешать все сухие ингредиенты, добавить нарезанное кубиками холодное масло, растереть в крошку.
  2. Добавить яйцо, замесить тесто. Раскатать, сделать бортики и перенести в форму для запекания. Отправить на 1 час в холодильник.
  3. Сверху уложить пергаментную бумагу, положить груз и выпекать 10 минут при 160 градусах. Убрать груз и бумагу и запекать еще 10 минут.
  4. Для начинки перебить все ингредиенты, кроме ягод, блендером. Вылить на тесто и выпекать 20 минут.
  5. Затем выложить ягоды и запекать еще 10-15 минут.

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Йогуртовый пирог с крошкой

Йогуртовый пирог с крошкой
Йогуртовый пирог с крошкой / Фото: instagram.com/nastena.mam/

Для теста:

  • Желток – 2 шт.
  • Сливочное масло – 80 г
  • Сахар – 70 г
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Белок – 2 шт.
  • Мука – 100 г
  • Сок лимона – 1 ч. л.
  • Греческий йогурт – 350 г
  • Мука – 50 г

Как приготовить:

  1. Взбить желтки с сахаром до пены. Добавить растопленное сливочное масло.
  2. Частями ввести муку, должна получиться крошка. Убрать в холодильник на 30 минут.
  3. Для крема взбить до густой массы белки с сахаром и лимонным соком.
  4. Частями добавить йогурт и муку, перемешивая лопаткой.
  5. Духовку разогреть до 180 градусов, форму застелить бумагой и смазать сливочным маслом.
  6. Большую половины крошки высыпать в форму и распределить, хорошо придавливая. Вылить крем.
  7. Посыпать остатками крошки, выпекать 30 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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