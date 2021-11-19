3 необычных салата с копченой колбасой на день рождения

Успех этих салатов напрямую зависит от качества колбасы. В ней не должно быть много жира. Вместе с соседними ингредиентами она превратится в три очень достойных салата.
В салат с консервированной кукурузой по рецепту tvoisalat нужна свежая морковь. Для салата с огурцами от vkysnie.bluyda приготовьте заправку из сметаны и горчицы.
В "Мексиканский" по рецепту yammy_recepts нужны готовые сухарики со вкусом бекона, можно приготовить их самостоятельно с любимыми специями.
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Один из этих вариантов нужно обязательно попробовать, даже если салатное меню ко дню рождения уже спланировано.
Салат "Мексиканский"
Ингредиенты:
- Консервированная кукуруза – 250 г
- Копченая колбаса – 200 г
- Плавленый сыр – 2 шт.
- Сухарики с беконом
- Зеленый лук, черри, майонез
Как приготовить:
- Колбасу очистить и порезать соломкой. Сыр натереть. Смешать колбасу, сыр, кукурузу и сухарики. Добавить майонез и хорошо перемешать.
- Украсить мелко нарезанным зеленым луком и черри.
Салат с копченой колбасой и огурцами
⠀
Ингредиенты:
- Огурец свежий – 2 шт.
- Капуста – 1/4 кочана
- Болгарский перец – 1 шт.
- Копченая колбаса – 150 г
- Зелень, соль
Для заправки:
- Сметана – 3 ст. л.
- Французская горчица – 1 ст. л.
- Черный молотый перец ⠀
Как приготовить:
- Капусту нашинковать. Свежие огурцы очистить от кожуры, нарезать соломкой.
- Болгарский перец очистить от семян, нарезать соломкой. Колбасу очистить и нарезать соломкой.
- Мелко нарезать зелень и добавить в салат. Сложить все в салатник, посолить.
- Для заправки смешать сметану, горчицу и черный перец. Заправить салат, перемешать.
Салат с копченой колбасой и консервированной кукурузой
Ингредиенты:
- Колбаса копченая, морковь – по 150 г
- Кукуруза консервированная – 100 г
- Сыр твердый – 50 г
- Майонез – 2 ст. л.
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Соль, перец, зелень – по вкусу
Как приготовить:
- Морковь очистить, натереть на крупной терке. Копченую колбасу очистить от оболочки, нарезать соломкой, добавить к моркови.
- Сыр натереть на крупной терке и добавить к остальным ингредиентам. Из банки с кукурузой слить маринад. Кукурузу добавить в салатницу.
- Пропустить через пресс очищенный чеснок, добавить майонез и измельченную зелень. Посолить, поперчить и все перемешать.
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