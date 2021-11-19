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3 необычных салата с копченой колбасой на день рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
19 ноября, 11:55
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Для салата "Мексиканский" нужны сухарики, их желательно приготовить самостоятельно, для других вариантов понадобятся свежая капуста, огурцы, болгарский перец и помидоры
Салаты с копченой колбасой на день рождения
Салаты с копченой колбасой на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Успех этих салатов напрямую зависит от качества колбасы. В ней не должно быть много жира. Вместе с соседними ингредиентами она превратится в три очень достойных салата.

В салат с консервированной кукурузой по рецепту tvoisalat нужна свежая морковь. Для салата с огурцами от vkysnie.bluyda приготовьте заправку из сметаны и горчицы.

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В "Мексиканский" по рецепту yammy_recepts нужны готовые сухарики со вкусом бекона, можно приготовить их самостоятельно с любимыми специями.

Один из этих вариантов нужно обязательно попробовать, даже если салатное меню ко дню рождения уже спланировано.

Салат "Мексиканский"

Салат "Мексиканский"
Салат "Мексиканский" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

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Ингредиенты:

  • Консервированная кукуруза – 250 г
  • Копченая колбаса – 200 г
  • Плавленый сыр – 2 шт.
  • Сухарики с беконом
  • Зеленый лук, черри, майонез

Как приготовить:

  1. Колбасу очистить и порезать соломкой. Сыр натереть. Смешать колбасу, сыр, кукурузу и сухарики. Добавить майонез и хорошо перемешать.
  2. Украсить мелко нарезанным зеленым луком и черри.

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Салат с копченой колбасой и огурцами

Салат с копченой колбасой и огурцами
Салат с копченой колбасой и огурцами / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda


Ингредиенты:

  • Огурец свежий – 2 шт.
  • Капуста – 1/4 кочана
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Копченая колбаса – 150 г
  • Зелень, соль

Для заправки:

  • Сметана – 3 ст. л.
  • Французская горчица – 1 ст. л.
  • Черный молотый перец ⠀

Как приготовить:

  1. Капусту нашинковать. Свежие огурцы очистить от кожуры, нарезать соломкой.
  2. Болгарский перец очистить от семян, нарезать соломкой. Колбасу очистить и нарезать соломкой.
  3. Мелко нарезать зелень и добавить в салат. Сложить все в салатник, посолить.
  4. Для заправки смешать сметану, горчицу и черный перец. Заправить салат, перемешать.

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Салат с копченой колбасой и консервированной кукурузой

Салат с копченой колбасой и консервированной кукурузой
Салат с копченой колбасой и консервированной кукурузой / Фото: instagram.com/tvoisalat

Ингредиенты:

  • Колбаса копченая, морковь – по 150 г
  • Кукуруза консервированная – 100 г
  • Сыр твердый – 50 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Соль, перец, зелень – по вкусу

Как приготовить:

  1. Морковь очистить, натереть на крупной терке. Копченую колбасу очистить от оболочки, нарезать соломкой, добавить к моркови.
  2. Сыр натереть на крупной терке и добавить к остальным ингредиентам. Из банки с кукурузой слить маринад. Кукурузу добавить в салатницу.
  3. Пропустить через пресс очищенный чеснок, добавить майонез и измельченную зелень. Посолить, поперчить и все перемешать.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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