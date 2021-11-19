3 необычных салата с копченой колбасой на день рождения

Для салата "Мексиканский" нужны сухарики, их желательно приготовить самостоятельно, для других вариантов понадобятся свежая капуста, огурцы, болгарский перец и помидоры

Салаты с копченой колбасой на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Успех этих салатов напрямую зависит от качества колбасы. В ней не должно быть много жира. Вместе с соседними ингредиентами она превратится в три очень достойных салата.

В салат с консервированной кукурузой по рецепту tvoisalat нужна свежая морковь. Для салата с огурцами от vkysnie.bluyda приготовьте заправку из сметаны и горчицы.

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В "Мексиканский" по рецепту yammy_recepts нужны готовые сухарики со вкусом бекона, можно приготовить их самостоятельно с любимыми специями.

Один из этих вариантов нужно обязательно попробовать, даже если салатное меню ко дню рождения уже спланировано.

Салат "Мексиканский"

Салат "Мексиканский" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

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Ингредиенты:

Консервированная кукуруза – 250 г

Копченая колбаса – 200 г

Плавленый сыр – 2 шт.

Сухарики с беконом

Зеленый лук, черри, майонез

Как приготовить:

Колбасу очистить и порезать соломкой. Сыр натереть. Смешать колбасу, сыр, кукурузу и сухарики. Добавить майонез и хорошо перемешать. Украсить мелко нарезанным зеленым луком и черри.

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Салат с копченой колбасой и огурцами

Салат с копченой колбасой и огурцами / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda

Огурец свежий – 2 шт.

Капуста – 1/4 кочана

Болгарский перец – 1 шт.

Копченая колбаса – 150 г

Зелень, соль

Ингредиенты:

Для заправки:

Сметана – 3 ст. л.

Французская горчица – 1 ст. л.

Черный молотый перец ⠀

Как приготовить:

Капусту нашинковать. Свежие огурцы очистить от кожуры, нарезать соломкой. Болгарский перец очистить от семян, нарезать соломкой. Колбасу очистить и нарезать соломкой. Мелко нарезать зелень и добавить в салат. Сложить все в салатник, посолить. Для заправки смешать сметану, горчицу и черный перец. Заправить салат, перемешать.

Салат с копченой колбасой и консервированной кукурузой

Салат с копченой колбасой и консервированной кукурузой / Фото: instagram.com/tvoisalat

Ингредиенты:

Колбаса копченая, морковь – по 150 г

Кукуруза консервированная – 100 г

Сыр твердый – 50 г

Майонез – 2 ст. л.

Чеснок – 1-2 зуб.

Соль, перец, зелень – по вкусу

Как приготовить: