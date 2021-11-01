3 салата с курицей на день рождения, которые могут соревноваться во вкусе с "Цезарем"

Курица, вернее, куриное филе – частый ингредиент для салатов на завтрак и праздничных. Удобно, что курицу можно отварить или запечь. Ну или готовить с копченым филе. Все равно будет вкусно.
Салат от фудблогера recepty_przepisy предусматривает наличие шампиньонов и твердого сыра. "Восторг" от elenalusika заправляется натуральным йогуртом и насыщается особенным вкусом с помощью моркови по-корейски.
Рецепт салата с курицей и виноградом – редакционный. Виноград нужен темный и светлый.
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Салат "Восторг"
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе;
- 150 г шампиньонов;
- 80 г моркови по-корейски;
- 1 шт. свежий огурец;
- зелень, соль, перец , йогурт – по вкусу.
Как приготовить:
- Куриное филе отварить до готовности, нарезать небольшими кубиками.
- Шампиньоны нарезать небольшими пластинками, посолить, поперчить и обжарить на сковороде до готовности.
- Огурцы очистить и натереть мелкой соломкой, как морковь по-корейски. Измельчить зелень.
- Соединить все ингредиенты. Довести до вкуса солью и перцем, добавить натуральный йогурт и перемешать.
- Можно выложить слоями – грибы, курица, морковь по-корейски, огурцы, зелень. Каждый слой промазать йогуртом, кроме последнего.
Салат с курицей и грибами
Ингредиенты:
- по 150 г отварного куриного филе, твердого сыра;
- 4 вареных яйца;
- 300 г шампиньонов;
- 1 маленькая луковица;
- майонез;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Сыр и яйца натереть на мелкой терке. Филе разобрать на волокна.
- Лук нарезать кубиками и поджарить. Отдельно поджарить грибы, посолить и поперчить. Соединить лук с шампиньонами.
- Сборка: на дно тарелки выложить немного майонеза, затем – яйца, соль, перец, грибы, майонез, куриное филе, соль, перец, майонез, 2/3 сыра, майонез, сыр.
- Украсить по желанию.
Салат из копченой курицы с виноградом
Ингредиенты:
- 1 копченое куриное бедро;
- горсть светлого винограда;
- горсть темного винограда;
- 1/2 шт. красной луковицы;
- 50 мл сметаны;
- щепотка молотой паприки;
- рукола или другая салатная зелень;
- оливковое масло;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Снимите кожицу с копченого куриного бедра. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками.
- Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец.
- Заправьте соусом салат и перемешайте.
- На тарелку выложите руколу, а на нее – готовый салат.