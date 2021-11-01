3 салата с курицей на день рождения, которые могут соревноваться во вкусе с "Цезарем"

Куриное филе для этих салатов можно отварить или запечь со специями, можно взять копченое мясо. Заправляются они сметаной, майонезом или греческим йогуртом

Салаты с курицей на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Курица, вернее, куриное филе – частый ингредиент для салатов на завтрак и праздничных. Удобно, что курицу можно отварить или запечь. Ну или готовить с копченым филе. Все равно будет вкусно.

Салат от фудблогера recepty_przepisy предусматривает наличие шампиньонов и твердого сыра. "Восторг" от elenalusika заправляется натуральным йогуртом и насыщается особенным вкусом с помощью моркови по-корейски.

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Рецепт салата с курицей и виноградом – редакционный. Виноград нужен темный и светлый.

Салат "Восторг"

Салат "Восторг" / Фото: instagram.com/elenalusika/

Ингредиенты:

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250 г куриного филе;

150 г шампиньонов;

80 г моркови по-корейски;

1 шт. свежий огурец;

зелень, соль, перец , йогурт – по вкусу.

Как приготовить:

Куриное филе отварить до готовности, нарезать небольшими кубиками. Шампиньоны нарезать небольшими пластинками, посолить, поперчить и обжарить на сковороде до готовности. Огурцы очистить и натереть мелкой соломкой, как морковь по-корейски. Измельчить зелень. Соединить все ингредиенты. Довести до вкуса солью и перцем, добавить натуральный йогурт и перемешать. Можно выложить слоями – грибы, курица, морковь по-корейски, огурцы, зелень. Каждый слой промазать йогуртом, кроме последнего.

Салат с курицей и грибами

Салат с курицей и грибами / Фото: instagram.com/recepty_przepisy/

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Ингредиенты:

по 150 г отварного куриного филе, твердого сыра;

4 вареных яйца;

300 г шампиньонов;

1 маленькая луковица;

майонез;

соль, перец.

Как приготовить:

Сыр и яйца натереть на мелкой терке. Филе разобрать на волокна. Лук нарезать кубиками и поджарить. Отдельно поджарить грибы, посолить и поперчить. Соединить лук с шампиньонами. Сборка: на дно тарелки выложить немного майонеза, затем – яйца, соль, перец, грибы, майонез, куриное филе, соль, перец, майонез, 2/3 сыра, майонез, сыр. Украсить по желанию.

Салат из копченой курицы с виноградом

Салат из копченой курицы с виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 копченое куриное бедро;

горсть светлого винограда;

горсть темного винограда;

1/2 шт. красной луковицы;

50 мл сметаны;

щепотка молотой паприки;

рукола или другая салатная зелень;

оливковое масло;

соль, перец.

Как приготовить: