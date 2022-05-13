3 способа, как необычно и вкусно использовать сосиски

Обычно мы их отвариваем или обжариваем, более старательные готовят их в тесте. Но это совсем не конец потенциала наших любимых сосисок, их можно использовать в ряде других рецептов.
Для тех, что ниже, нужны сосиски без жира. Вареные или копченые они будут – непринципиально.
Быстрый пирог с молодой капустой – редакционный рецепт, ингредиенты для начинки нужно немного припустить на растительном масле.
Кексы от marisha_rybinaзамешиваются на воде и растительном масле. После замеса оно должно отдохнуть 30-40 минут.
Для немецкого салата по рецепту alexis_food_flowers нужны маринованные огурцы и немного твердого сыра.
Быстрый пирог с молодой капустой и сосисками
Ингредиенты:
- 500 г муки;
- 7 г дрожжей;
- 1 ст. л. сахара (без горки);
- 50 г растительного масла;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 5 шт. сосисок;
- 200 г молодой капусты;
- лук, морковь – по половинке;
- 50 г сыра;
- яйцо;
- специи, зелень – по вкусу.
Как приготовить:
- Дрожжи добавить в теплую воду с сахаром, добавить немного муки. Оставить на 20 минут.
- Добавить остальные ингредиенты, замесить тесто. Оставить в теплом месте на 40-60 минут.
- Для начинки поджарить репчатый лук, добавить нарезанную морковь. Затем – нарезанные сосиски, чуть поджарить.
- Добавить капусту. Посолить, поперчить, добавить зелень.
- Раскатать тесто, положить начинку, сформировать пирог, смазать яйцом и посыпать тертым сыром.
- Запекать 20 минут при температуре 180 градусов.
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Кексы "Хот-дог"
Ингредиенты:
- 8 сосисок;
- 200 г кетчупа;
- 2 ч. л горчицы;
- твердый сыр.
Для теста:
- 200 мл воды;
- по 2 ч. л. сухих дрожжей, соли, сахара;
- 4 ст. л. растительного масла;
- 2 яйца;
- около 600 г муки.
Как приготовить:
- Сосиски нарезать кубиками, добавить кетчуп и горчицу, перемешать.
- Соединить все ингредиенты для тесто, тщательно замесить тесто. Оставить на 40 минут под пленкой.
- Тесто раскатать и разделить по формам. Выложить начинку, сверху – тертый сыр.
- Выпекать при 180 градусах 25 минут.
- Украсить кексы маринованным огурцом, зеленым луком.
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Салат с сосисками
Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу):
- сардельки;
- маринованные огурцы;
- сыр;
- красный лук.
Для заправки:
- оливковое масло;
- немного рассола с огурцов;
- 1 ч. л. неострой горчицы;
- соль, перец, сушеный орегано.
Как приготовить.
- Сосиски и огурцы нарезать соломкой, соединить с тертым сыром.
- Смешать все ингредиенты для заправки, добавить в салат.
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