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СЕГОДНЯ Еда

3 способа, как необычно и вкусно использовать сосиски

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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13 мая, 08:50
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Это кексы "Хот-дог", немецкий салат с интересной заправкой и пирог с начинкой из сосисок, молодой капусты, лука и моркови
Простые и необычные рецепты с сосисками
Простые и необычные рецепты с сосисками / Фото: Коллаж: Сегодня

Обычно мы их отвариваем или обжариваем, более старательные готовят их в тесте. Но это совсем не конец потенциала наших любимых сосисок, их можно использовать в ряде других рецептов.

Для тех, что ниже, нужны сосиски без жира. Вареные или копченые они будут – непринципиально.

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Быстрый пирог с молодой капустой – редакционный рецепт, ингредиенты для начинки нужно немного припустить на растительном масле.

Кексы от marisha_rybinaзамешиваются на воде и растительном масле. После замеса оно должно отдохнуть 30-40 минут.

Для немецкого салата по рецепту alexis_food_flowers нужны маринованные огурцы и немного твердого сыра.

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Быстрый пирог с молодой капустой и сосисками

Фото: instagram.com/azanmira/

Ингредиенты:

  • 500 г муки;
  • 7 г дрожжей;
  • 1 ст. л. сахара (без горки);
  • 50 г растительного масла;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 5 шт. сосисок;
  • 200 г молодой капусты;
  • лук, морковь – по половинке;
  • 50 г сыра;
  • яйцо;
  • специи, зелень – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Дрожжи добавить в теплую воду с сахаром, добавить немного муки. Оставить на 20 минут.
  2. Добавить остальные ингредиенты, замесить тесто. Оставить в теплом месте на 40-60 минут.
  3. Для начинки поджарить репчатый лук, добавить нарезанную морковь. Затем – нарезанные сосиски, чуть поджарить.
  4. Добавить капусту. Посолить, поперчить, добавить зелень.
  5. Раскатать тесто, положить начинку, сформировать пирог, смазать яйцом и посыпать тертым сыром.
  6. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Как необычно можно использовать нашу любимую гречку узнаете здесь.

Кексы "Хот-дог"

Кексы "Хот-дог"
Кексы "Хот-дог"

Ингредиенты:

  • 8 сосисок;
  • 200 г кетчупа;
  • 2 ч. л горчицы;
  • твердый сыр.

Для теста:

  • 200 мл воды;
  • по 2 ч. л. сухих дрожжей, соли, сахара;
  • 4 ст. л. растительного масла;
  • 2 яйца;
  • около 600 г муки.

Как приготовить:

  1. Сосиски нарезать кубиками, добавить кетчуп и горчицу, перемешать.
  2. Соединить все ингредиенты для тесто, тщательно замесить тесто. Оставить на 40 минут под пленкой.
  3. Тесто раскатать и разделить по формам. Выложить начинку, сверху – тертый сыр.
  4. Выпекать при 180 градусах 25 минут.
  5. Украсить кексы маринованным огурцом, зеленым луком.

Пять интересных добавок, которые стоит добавить в хот-дог, найдете здесь.

Салат с сосисками

Салат с сосисками
Салат с сосисками / Фото: Инстаграм

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу):

  • сардельки;
  • маринованные огурцы;
  • сыр;
  • красный лук.

Для заправки:

  • оливковое масло;
  • немного рассола с огурцов;
  • 1 ч. л. неострой горчицы;
  • соль, перец, сушеный орегано.

Как приготовить.

  1. Сосиски и огурцы нарезать соломкой, соединить с тертым сыром.
  2. Смешать все ингредиенты для заправки, добавить в салат.

Три интересных рецепта, где можно использовать щавель, читайте в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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