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3 способа заготовить зелень, чтобы сохранить ее вкус и аромат (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 июня, 11:02
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Это не только заморозка. Любую зелень можно засолить или превратить в густую пасту, соус. Они могут храниться в холодильнике дольше года
Как заготовить зелень на зиму
Как заготовить зелень на зиму

Сейчас зелень максимально ароматная и сочная. Если вы уже начали готовиться к зиме, то сделайте помидоры в собственном соку с минимальным количеством соли, и займитесь зеленью.

Обычно ее сушат и складывают в стеклянные емкости. Лучше ее заморозить, желательно в вакуумных пакетах.

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Еще можно засолить и приготовить укропную пасту – это поможет сохранить аромат и вкус максимально.

Способами заготовок из зелени поделились на канале Коллекция Рецептов.

Заморозка зелени

Замораживать можно практически всю зелень
Замораживать можно практически всю зелень

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Это самый распространенный способ. Многие используют обычные пищевые контейнеры. Это удобно, но через несколько месяцев заморозки зелень впитает запахи других продуктов.

Хороший выбор – это вакуумные контейнеры. Еще используют прозрачные пластиковые бутылки из-под молока. У них широкое горлышко, зелень легко высыпается.

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Засолка зелени

Засоленный укроп на зиму
Засоленный укроп на зиму / Фото: Коллекция Рецептов

Этот способ позволит сохранить цвет, вкус и аромат на протяжении года. А использовать такую зелень можно для первых блюд, жаркого и рагу, тушеных блюд из мяса и рыбы, овощей.

Нужно взять 200 граммов укропа и 100 граммов петрушки. Обязательно обрежьте стебли, если они очень грубые.

Зелень нужно перемешать с каменной солью. Соли нужно в три раза меньше, чем зелени. То есть на 300 граммов зелени 100 граммов соли.

Теперь заготовку можно утрамбовать в сухие банки с крышкой. Со временем зелень пустит сок и осядет. При желании можно дорезать укроп и петрушку и заполнить емкости.

Паста или соус из укропа

Паста или соус из укропа
Паста или соус из укропа / Фото: Коллекция Рецептов

Ароматная и очень густая заготовка, чем-то похожа на песто. Соус можно подавать к макаронам, использовать при приготовлении мяса, птицы, соусов. Хранится в холодильнике минимум год.

Нужно 500 граммов укропа, вымытого и высушенного. Добавьте 20 граммов соли, 10 граммов сахара, цедру половины лимона и чайную ложку его сока и 6-8 зубков чеснока. Все это заливается 300 граммами подсолнечного масла и измельчить до однородности в блендере.

Теперь соус можно разливать по сухим банкам, не доливая доверху. Укропную пасту нужно залить растительным маслом, его слой должен быть не менее одного сантиметра. Плотно закройте крышки и уберите в холодильник.

Здесь читайте, как сделать клубничное варенье, похожее на желе. Этот рецепт экономит сахар.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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