3 варианта для сладкой запеченной овсянки к завтраку

Запечь овсянку немного затратнее по времени, чем просто сварить, но это того стоит. Внутрь можно положить пюре или джем, свежие ягоды или фрукты. Сочнее она будет, если добавить немного молока или сметаны