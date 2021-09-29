3 варианта для сладкой запеченной овсянки к завтраку

Если вареная овсянка немного надоела, даже если вы знаете, как сварить ее идеально, эту кашу стоит запечь. А когда к такой овсянке прибавить немного ягод, фруктового пюре или шоколада – получится красивый завтрак. Для сочности можно использовать сметану или йогурт. Перед запеканием форму смажьте небольшим количеством сливочного масла.
Запеченная овсянка с клубникой и арахисовым соусом
Ингредиенты:
- перемолотая овсянка – 50 г;
- молоко – 70 г;
- яблочное пюре – 40 г;
- подсластитель – по вкусу;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
Для джема:
- клубника (замороженная) – 60 г;
- подсластитель – по вкусу;
- вода.
Для арахисового соуса:
- арахисовая паста – 2 ч. л.;
- молоко – 2 ч. л.
Как приготовить:
- Для овсянки смешать все ингредиенты.
- Клубнику разморозить, нарезать. Добавить немного воды, подсластитель и перебить миксером или блендером в джем.
- Для арахисового соуса смешать пасту и теплое молоко до однородности.
- В емкость залить немного овсянки, в середину выложить джем, сверху – арахисовый соус. Влить остальную овсянку.
- Выпекать при 180 градусах 20 минут, украсить корицей.
Запеченная овсянка с фруктовым пюре
Ингредиенты:
- геркулес – 100 г;
- фруктовое пюре – 170 г;
- молоко – 120 мл.
Как приготовить:
- Овсяные хлопья залить молоком, хорошо перемешать, оставить на 15 минут.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- К овсянке добавить фруктовое пюре, перемешать и переложить в форму для запекания.
- Выпекать 20 минут.
Запеченная овсянка с шоколадом
Ингредиенты:
- банан – половина;
- овсянка – 70 г;
- молоко – 100 г;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
- какао – 1 ч. л.;
- сметана – 1 ст. л.;
- шоколад – по вкусу.
Как приготовить:
- Банан измельчить, добавить к овсянке. Добавить разрыхлитель и молоко, тщательно перемешать.
- Выложить в форму овсянку, сверху положить сметану. Перемешать.
- Добавить несколько кусочков шоколада и выпекать 20 минут при 180 градусах.
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