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3 варианта для сладкой запеченной овсянки к завтраку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 сентября, 07:01
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Запечь овсянку немного затратнее по времени, чем просто сварить, но это того стоит. Внутрь можно положить пюре или джем, свежие ягоды или фрукты. Сочнее она будет, если добавить немного молока или сметаны
Рецепты запеченной овсянки к завтраку
Рецепты запеченной овсянки к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вареная овсянка немного надоела, даже если вы знаете, как сварить ее идеально, эту кашу стоит запечь. А когда к такой овсянке прибавить немного ягод, фруктового пюре или шоколада – получится красивый завтрак. Для сочности можно использовать сметану или йогурт. Перед запеканием форму смажьте небольшим количеством сливочного масла.

Запеченная овсянка с клубникой и арахисовым соусом

Запеченная овсянка с клубникой и арахисовым соусом
Запеченная овсянка с клубникой и арахисовым соусом / Фото: instagram.com/likushka_food/

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Ингредиенты:

  • перемолотая овсянка – 50 г;
  • молоко – 70 г;
  • яблочное пюре – 40 г;
  • подсластитель – по вкусу;
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Для джема:

  • клубника (замороженная) – 60 г;
  • подсластитель – по вкусу;
  • вода.

Для арахисового соуса:

  • арахисовая паста – 2 ч. л.;
  • молоко – 2 ч. л.
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Как приготовить:

  1. Для овсянки смешать все ингредиенты.
  2. Клубнику разморозить, нарезать. Добавить немного воды, подсластитель и перебить миксером или блендером в джем.
  3. Для арахисового соуса смешать пасту и теплое молоко до однородности.
  4. В емкость залить немного овсянки, в середину выложить джем, сверху – арахисовый соус. Влить остальную овсянку.
  5. Выпекать при 180 градусах 20 минут, украсить корицей.

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Запеченная овсянка с фруктовым пюре

Овсянка с фруктовым пюре
Овсянка с фруктовым пюре / Фото: instagram.com/olginka.7/

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Ингредиенты:

  • геркулес – 100 г;
  • фруктовое пюре – 170 г;
  • молоко – 120 мл.

Как приготовить:

  1. Овсяные хлопья залить молоком, хорошо перемешать, оставить на 15 минут.
  2. Духовку разогреть до 180 градусов.
  3. К овсянке добавить фруктовое пюре, перемешать и переложить в форму для запекания.
  4. Выпекать 20 минут.

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Запеченная овсянка с шоколадом

Запеченная овсянка с шоколадом
Запеченная овсянка с шоколадом / Фото: instagram.com/_ksufood_/

Ингредиенты:

  • банан – половина;
  • овсянка – 70 г;
  • молоко – 100 г;
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
  • какао – 1 ч. л.;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • шоколад – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Банан измельчить, добавить к овсянке. Добавить разрыхлитель и молоко, тщательно перемешать.
  2. Выложить в форму овсянку, сверху положить сметану. Перемешать.
  3. Добавить несколько кусочков шоколада и выпекать 20 минут при 180 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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