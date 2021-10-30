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3 пирожных из 3 разных стран – и это невероятные десерты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 октября, 09:00
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Рецепт венского пирожного для тех, кто следит за фигурой. Венгерское "Жербо" – легендарной десерт с абрикосовым вареньем и орехами, а финское пирожное Рунеберга готовится на миндальной муке
Рецепты пирожных
Рецепты пирожных / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероятно, не существует такой страны, где бы не было своего особенного пирожного. На юге Италии есть самые хрустящие трубочки в мире – канноли.

В Австрии – нежное венское пирожное. Оно очень похоже на хорошо нам известный тертый пирог. Но рецепт от goodfood.gram для тех, кто следит за фигурой. В другом случае – это достаточно калорийный десерт.

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Тортик или пирожное Рунеберга – это гордость финнов. Йохан Людвиг Рунеберг – самый значимый для Финляндии поэт, автор гимна страны. Говорят, что Йохан обожал эти кексы, ему готовила их жена.

Отличительная черта пирожного - капля джема в кольце из сахарной глазури на верхушке и форма цилиндра. Автор рецепта пирожного, который найдете ниже, – Smmart_keto – предлагает испечь его в формах для кексов.

Пирожное "Жербо" из Венгрии. Автор – кондитер Эмиль Жербо, он создал пирожное в 18 веке. Классический рецепт предполагает курагу или абрикосы, грецкие орехи и венгерский фруктовый бренди палинку.

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Палинку можно заменить обычным бренди. Фудблогер ariadna_gorbunova предлагает рецепт без алкоголя, а для начинки – абрикосовое варенье.

Пирожное Рунеберга

Пирожное Рунеберга
Пирожное Рунеберга / Фото: instagram.com/smmart_keto

Ингредиенты:

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  • 5 яиц комнатной температуры;
  • 150 г сахара или заменителя сахара;
  • по 200 г сливочного масла и жирных сливок;
  • 50 г миндальной муки;
  • 70 г муки;
  • по 1 ч. л. соды, кардамона;
  • 30 г измельченных миндальных орехов;
  • 5 ст. л. варенья – по вкусу.
  • щепотка приправы для имбирного печенья.

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с сахаром в белую пену, примерно минут 15-20. Количество сахара регулируйте по вкусу.
  2. Растопить сливочное масло и соединить со сливками.
  3. Разогреть духовку до 200 градусов.
  4. Смешать сухие ингредиенты и ввести в сливочную смесь. Дать постоять 5 минут.
  5. Выложить тесто в формы для кексов. Посередине сделать выемку и разложить по чайной ложке варенья. Выпекать 20 минут.
  6. Когда пирожные остынут, украсить еще чайной ложкой варенья и кольцом из сахарной глазури. ⠀
  7. По желанию пропитать в амаретто.

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Жербо

Жербо
Жербо / Фото: instagram.com/ariadna_gorbunova

Ингредиенты:

  • 350 г муки;
  • 125 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 1 яйцо;
  • 1 желток;
  • 125 г сметаны 20%;
  • 60 г сахара;
  • 14 г прессованных дрожжей;
  • щепотка соли;
  • 10 г ванильного сахара.

Для начинки:

  • 450 г абрикосового варенья;
  • 200 г грецких орехов;
  • 100 г сахара.

Для глазури:

  • 100 г темного шоколада;
  • 1 ст. л. подсолнечного масла, без запаха (или другого растительного).

Как приготовить:

  1. Для теста венчиком растереть сливочное масло с солью, сахаром, ванилином. Добавить яйцо и желток, перемешать.
  2. Ввести сметану с разведенными в ней дрожжами и частями просеять и ввести муку. Замесить тесто и разделить на 4 части. Оставить на 20 минут.
  3. Для начинки смешать абрикосовый джем, измельченные грецкие орехи и сахар, начинку поделить на 3 части.
  4. В прямоугольную форму застелить пергамент и выложить первый слой теста. Затем начинку и так со всеми частями теста. Накрыть 4-ым листом теста. Проколоть поверхность вилкой.
  5. Выпекать 50-60 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Дать остыть.
  6. Для глазури растопить шоколад, соединить с сахаром. Нанести на пирог, разрезать на пирожные.

Венское пирожное (пп-рецепт)

Венское пирожное
Венское пирожное / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Ингредиенты:

  • 1 шт. яйцо;
  • 40 г мягкое сливочное масло;
  • 190 г рисовая мука;
  • подсластитель – по вкусу;
  • 5 г разрыхлитель;
  • ванилин на кончике ножа.

Ингредиенты для начинки:

  • 300-350 г вишня/клубника/малина;
  • подсластитель по вкусу;
  • 10 г кукурузный крахмал.

Как приготовить:

  1. Смешать руками все ингредиенты для теста, растереть в крошку.
  2. Для начинки смешать ягоду с крахмалом и подсластителем.
  3. Форму смазать маслом и насыпать половину крошки, равномерно утрамбовывая руками. Сверху выложить ягодную начинку и посыпать остальной крошкой.
  4. Выпекать 30-40 минут при 180 градусах. Дать остыть и разрезать на порции.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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