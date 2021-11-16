3 запеканки на день рождения, если не знаете, как красиво подать курицу

Готовятся они очень быстро, на столе выглядят эффектно и денег не потратите много. Для этих запеканок подойдет как филе, так и мясо с куриных бедер. Среди ингредиентов – помидоры, сыр, моцарелла, болгарский перец

Запеканки с курицей на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Нужно сказать, что такой способ подачи курицы ко дню рождения не только удивительно красивый, но и экономный. Если сравнивать, например, с затратами на фаршированное куриное филе.

Здесь важна форма для запекания, она должна быть красивой, чтобы эффектно стоять в центре стола.

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Для запеканки в сливочном соусе от goodfood.gram нужны грибы и твердый сыр, в рецепте от easyfamilyrecipes есть 200 грамм сыра чеддер, если не найдете, можно использовать любой другой твердый.

И последняя запеканка от tasha.cooking готовится с моцареллой.

Куриная запеканка с помидорами и моцареллой

Куриная запеканка с помидорами и моцареллой / Фото: instagram.com/tasha.cooking

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Ингредиенты:

Куриное филе – 600 г

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Орегано, петрушка

Моцарелла – 2 больших шарика

Соль, перец по вкусу

Растительное масло

Как приготовить:

Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле. Выложить в керамическую форму, сверху – помидоры кусочками. Добавить мелко нарезанный чеснок, орегано, петрушку. Щедро посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой духовке на 190 градусов 15-18 минут.

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Куриная запеканка с сыром и болгарским перцем

Куриная запеканка с сыром и болгарским перцем / Фото: instagram.com/easyfamilyrecipes

Ингредиенты:

Отварное куриное филе (измельченное) – 900 г

Болгарский перец нарезанный соломкой – 250 г

Куриный бульон – 200 мл

Сметана – 100 мл

Чесночный порошок, тмин – по 1/2 ч. л.

Чеддер – 200 г

Свежая кинза

Как приготовить:

Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать бульон, сметану, чесночный порошок и тмин. Затем добавить курицу и болгарский перец. Выложить в форму для запекания и сверху посыпать тертым сыром. Выпекать 20-30 минут до золотистой корочки. Украсить кинзой или другой зеленью.

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Куриная запеканка в сливочном соусе





Куриная запеканка в сливочном соусе / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Ингредиенты:

Куриная грудка без кожи – 2 шт.

Шампиньоны свежие – 400 г

Сыр – 225 г

Яйцо С2 – 6 шт.

Молоко – 200 г

Сливки 20% – 100 г

Зелень, соль, перец, чеснок – по вкусу

Как приготовить: