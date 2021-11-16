3 запеканки на день рождения, если не знаете, как красиво подать курицу

Нужно сказать, что такой способ подачи курицы ко дню рождения не только удивительно красивый, но и экономный. Если сравнивать, например, с затратами на фаршированное куриное филе.
Здесь важна форма для запекания, она должна быть красивой, чтобы эффектно стоять в центре стола.
Для запеканки в сливочном соусе от goodfood.gram нужны грибы и твердый сыр, в рецепте от easyfamilyrecipes есть 200 грамм сыра чеддер, если не найдете, можно использовать любой другой твердый.
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И последняя запеканка от tasha.cooking готовится с моцареллой.
Куриная запеканка с помидорами и моцареллой
Ингредиенты:
- Куриное филе – 600 г
- Помидоры – 2 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Орегано, петрушка
- Моцарелла – 2 больших шарика
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло
Как приготовить:
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле.
- Выложить в керамическую форму, сверху – помидоры кусочками. Добавить мелко нарезанный чеснок, орегано, петрушку. Щедро посыпать тертым сыром.
- Запекать в разогретой духовке на 190 градусов 15-18 минут.
Куриная запеканка с сыром и болгарским перцем
Ингредиенты:
- Отварное куриное филе (измельченное) – 900 г
- Болгарский перец нарезанный соломкой – 250 г
- Куриный бульон – 200 мл
- Сметана – 100 мл
- Чесночный порошок, тмин – по 1/2 ч. л.
- Чеддер – 200 г
- Свежая кинза
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Смешать бульон, сметану, чесночный порошок и тмин. Затем добавить курицу и болгарский перец.
- Выложить в форму для запекания и сверху посыпать тертым сыром.
- Выпекать 20-30 минут до золотистой корочки. Украсить кинзой или другой зеленью.
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Куриная запеканка в сливочном соусе
Ингредиенты:
- Куриная грудка без кожи – 2 шт.
- Шампиньоны свежие – 400 г
- Сыр – 225 г
- Яйцо С2 – 6 шт.
- Молоко – 200 г
- Сливки 20% – 100 г
- Зелень, соль, перец, чеснок – по вкусу
Как приготовить:
- Грудку и грибы нарезать небольшими кусочками и потушить в сковороде до готовности.
- Яйца пробить блендером с молоком и сливками. Добавить соль, перец, мелко порубленную зелень по вкусу.
- Сыр натереть на мелкой терке и добавить в молочную смесь.
- Курицу снять с огня и дать немного остыть. Перемешать с молочной заливкой. Выложить в форму и разровнять.
- Выпекать при 180 градусов около 40 минут. Украсить зеленью.
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