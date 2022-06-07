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30 ленивых булочек с корицей и нежным кремом – как приготовить и рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 июня, 13:27
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Тесто замешивается на муке или воде. Творожный сыр для крема можно заменить таким же количеством густой сметаны. Булочки похожи на синнабоны, только менее калорийные
Ленивые синнабоны
Ленивые синнабоны / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Итак, эти булочки очень напоминают классические синнабоны. Только традиционная коричная начинка не внутри, а сверху, и выпечка не в виде улиток, а квадратная.

Удобно, что после раскатки теста, оно нарезается уже на застеленном противне. Лучше делать это очень острым ножом.

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Все ингредиенты, для теста и для крема, должны быть комнатной температуры. Для крема можно использовать сливочный сыр или густую сметану.

Как обещают на канале Кулинарим с Таней 2.0, и без крема эти булочки будут отличными.

Ленивые булочки с корицей

Ингредиенты на 30 штук:

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  • 200 мл молока или воды;
  • 5 г сухих (15 г свежих) дрожжей;
  • 80 г сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 2 средних яйца;
  • 470 г муки (+-);
  • 2 ст. л. любого масла.

Начинка:

  • 80 г сахара;
  • 1,5 ч. л. корицы;
  • 60 г сливочного масла.

Крем:

  • 200 г творожного сыра или густой сметаны;
  • 60 г сливочного масла;
  • 100 г молока;
  • 2 ст. л. сахарной пудры;
  • ванилин.

Как приготовить:

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  1. Теплое молоко соединить с сахаром и дрожжами. Перемешать.
  2. Вбить два яйца комнатной температуры. Добавить соль и частями всыпать просеянную муку. Замесить тесто. Вымешивать 7-8 минут до гладкого состояния. Когда тесто будет хорошо держать форму, муку подсыпать не нужно.
  3. Вмешать растительное масло в течение одной минуты.
  4. Выложить в миску, смазанную маслом, накрыть и оставить в теплом места на 60 минут.
  5. Обмять тесто и снова накрыть.
  6. Для начинки перетереть до однородности сливочное масло, сахар и корицу.
  7. Противень застелить пергаментом.
  8. Тесто раскатать в форме прямоугольника до толщины 1 см. Удобнее раскатывать на коврике. Переложить на пергамент.
  9. Острым ножом сделать надрезы на небольшие булочки, около 30 штук.
  10. Равномерно распределить начинку. Накрыть пакетом и полотенцем, оставить на 20 минут. Духовку разогреть до 190 градусов.
  11. Выпекать 25 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  12. Для крема соединить сметану, молоко, сливочное масло и ванилин. Перемешать венчиком, добавить сахарную пудру, снова перемешать.
  13. Украсить булочки.

Как правильно нарезать тесто на противне перед выпеканием – смотрите в ролике.

Как приготовить ленивые пельмени на сковороде – узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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