Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Творожная паска

Быстрая закуска

Ужин за 30 минут

Как в детстве

Десерт на сковороде

Домашний паштет
СЕГОДНЯ Еда

4 действенных и простых способа проверить качество сливочного масла

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 10:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это можно сделать после того, как масло будет хорошо заморожено. Понадобится нож, стакан горячей воды и сковорода
Как легко проверить качество сливочного масла
Как легко проверить качество сливочного масла / Фото: karolina-grabowska

Натуральное масло делают из молока и сливок, молоко, кстати, тоже легко проверить в домашних условиях.

Состав продукта написан на упаковке, но чтобы убедиться в качестве, можно провести несколько простых экспериментов в домашних условиях.

Реклама

Все эти способы подтверждены экспертами.

Как легко проверить качество масла

Хорошее сливочное масло быстро замораживается и имеет желтоватый оттенок
Хорошее сливочное масло быстро замораживается и имеет желтоватый оттенок / Фото: monserratsoldu

Первый способ. Заморозьте сливочное масло, потом достаньте и попробуйте разрезать его ножом. Если оно будет идеально поддаваться, то перед вам больше не масло, а маргарин с большим количеством растительных масел.

Реклама

Настоящее сливочное масло при нарезании будет крошиться и ломаться.

Здесь читайте о способах проверки качества творога.

Второй способ. Также можно залить кусочек масла кипятком и дождаться полного растворения.

Реклама

Качественное сливочное масло даст воде молочный оттенок, а на поверхности будет молочный жир, а не пленка растительного масла.

Очень просто узнать, хорошо ли будет работать разрыхлитель. Подробности читайте здесь.

Третий способ. Обращать внимание на наличие влаги и цвет после того, как достанете его из морозилки. У настоящего масла на поверхности образуются капли воды.

Что касается цвета, то качественное масло обретает желтоватый оттенок, если немного побудет при комнатной температуре.

Четвертый способ. Хорошо разогрейте сковороду и бросьте кусочек масла. Настоящее масло будет пахнуть молоком и пениться.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Stay with Ukraine
Патриотические яйца на Пасху
Красить
Секреты свежести
Как хранить хлеб?
Узнать
Будете печь паски в этом году?
Готовить
Рецепт по гороскопу
Что приготовить Львам
Узнать блюдо
Easter holiday
Что должно быть на столе на Пасху
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашняя сметана
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять