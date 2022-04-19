4 действенных и простых способа проверить качество сливочного масла

Это можно сделать после того, как масло будет хорошо заморожено. Понадобится нож, стакан горячей воды и сковорода

Как легко проверить качество сливочного масла / Фото: karolina-grabowska

Натуральное масло делают из молока и сливок, молоко, кстати, тоже легко проверить в домашних условиях.

Состав продукта написан на упаковке, но чтобы убедиться в качестве, можно провести несколько простых экспериментов в домашних условиях.

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Все эти способы подтверждены экспертами.

Как легко проверить качество масла

Хорошее сливочное масло быстро замораживается и имеет желтоватый оттенок / Фото: monserratsoldu

Первый способ. Заморозьте сливочное масло, потом достаньте и попробуйте разрезать его ножом. Если оно будет идеально поддаваться, то перед вам больше не масло, а маргарин с большим количеством растительных масел.

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Настоящее сливочное масло при нарезании будет крошиться и ломаться.

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Второй способ. Также можно залить кусочек масла кипятком и дождаться полного растворения.

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Качественное сливочное масло даст воде молочный оттенок, а на поверхности будет молочный жир, а не пленка растительного масла.

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Третий способ. Обращать внимание на наличие влаги и цвет после того, как достанете его из морозилки. У настоящего масла на поверхности образуются капли воды.

Что касается цвета, то качественное масло обретает желтоватый оттенок, если немного побудет при комнатной температуре.

Четвертый способ. Хорошо разогрейте сковороду и бросьте кусочек масла. Настоящее масло будет пахнуть молоком и пениться.