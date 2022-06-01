4 интересных способа, как вкусно использовать мяту

Это не только ароматный и полезный чай, это отличный ингредиент для красивого печенья, интересного соуса для мясных блюд и не только

Как использовать мяту в кулинарии

Мята – это не только декор самых разных блюд и очень полезный чай. Сироп и варенье из нее можно использовать для лимонадов, мохито, как пропитку для торта, дополнительный ингредиент в крем или поливку для блинов.

Подойдет душистая мята. Она должна быть сочной и максимально свежей.

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Как использовать мяту в кулинарии

Как вкусно использовать мяту

1. Заморозить для напитков и выпечки. Когда будете использовать ее, например, для мятного печенья, дайте оттаять при комнатной температуре.

2. Заморозить с водой в формочках для льда. Такая мята подойдет для мохито и других напитков.

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3. Приготовить необычный соус для мяса. Для этого нужно взять мяту, листья петрушки. Добавить соль, перец, оливковое масло и пробить в блендере.

4. Сварить варенье или сироп из мяты. На 300 граммов промытой и просушенной мяты нужно два лимона, около двух килограммов сахара.

Мяту нарежьте и сложите в кастрюлю с толстым дном. Затем ее нужно залить 700 миллилитрами воды и поставить на огонь.

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После того, как вода закипит, уменьшите огонь и варите 15 минут. Теперь отвар нужно настоять 10-12 часов.

Теперь можно процеживать отвар через несколько слоев мяты. Снова перелейте отвар в кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения.

Добавьте нарезанные лимоны и проварите не менее 45 минут. Чем дольше будете варить будущее варенье, тем гуще оно станет. Храните заготовку в стерилизованных банках.

Если любите выпечку с ароматным лимонным кремом, здесь читайте его простой рецепт.