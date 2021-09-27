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5 мясных блюд ко дню рождения, которые вы точно не пробовали

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 сентября, 11:43
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Свинину можно запечь с грибами в слоеном тесте, приготовить ее в духовке с мандариновым соусом. А говядину или говяжьи голяшки можно превратить в традиционное итальянское блюдо – оссобуко
Рецепты из мяса ко дню рождения
Рецепты из мяса ко дню рождения / Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить действительно отличное мясо, тем более ко дню рождения, сначала нужно купить хороший продукт. Какое бы мясо мы не взяли, важны правильные соусы. В этих рецептах они необычные – на основе мандаринов, вина, лимонов. Что касается грибов, то это не обязательно должны быть шампиньоны. Их можно заменить другими лесными.

Свинина с грибами в слоеном тесте

Свинина с грибами в слоеном тесте
Свинина с грибами в слоеном тесте / Фото: instagram.com/olga_v_malich/

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Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 250 г
  • Свиная вырезка – 500 г
  • Грибы – 150 г
  • Лук – 1 шт. (небольшая)
  • Яйцо – 2 шт.
  • Свежемолотый черный перец, соль
  • Петрушка
  • Кунжут

Как приготовить:

  1. Слоеное тесто заранее разморозить. Духовку разогреть до 200 градусов.
  2. Грибы нарезать пластинами, лук мелко нарезать и обжарить его до прозрачности. Добавить грибы и готовить, пока не выпарится жидкость.
  3. Добавить специи, нарезанную петрушку и перемешать. Готовить несколько минут, отложить.
  4. Мясо обсушить, натереть солью, перцем и другими специями по вкусу.
  5. Обжарить на сильном огне со всех сторон по несколько минут.
  6. Тесто раскатать чуть шире, чем кусок мяса. Выложить грибы, оставив пустыми края по 1-2 см.
  7. На один край выложить мясо. Пустые края смазать взбитым яйцом. Сформировать рулет.
  8. Выложить на противень швом вниз. Смазать яйцом, посыпать кунжутом.
  9. Выпекать 50 минут. Если тесто начнет подгорать, прикрыть фольгой.
  10. Готовое мясо должно отдохнуть 10 минут.
  11. Нарезать на порционные куски и подавать, украсив зеленью.

Свинина в сливочном соусе с грибами и перцем чили

Свинина в сливочном соусе с грибами и перцем чили
Свинина в сливочном соусе с грибами и перцем чили / Фото: Инстаграм


Ингредиенты:

  • Свинина – 600 г
  • Грибы – 10 шт.
  • Сметана 20% жирности – 200 мл
  • Соль, перец
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Острый перец чили, зелень – по вкусу
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Как приготовить:

  1. Нарезать мелко лук и обжарить до прозрачности.
  2. Свинину нарезать брусками и добавить к луку. Немного обжарить, помешивая. Добавить 200 мл воды и тушить под крышкой в течение 20 минут.
  3. Нарезать грибы, добавить к мясу. Влить сметану и добавить специи. Готовить 25 минут под крышкой.
  4. За 10 минут до готовности добавить мелко нарезанный перец чили. Украсить зеленью.

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Свинина с мандаринами

Свинина с мандаринами
Свинина с мандаринами / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/

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Ингредиенты:

  • Свинина – 6 кусков по 100 г
  • Лук-шалот – 300 г
  • Мандарины – 8 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Крахмал – 1 ч. л.
  • Овощной бульон – 50 мл
  • Соль, белый молотый перец, специи

Как приготовить:

  1. С двух мандаринов выдавить сок. Сок процедить.​ Остальные мандарины очистить от пленок.​
  2. В мандариновом соке размешать ложку крахмала. Разогреть половину сливочного масла в сковороде. Обжарить целые очищенные луковицы несколько минут.
  3. Добавить сахар, соль, влить бульон,​ мандариновый сок, накрыть крышкой и готовить на медленном огне 20 минут, помешивая.
  4. Добавить дольки мандаринов и прогреть несколько минут.
  5. Сливочное масло разогреть в другой сковороде и обжарить медальоны по 5 минут с каждой стороны.​ Посолить, поперчить​ и готовить до полной прожарки мяса.
  6. Выложить медальоны на тарелки и полить мандариновым соусом.

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Оссобуко

Оссобуко
Оссобуко / Фото: instagram.com/rainbow_eyes21/

Ингредиенты:

  • Говяжьи голяшки – 4 шт.
  • Морковь – 1 шт. крупная
  • Сельдерей – 3-4 стебля
  • Лук – 1 шт.
  • Томаты с собственном соку – 1 б.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Розмарин – 3 веточки
  • Лимон – 1 шт.
  • Сухое белое вино – 200 мл
  • Мука
  • Петрушка
  • Оливковое масло, сливочное масло – для обжарки мяса
  • Молотый перец, мускатный орех, сушеный базилик – по вкусу

Как приготовить:

  1. Мясо натереть солью, обвалять в муке и обжарить на сливочном и оливковом масле. Достать на тарелку.
  2. Морковь, сельдерей нарезать кубиками, чеснок ( 3 зуб.) измельчить ножом и обжарить в масле после мяса.
  3. Добавить томаты и вино. Готовить, пока не выпарится вино.
  4. Добавить специи по вкусу и мяса. Залить водой, добавить розмарин и тушить 2,5 часа.
  5. Для соуса на мелкой терке натереть чеснок (3 зуб.) и цедру лимона. Измельчить петрушку. Все смешать.
  6. Когда мясо будет практически готово, добавить соус.

Свинина в вине с лимоном и чесноком

Свинина в вине с лимоном и чесноком
Свинина в вине с лимоном и чесноком / Фото: instagram.com/mamochka_nakormit

Ингредиенты:

  • Свинина (вырезка) – 1 кг
  • Лимон – 1 шт.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Белое сухое вино – 200 мл
  • Тимьян, соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло

Как приготовить:

  • Мясо натереть солью и перцем, сбрызнуть маслом для блеска.
  • Для маринада смешать цедру лимона, лимонный сок, растолченные зубчики чеснока, тимьян и оливковое масло. Хорошо обмазать мясо.
  • Переложить в форму для запекания, добавить ломтики лимона и зубчики чеснока и влить вино.
  • Запекать при 150 градусах 2 часа.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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