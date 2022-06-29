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5 полезных и недорогих продуктов, которые заменят авокадо (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 июня, 11:40
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Это не значит, что по содержанию полезных веществ они такие же, как этот зеленый овощ. Но приближенные к нему – точно
Какими продуктами можно заменить авокадо
Какими продуктами можно заменить авокадо / Фото: freepik.com

Обычно мы ищем заменители того, что не очень полезно для здоровья, например, магазинный майонез. Найти ему альтернативы все-таки быстро и легко.

Авокадо считают одним из самых полезных не только среди овощей, его называют суперфудом. В нем собрался ряд самых полезных для нас веществ.

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Конечно, эти продукты не заменят авокадо по свойствам на все сто, но приближенные все-таки есть. Нашли такой список у www.avoseedo.com.

Чем заменить авокадо – список продуктов

Тыквенные семечки

50 граммами авокадо можно заменить 30 граммов тыквенных семечек
50 граммами авокадо можно заменить 30 граммов тыквенных семечек / Фото: Depositphotos

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Несмотря на то, что тыквенные семечки в два раза калорийнее, кальция в них втрое больше, а магния – в раз 30 больше, чем в авокадо. Примерно 50 граммов авокадо можно заменить 30 граммами тыквенных семечек.

Сырые орехи

Орехи снижают уровень холестерина и высокое кровяное давление
Орехи снижают уровень холестерина и высокое кровяное давление / Фото: unsplash.com

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Именно сырые, а не жареные. Жареные орехи – лишние калории. Большинство сырых орехов имеют такой же состав питательных веществ, как и авокадо, особенно грецкие орехи, кешью и миндаль.

Яйца

Яйца – один из лучших заменителей авокадо
Яйца – один из лучших заменителей авокадо / Фото: pexels.com

Исследования показали, что куриные яйца – один из идеальных продуктов питания для человека. Это источник белка и витаминов, а их употребление с другими продуктами помогает более эффективно усваивать витамины.

Яйца содержат около 80 калорий, являются одним из лучших заменителей авокадо с низким содержанием углеводов.

Оливки

В оливках много полезных жиров
В оливках много полезных жиров / Фото: pexels.com

Оливки также входят в список отличных заменителей авокадо. Они богаты полезными жирами, такими как у авокадо, и имеет приятный вкус.

Оливки станут отличным дополнением к еде и подойдут как самостоятельный перекус.

Мягкие сыры

Мягкие сыры небогаты клетчаткой, но в них много белка
Мягкие сыры небогаты клетчаткой, но в них много белка / Фото: freepik.com

Могут заменить авокадо, у них похожая текстура. Мягкие сыры, такие как рикотта, козий сыр, фета или сливочный сыр, являются отличными примерами заменителей авокадо.

Да, в них меньше клетчатки, но вместо этого вы получите больше белка.

Здесь читайте о восьми альтернативах мясу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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