5 простых и классных блюд на Новый год, если пока не определились с меню

Это куриное филе, которое маринуется в лимонно-соевом соусе. Из свинины можно сделать рулет с начинкой из болгарского перца и мягкого сыра. А на десерт – шоколадное печенье "Снежные вершины"

Рецепты блюд на Новый год-2022 / Фото: pexels.com

Новогодний стол – это большая ответственность, прежде всего для тех, кто этот стол будет подготавливать.

Итак, учитываем все требования хозяина года – Тигра – и пробуем воспроизвести эти блюда. Наверняка в этом списке найдется что-то подходящее.

Реклама

Филе в лимонно-соевом маринаде от pp.vkusnopolezno подойдет тем, кто придерживается правильного питания.

Салат "Лапа тигра" по рецепту alena__dubrovina готовится из свиного сердца, а для украшения нужны твердый сыр и грецкие орехи. Для волованов от nutelslera нужна упаковка слоеного теста.

Рулет из свиной шеи по рецепту pav_lova_y можно подавать как горячим, так и в виде холодной закуски. И наконец – "Снежные вершины" от kitchen_kulinar – для любителей шоколадной выпечки.

Реклама

Свиной рулет со творожным сыром и болгарским перцем

Свиной рулет с творожным сыром и болгарским перцем / Фото: instagram.com/pav_lova_y/

Ингредиенты:

1 кг свиной шеи;

творожный сыр;

болгарский перец;

свежая морковь;

соль, перец, специи;

Для маринада:

Реклама

1 яйцо;

по 1 ч. л. горчицы, сока лимона;

125 мл растительного масла.

Как приготовить:

Для маринада взбить в блендере 1 яйцо с 1 ч. л. горчицы. Постепенно влить масло и продолжать взбивать. Добавить 1 ч. л. лимонного сока и щепотку соли. Свинину разрезать вдоль и отбить. Немного натереть солью. Смазать творожным сыром и выложить мелко нарезанные болгарский перец и морковь. Свернуть в рулет, сверху смазать домашним майонезом и скрепить шпажками/зубочистками. Посыпать солью, перцем и специями. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Волованы с курицей и грибами

Волованы с курицей и грибами / Фото: instagram.com/nutelslera

Ингредиенты:

упаковка слоеного бездрожжевого теста;

по 200 г филе, шампиньонов;

100 г сметаны;

1 ст. л. муки;

1 шт. лук;

сливочное масло;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Разморозить тесто при комнатной температуре, присыпать мукой рабочую поверхность и немного раскатать. С помощью стакана вырезать круги. В центре вырезать круги меньшим размером, чтобы получились кольца. Выложить на застеленный противень, сверху – кольца. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут до румяности. Куриное филе отварить, остудить и мелко нарезать. Лук и грибы мелко нарезать и обжарить в небольшом количестве сливочного масла в течение 10 минут. Добавить 1 ст. л. муки, перемешать и слегка обжарить. Добавить сметану, курицу и специи. Все хорошо перемешать и начинить волованы, немного освободив центр волованов.

Куриное филе в лимонно-соевом маринаде

Куриное филе в лимонно-соевом маринаде / Фото: instagram.com/pp.vkusnopolezno

Ингредиенты:

1 кг куриное филе;

сок половины лимона;

по 2 ст. л. соевого соуса, оливкового масла;

горчица дижонская, соль и паприка – по вкусу.

Как приготовить:

Куриное филе помыть и обсушить. Посолить, поперчить, добавить специи. Смазать горчицей и сложить в глубокую миску. Соевый соус смешать с лимонным соком и залить филе маринадом. Накрыть тарелкой и поставить небольшой груз. Мариновать не менее 2 часов. Маринованные куриные грудки выложить на противень, смазать оливковым маслом при помощи кисточки. Запекать при температуре 200 градусов около 1 часа.

Салат "Лапа тигра"

Салат "Лапа тигра" / Фото: instagram.com/alena__dubrovina/

Ингредиенты:

по 2 шт. сердце свиное, лук;

2 ст. л. яблочного уксуса;

4 шт. яйца;

3 ст. л. майонеза;

120 г тертого сыра (для украшения);

2 ст. л. тертых грецких орехов (для украшения);

15 шт. маслины;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Отварить свиные сердца до готовности в течение одного часа, остудить. Лук нарезать тонко полукольцами, сбрызнуть двумя ложками уксуса, добавить щепотку соли и оставить на 10 минут. Сердца и яйца порезать тонкими полосками. В салатник выложить сердце, яйца, маринованный лук. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать. Для украшения мелко натереть сыр и орехи. Выложить салат в виде лапы. Сделать слой тертого сыра, повторяя контуры лапы. Сделать из порезанных маслин контуры "подушечек", "когти". Внутрь выложить немного молотых грецких орехов.

Печенье "Снежные вершины"

Печенье "Снежные вершины" / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/

Ингредиенты на 25 штук:

200-220 г муки;

40 г какао;

75 г сахарной пудры;

яйцо;

40 г шоколадной пасты;

100 г сливочного масла;

щепотка соли.

Дополнительно:

70 г белого шоколада;

кокосовая стружка.

Как приготовить: