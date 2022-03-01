5 рецептов для блинов – на майонезе, кефире, молоке, с дрожжами

Те, для которых нужны дрожжи, получаются с дырочками. Тесту нужно дать постоять, чтобы дрожжи начали свою работу

Блины на кефире с дырочками / Фото: Depositphotos

Это своеобразная памятка для этой Масленичной недели. О том, как сделать тонкие блины на воде, мы писали.

Здесь практически все самые популярные рецепты. Для блинов на кефире понадобится разрыхлитель. Они, как и блины на дрожжах, получатся не слишком тонкими.

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На молоке

200 мл молока;

4 яйца;

150 г муки;

по 2 ст. л. сахара и растительного масла;

щепотка соли.

Здесь узнаете, как приготовить блины с корицей и глазурью.

На кипятке

по 600 мл кипятка, молока;

по 1,5 стакана муки и крахмала;

4 яйца;

по 3 ст. л. растительного масла, сахара;

0,5 ч. л. соли;

ванилин.

На майонезе

0,5 л теплой воды;

9 ст. л. муки;

по 2 ст. л. сахара, растительного масла, майонеза;

2 яйца;

15 г ванильного сахара;

щепотка соли.

Рецепт полосатых блинов, для которых нужно какао, найдете здесь.

На дрожжах (с дырочками)

3 стакана молока;

4 яйца;

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

220 г муки;

7 г сухих дрожжей.

На кефире