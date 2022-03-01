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5 рецептов для блинов – на майонезе, кефире, молоке, с дрожжами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 марта, 07:04
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Те, для которых нужны дрожжи, получаются с дырочками. Тесту нужно дать постоять, чтобы дрожжи начали свою работу
Блины на кефире с дырочками
Блины на кефире с дырочками / Фото: Depositphotos

Это своеобразная памятка для этой Масленичной недели. О том, как сделать тонкие блины на воде, мы писали.

Здесь практически все самые популярные рецепты. Для блинов на кефире понадобится разрыхлитель. Они, как и блины на дрожжах, получатся не слишком тонкими.

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На молоке

  • 200 мл молока;
  • 4 яйца;
  • 150 г муки;
  • по 2 ст. л. сахара и растительного масла;
  • щепотка соли.

Здесь узнаете, как приготовить блины с корицей и глазурью.

На кипятке

  • по 600 мл кипятка, молока;
  • по 1,5 стакана муки и крахмала;
  • 4 яйца;
  • по 3 ст. л. растительного масла, сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • ванилин.

На майонезе

  • 0,5 л теплой воды;
  • 9 ст. л. муки;
  • по 2 ст. л. сахара, растительного масла, майонеза;
  • 2 яйца;
  • 15 г ванильного сахара;
  • щепотка соли.

Рецепт полосатых блинов, для которых нужно какао, найдете здесь.

На дрожжах (с дырочками)

  • 3 стакана молока;
  • 4 яйца;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. соли;
  • 220 г муки;
  • 7 г сухих дрожжей.

На кефире

  • 200 мл кефира;
  • 1 стакан муки;
  • 1 яйцо;
  • 0,5 стакана кипятка;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 2 ст. л. сахара;
  • щепотка соли.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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