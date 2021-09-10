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5 рецептов для продуктов, которые залежались в холодильнике

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
10 сентября, 12:43
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Сосиски могут получить вторую жизнь в пироге с сыром, макароны можно превратить в сытную запеканку, недоеденный рис запечь с творогом, а с бананами можно сделать десертный хлеб с цукатами
Банановый хлеб
Банановый хлеб / Фото: instagram.com/cottercrunch/

Несмотря на нашу осмотрительность – не покупать лишнего и рационально использовать продукты, время от времени они остаются. Или в первоначальном виде, когда просто не успели съесть овощи или сосиски, или уже приготовленные в виде недоеденного риса и макарон. Из засохшего хлеба можно приготовить сочную шарлотку, а из прокисшего молока, что многие из нас делают постоянно, нажарить оладий. 5 быстрых подобных рецептов, которые вас должны удивить, смотрите ниже.

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Банановый хлеб

Банановый хлеб в духовке
Банановый хлеб в духовке / Фото: Unsplash

Ингредиенты

  • 2-3 спелых банана
  • 2 яйца
  • 120 г масло
  • 100 г сметана
  • 200 г сахар
  • 5 г ванильный сахар
  • 350 г мука
  • 1/2 ч. л. соды
  • 1/2 ч. л. соли
  • 50-100 г орехи и сухофрукты

Способ приготовления

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  1. Смешиваем яйца, сахар, сливочное масло и ваниль.
  2. Добавляем к смеси соду и соль.
  3. В отдельной миске измельчаем бананы, добавляем их к общей смеси.
  4. Измельчаем орехи и сухофрукты, отправляем в тесто.
  5. Добавляем муку и сметану, перемешиваем.
  6. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и перекладываем в нее смесь.
  7. Выпекаем при 170-180 градусах в течение 1 часа. Если видите, что хлеб слишком быстро темнеет, накройте фольгой.
  8. Выключаем духовку и оставляем хлеб остывать вместе с ней в течение 10-15 минут, после чего вытаскиваем и даем остыть еще 20-30 минут.
  9. Режем банановый хлеб кусочками.
  10. Можно намазать сливочным маслом, взбитыми сливками, сметаной или греческим йогуртом.

Запеканка из макарон с сосисками

Запеканка из макарон с сосисками
Запеканка из макарон с сосисками / Фото: instagram.com/mom_tasha_3/

Ингредиенты

  • 350 г макароны
  • 2 шт. яйца
  • 200 г сосиски
  • 150 г твердый сыр
  • 80 мл молоко
  • специи – по вкусу

Способ приготовления

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  1. Макароны отварить, сосиски нарезать.
  2. Смешать яйца, молоко, тертый сыр и специи по вкусу.
  3. Форму смазать сливочным маслом. Выложить макароны, залить молочной смесью. Затем выложить сосиски.
  4. Сверху, по желанию, украсить тертым сыром, зеленью.
  5. Выпекать 15-20 минут при 180 градусах.

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Оладьи на кефире и дрожжах

Оладьи на кефире дрожжевые
Оладьи на кефире дрожжевые / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 стакан кефира или молока
  • 1 яйцо
  • 2-3 г сухих дрожжей (1 ч. л.) или 15 г свежих
  • 1/3 ч. л. соли
  • 1/2 ст. л. сахара
  • 1,5 стакана муки
  • масло для жарки

Способ приготовления

  1. Перемешать просеянную муку, подогретый кефир и дрожжи, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны. Накрыть крышкой или салфеткой и поставить подходить в теплое место примерно на 30-40 минут.
  2. В поднявшееся тесто добавить яйцо, соль и сахар. Снова хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут.
  3. Смачивая столовую ложку в воде, выложить дрожжевое тесто на горячую сковороду с маслом. Обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
  4. Переложить на тарелку. Подавать пышные дрожжевые оладьи с вареньем, сгущенкой, медом или просеянной сахарной пудрой.

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Пирог с сыром и сосисками

Пирог с сосисками и сыром
Пирог с сосисками и сыром / Фото: instagram.com/liliia_at/

Ингредиенты

  • по 3 шт. яйца, сосиски
  • 80 г сыра твердого
  • 100 г сметаны
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 100-150 г муки
  • зелень, черный перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Яйца, сметану, соль, разрыхлитель, перец смешать, добавить муку, перемешать.
  2. Всыпать зелень, натертый сыр и сосиски, порезанные кружочками, вымешать.
  3. Запекать 30 минут при 190 градусах.

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Творожно-рисовая запеканка

Творожно-рисовая запеканка
Творожно-рисовая запеканка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 750 г творог
  • 150 г отварной рис
  • 100 г сметана
  • 3 шт. яйца
  • 130 г сахар
  • соль, ванильный сахар, изюм – по вкусу

Способ приготовления

  1. Смешать творог, сметану, яйцо, соль и ванильный сахар, пробить блендером до однородности.
  2. Добавить рис, перемешать. Добавить изюм, перемешать.
  3. Отдельно 2 яйца взбить с сахаром 3-4 минуты.
  4. Соединить две массы, перемешать.
  5. Форму застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать при 180 градусах около 1 часа.

Что еще интересного можно приготовить из творога – смотрите 10 неожиданных рецептов здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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