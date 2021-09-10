5 рецептов для продуктов, которые залежались в холодильнике

Сосиски могут получить вторую жизнь в пироге с сыром, макароны можно превратить в сытную запеканку, недоеденный рис запечь с творогом, а с бананами можно сделать десертный хлеб с цукатами

Банановый хлеб / Фото: instagram.com/cottercrunch/

Несмотря на нашу осмотрительность – не покупать лишнего и рационально использовать продукты, время от времени они остаются. Или в первоначальном виде, когда просто не успели съесть овощи или сосиски, или уже приготовленные в виде недоеденного риса и макарон. Из засохшего хлеба можно приготовить сочную шарлотку, а из прокисшего молока, что многие из нас делают постоянно, нажарить оладий. 5 быстрых подобных рецептов, которые вас должны удивить, смотрите ниже.

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Банановый хлеб

Банановый хлеб в духовке / Фото: Unsplash

Ингредиенты

2-3 спелых банана

2 яйца

120 г масло

100 г сметана

200 г сахар

5 г ванильный сахар

350 г мука

1/2 ч. л. соды

1/2 ч. л. соли

50-100 г орехи и сухофрукты

Способ приготовления

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Смешиваем яйца, сахар, сливочное масло и ваниль. Добавляем к смеси соду и соль. В отдельной миске измельчаем бананы, добавляем их к общей смеси. Измельчаем орехи и сухофрукты, отправляем в тесто. Добавляем муку и сметану, перемешиваем. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и перекладываем в нее смесь. Выпекаем при 170-180 градусах в течение 1 часа. Если видите, что хлеб слишком быстро темнеет, накройте фольгой. Выключаем духовку и оставляем хлеб остывать вместе с ней в течение 10-15 минут, после чего вытаскиваем и даем остыть еще 20-30 минут. Режем банановый хлеб кусочками. Можно намазать сливочным маслом, взбитыми сливками, сметаной или греческим йогуртом.

Запеканка из макарон с сосисками

Запеканка из макарон с сосисками / Фото: instagram.com/mom_tasha_3/

Ингредиенты

350 г макароны

2 шт. яйца

200 г сосиски

150 г твердый сыр

80 мл молоко

специи – по вкусу

Способ приготовления

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Макароны отварить, сосиски нарезать. Смешать яйца, молоко, тертый сыр и специи по вкусу. Форму смазать сливочным маслом. Выложить макароны, залить молочной смесью. Затем выложить сосиски. Сверху, по желанию, украсить тертым сыром, зеленью. Выпекать 15-20 минут при 180 градусах.

Оладьи на кефире и дрожжах

Оладьи на кефире дрожжевые / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 стакан кефира или молока

1 яйцо

2-3 г сухих дрожжей (1 ч. л.) или 15 г свежих

1/3 ч. л. соли

1/2 ст. л. сахара

1,5 стакана муки

масло для жарки

Способ приготовления

Перемешать просеянную муку, подогретый кефир и дрожжи, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны. Накрыть крышкой или салфеткой и поставить подходить в теплое место примерно на 30-40 минут. В поднявшееся тесто добавить яйцо, соль и сахар. Снова хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут. Смачивая столовую ложку в воде, выложить дрожжевое тесто на горячую сковороду с маслом. Обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Переложить на тарелку. Подавать пышные дрожжевые оладьи с вареньем, сгущенкой, медом или просеянной сахарной пудрой.

Пирог с сыром и сосисками

Пирог с сосисками и сыром / Фото: instagram.com/liliia_at/

Ингредиенты

по 3 шт. яйца, сосиски

80 г сыра твердого

100 г сметаны

1 ч. л. разрыхлителя

100-150 г муки

зелень, черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Яйца, сметану, соль, разрыхлитель, перец смешать, добавить муку, перемешать. Всыпать зелень, натертый сыр и сосиски, порезанные кружочками, вымешать. Запекать 30 минут при 190 градусах.

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Творожно-рисовая запеканка

Творожно-рисовая запеканка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

750 г творог

150 г отварной рис

100 г сметана

3 шт. яйца

130 г сахар

соль, ванильный сахар, изюм – по вкусу

Способ приготовления

Смешать творог, сметану, яйцо, соль и ванильный сахар, пробить блендером до однородности. Добавить рис, перемешать. Добавить изюм, перемешать. Отдельно 2 яйца взбить с сахаром 3-4 минуты. Соединить две массы, перемешать. Форму застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать при 180 градусах около 1 часа.

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