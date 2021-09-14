6 главных правил, чтобы заварить и выпить вкусный чай

Берите только фильтрованную воду. Температура воды не должна превышать 80-90 градусов. Хороший черный чай заваривается в течение трех минут, для зеленого нужно не менее 2 минут

Как заварить вкусный чай - лайфхаки / Фото: pexels.com

Даже если вы считаете себя ценителем кофе, чашка отлично заваренного вкусного чая всегда кстати. Тем более с приходом холодов. Кто-то ориентируется в разнообразии зеленого чая, кому-то по вкусу терпкий черный, кто-то предпочитает фруктовый. В любом случае чай нужно покупать качественный, сегодня он есть. Да и не зря же он так долго и неуверенно заходил на столы европейцев. Узнаем, как правильно заваривать чай (любой) и почему его вкус иногда не оправдывает ожиданий. На это тоже есть свои причины.

Сроки хранения чая – от них зависит вкус

Они указаны на упаковке чая, можете проверить. В основном это 2 года, когда речь идет о пакетированном черном. Эксперты говорят, что за это время любой чай не растеряет свои качества, если хранить его в прохладном, темном и сухом месте.

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По истечении этого срока риск отравиться просроченным чаем нулевой, а вот вкус, вероятнее всего, будет гораздо хуже.

Качество воды и ее температура

Для любого чая температура воды должна быть меньше 100 градусов / Фото: unsplash.com

Все напитки, для которых нужна вода, готовятся по одному принципу – она должна быть фильтрованная. Из-под крана не подходит. Что касается температуры воды, то есть определенные требования:

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для черного чая, пуэра, улуна, сильноферментированных красных чаев вода должна быть 95 градусов;

для зеленого и белого чая – 70-85 градусов.

Необходимо внимательно следить за стадиями кипения. Если вода закипела, вылейте ее и приготовьте новую, иначе испортите вкус чая.

Количество заварки

Фасованный чай заваривается моментально, его нужно пить сразу / Фото: freepik.com

Если взять много заварки, чай получится слишком крепким, если мало – слабым. Кто-то сознательно заваривает шу пуэр или сильно ферментированный улун покрепче. Обычно так делают люди, понимающие в чае.

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Но есть виды чая, с которыми этого делать не стоит: зеленый чай, шен пуэр, красный чай и улуны будут заметно терпкими и чересчур горькими, если взять больше положенного.

Среднее количество на одну заварку – около 5-7 г. А вот белый чай может не раскрыться, если его количества недостаточно – нужно около 8 г.

Что касается фасованного чая и фруктового, здесь каждый подстраивает крепость по своему вкусу.

Время заваривания

Всем хорошо известно: если заваренный чай не выпить сразу после положенного времени заваривания, он горчит. Зеленый чай – больше всего. Стоит запомнить, что черный чай заваривается 3-5 минут, зеленому чаю нужно менее 2 минут.

Чаи в пакетиках, пирамидках и стиках завариваются моментально, затем с каждой минутой становятся все крепче и горче. То есть пить такой чай нужно сразу же.

Правильная посуда

Чай вкуснее, если он заварен в керамической или фарфоровой посуде / Фото: Pexels

Во многом вкуса чая, как и еды, зависит от посуды. Понятно, что в металлическом чайнике заваривать чай – огромная ошибка. Вкусовые качества и ароматы чая хорошо раскрываются в стеклянной, фарфоровой или глиняной посуде.

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Разбавление водой и добавление сахара

Это дело вкуса каждого. Кто-то добавляет молоко или сливки, кто-то – сахар и лимон. Но качественный китайский чай не нужно разбавлять водой или добавлять в него сахар – это уничтожит вкус и полезные свойства напитка.

В зеленый чай, красный или шу пуэр можно добавлять молоко или мед.

Здесь узнаете, как правильно приготовить и как правильно пить капучино.