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6 десертных капкейков ко дню рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 октября, 11:28
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Для этой выпечки существует правило – сухие и жидкие ингредиенты соединять отдельно. Если будете использовать чернику или кусочки груши, то слегка обваляйте их в муке, чтобы они не упали на дно
Рецепты капкейков ко дню рождения
Рецепты капкейков ко дню рождения / Фото: freepik.com

Капкейки – это удобно. Из небольшого количества ингредиентов можно получить 10-12 штук. Эта выпечка праздничная, ее можно украсить муссом из ягод, взбитыми сливками, шоколадной глазурью. В сезон груш, инжира и тыквы стоит попробовать их в выпечке. В общем, если ищете быстрые рецепты оригинальных десертов ко дню рождения, то капкейки – это очень подходящая вещь.

Капкейки с вишней и марципаном

Капкейки с вишней и марципаном
Капкейки с вишней и марципаном / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

  • 250 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 250 г мелкого сахара;
  • 5 яиц;
  • 200 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 50 г какао;
  • 1 стакан вишни;
  • 15-200 г марципана.

Для крема:

  • 250 г шоколада;
  • 500 мл сливок.

Как приготовить:

  1. Взбить масло до кремовой текстуры. Добавить сахар и снова взбить. По очереди ввести добавить яйца.
  2. Вмешать просеянную муку, разрыхлитель и какао. Аккуратно добавить ягоды.
  3. Выложить тесто в формочки. Из марципана скатать шарики и поместить в центр каждой формы.
  4. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. Остудить и украсить кремом.
  5. Для крема измельченный шоколад растопить водяной бане. Холодные сливки взбить до пиков.
  6. Треть взбитых сливок осторожно перемешать с шоколадом и соединить с остальными сливками. Перемешать до однородной массы.
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Капкейки с черникой

Черничные капкейки в духовке
Черничные капкейки в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 250 г пшеничной муки;
  • 160 г сахара;
  • пакетик разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 1 яйцо;
  • 100 г растительного масла;
  • 150 мл молока;
  • 200 г черники.
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Как приготовить:

  1. Смешать все сухие ингредиенты, добавить промытую чернику и перемешать.
  2. Взбить венчиком все жидкие ингредиенты.
  3. Соединить сухие и жидкие ингредиенты, аккуратно перемешать.
  4. Застелить 12 формочек для капкейков бумажными вкладышами, наполнить тестом на две трети. Посыпать сахаром.
  5. Выпекать около 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Капкейки с инжиром

Капкейки с инжиром
Капкейки с инжиром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для основы:

  • по 50 г сливочного масла, коричневого сахара;
  • 1 яйцо, немного взбить;
  • 70 г муки;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки:

  • 120 г сливочного сыра;
  • 1 ст. л. йогурта без добавок;
  • 1 яйцо;
  • 20 г ванильного сахара;
  • 1 инжир.

Как приготовить:

  1. Духовку разогреть до 180 градусов. Застелить шесть формочек для капкейков бумажными вкладышами.
  2. Для основы смешать масло и сахар до гладкости. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать.
  3. Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут.
  4. Для начинки смешать сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром.
  5. Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной дольке в каждую формочку с основой, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут.

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Тыквенные капкейки

Тыквенные капкейки с кремом
Тыквенные капкейки с кремом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 400 г мускатной тыквы;
  • 350 г коричневого сахара;
  • 4 яйца;
  • 1 щепотка морской соли;
  • 300 г муки;
  • 2 ч. л. с горкой разрыхлителя;
  • 1 горсть грецких орехов;
  • 1 ч. л. молотой корицы;
  • 175 мл оливкового масла.

Для крема:

  • цедра одного апельсина;
  • цедра одного лимона;
  • сок половины лимона;
  • 140 мл сметаны;
  • 2 ч. л. с горкой сахарной пудры;
  • ванильный экстракт – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Нарезать тыкву на дольки и измельчить при помощи блендера.
  2. Добавить коричневый сахар, 4 яйца, щепотку соли (лучше морской), муку, разрыхлитель, корицу, грецкие орехи, оливковое масло. Измельчить до однородной массы.
  3. Вылить смесь в формочки на три четверти.
  4. Выпекать в течение 20 минут при температуре 180 градусов, остудить.
  5. Для крема смешать цедру одного апельсина, лимона, сок лимона, сметану, немного ванильного экстракта и сахарную пудру. Тщательно перемешать.
  6. Украсить капкейки кремом, цедрой цитрусовых.

Шоколадные капкейки с творогом

Шоколадные капкейки с творогом
Шоколадные капкейки с творогом / Фото: Depositphotos

Для теста:

  • 250 г муки;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 4 ст. л. какао;
  • 1 яйцо;
  • 160 г сахара;
  • 100 мл сливочного масла;
  • 300 мл кефира.

Для начинки:

  • 150 г творога;
  • ваниль или лимонная цедра;
  • 1 ст. л. сахара.

Как приготовить:

  1. Формочки смазать сливочным маслом.
  2. Творог растереть с сахаром и ванилью в кремообразную массу.
  3. Муку смешать с разрыхлителем и какао.
  4. В отдельной емкости растереть яйцо с сахаром. Влить постепенно сливочное масло, помешивая. Добавить кефир, перемешать.
  5. Просеять муку в яично-кефирную массу. Тщательно перемешать, чтобы получилась гладкая однородная масса.
  6. Выложить по ложке шоколадного теста на дно каждой формочки. Затем 1 чайную ложку начинки на каждый кекс. Сверху закрыть начинку шоколадным тестом.
  7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
  8. По желанию украсить шоколадной глазурью.

Капкейки с грушей и корицей

Капкейки с грушей и корицей
Капкейки с грушей и корицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (чашка – 100 г):

  • 2 чашки просеянной муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/2 стакана коричневого сахара + для посыпки;
  • 1 ч. л. молотой корицы + для посыпки;
  • 3-4 спелых груши;
  • 2/3 стакана молока;
  • 1/4 стакана сливочного масла;
  • 1 яйцо.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов и смазать формочки сливочным маслом.
  2. У груш удалить сердцевину и нарезать кубиками.
  3. Смешать сухие ингредиенты и добавить грушу. Сделать в центре лунку.
  4. Соединить жидкие ингредиенты и влить в лунку, перемешать.
  5. Заполнить формочки на две трети.
  6. Посыпать небольшим количеством корицы и коричневого сахара.
  7. Выпекать 20 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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