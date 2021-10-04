6 десертных капкейков ко дню рождения

Для этой выпечки существует правило – сухие и жидкие ингредиенты соединять отдельно. Если будете использовать чернику или кусочки груши, то слегка обваляйте их в муке, чтобы они не упали на дно

Рецепты капкейков ко дню рождения / Фото: freepik.com Капкейки – это удобно. Из небольшого количества ингредиентов можно получить 10-12 штук. Эта выпечка праздничная, ее можно украсить муссом из ягод, взбитыми сливками, шоколадной глазурью. В сезон груш, инжира и тыквы стоит попробовать их в выпечке. В общем, если ищете быстрые рецепты оригинальных десертов ко дню рождения, то капкейки – это очень подходящая вещь. Капкейки с вишней и марципаном Капкейки с вишней и марципаном / Фото: freepik.com Реклама Ингредиенты: 250 г сливочного масла комнатной температуры;

250 г мелкого сахара;

5 яиц;

200 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

50 г какао;

1 стакан вишни;

15-200 г марципана. Для крема: 250 г шоколада;

500 мл сливок. Как приготовить: Взбить масло до кремовой текстуры. Добавить сахар и снова взбить. По очереди ввести добавить яйца. Вмешать просеянную муку, разрыхлитель и какао. Аккуратно добавить ягоды. Выложить тесто в формочки. Из марципана скатать шарики и поместить в центр каждой формы. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. Остудить и украсить кремом. Для крема измельченный шоколад растопить водяной бане. Холодные сливки взбить до пиков. Треть взбитых сливок осторожно перемешать с шоколадом и соединить с остальными сливками. Перемешать до однородной массы. Реклама Читайте также: Почему Рождество пахнет марципаном: немного истории и классический рецепт Капкейки с черникой Черничные капкейки в духовке / Фото: Depositphotos Ингредиенты: 250 г пшеничной муки;

160 г сахара;

пакетик разрыхлителя;

щепотка соли;

1 пакетик ванильного сахара;

1 яйцо;

100 г растительного масла;

150 мл молока;

200 г черники. Реклама Как приготовить: Смешать все сухие ингредиенты, добавить промытую чернику и перемешать. Взбить венчиком все жидкие ингредиенты. Соединить сухие и жидкие ингредиенты, аккуратно перемешать. Застелить 12 формочек для капкейков бумажными вкладышами, наполнить тестом на две трети. Посыпать сахаром. Выпекать около 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Капкейки с инжиром Капкейки с инжиром / Фото: Depositphotos Ингредиенты: Для основы: по 50 г сливочного масла, коричневого сахара;

1 яйцо, немного взбить;

70 г муки;

0,5 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 120 г сливочного сыра;

1 ст. л. йогурта без добавок;

1 яйцо;

20 г ванильного сахара;

1 инжир. Как приготовить: Духовку разогреть до 180 градусов. Застелить шесть формочек для капкейков бумажными вкладышами. Для основы смешать масло и сахар до гладкости. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать. Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут. Для начинки смешать сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром. Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной дольке в каждую формочку с основой, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут. Читайте также: 5 лайфхаков, как сделать любимый десерт легким и полезным Тыквенные капкейки Тыквенные капкейки с кремом / Фото: Depositphotos Ингредиенты: 400 г мускатной тыквы;

350 г коричневого сахара;

4 яйца;

1 щепотка морской соли;

300 г муки;

2 ч. л. с горкой разрыхлителя;

1 горсть грецких орехов;

1 ч. л. молотой корицы;

175 мл оливкового масла. Для крема: цедра одного апельсина;

цедра одного лимона;

сок половины лимона;

140 мл сметаны;

2 ч. л. с горкой сахарной пудры;

ванильный экстракт – по вкусу. Как приготовить: Нарезать тыкву на дольки и измельчить при помощи блендера. Добавить коричневый сахар, 4 яйца, щепотку соли (лучше морской), муку, разрыхлитель, корицу, грецкие орехи, оливковое масло. Измельчить до однородной массы. Вылить смесь в формочки на три четверти. Выпекать в течение 20 минут при температуре 180 градусов, остудить. Для крема смешать цедру одного апельсина, лимона, сок лимона, сметану, немного ванильного экстракта и сахарную пудру. Тщательно перемешать. Украсить капкейки кремом, цедрой цитрусовых. Шоколадные капкейки с творогом Шоколадные капкейки с творогом / Фото: Depositphotos Для теста: 250 г муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

4 ст. л. какао;

1 яйцо;

160 г сахара;

100 мл сливочного масла;

300 мл кефира. Для начинки: 150 г творога;

ваниль или лимонная цедра;

1 ст. л. сахара. Как приготовить: Формочки смазать сливочным маслом. Творог растереть с сахаром и ванилью в кремообразную массу. Муку смешать с разрыхлителем и какао. В отдельной емкости растереть яйцо с сахаром. Влить постепенно сливочное масло, помешивая. Добавить кефир, перемешать. Просеять муку в яично-кефирную массу. Тщательно перемешать, чтобы получилась гладкая однородная масса. Выложить по ложке шоколадного теста на дно каждой формочки. Затем 1 чайную ложку начинки на каждый кекс. Сверху закрыть начинку шоколадным тестом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. По желанию украсить шоколадной глазурью. Капкейки с грушей и корицей Капкейки с грушей и корицей / Фото: Depositphotos Ингредиенты (чашка – 100 г): 2 чашки просеянной муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1/2 стакана коричневого сахара + для посыпки;

1 ч. л. молотой корицы + для посыпки;

3-4 спелых груши;

2/3 стакана молока;

1/4 стакана сливочного масла;

1 яйцо. Как приготовить: Разогреть духовку до 180 градусов и смазать формочки сливочным маслом. У груш удалить сердцевину и нарезать кубиками. Смешать сухие ингредиенты и добавить грушу. Сделать в центре лунку. Соединить жидкие ингредиенты и влить в лунку, перемешать. Заполнить формочки на две трети. Посыпать небольшим количеством корицы и коричневого сахара. Выпекать 20 минут. Читайте также: 7 рецептов для детского дня рождения – голодными никто не останется

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