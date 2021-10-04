6 десертных капкейков ко дню рождения

Капкейки – это удобно. Из небольшого количества ингредиентов можно получить 10-12 штук. Эта выпечка праздничная, ее можно украсить муссом из ягод, взбитыми сливками, шоколадной глазурью. В сезон груш, инжира и тыквы стоит попробовать их в выпечке. В общем, если ищете быстрые рецепты оригинальных десертов ко дню рождения, то капкейки – это очень подходящая вещь.
Капкейки с вишней и марципаном
Ингредиенты:
- 250 г сливочного масла комнатной температуры;
- 250 г мелкого сахара;
- 5 яиц;
- 200 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 50 г какао;
- 1 стакан вишни;
- 15-200 г марципана.
Для крема:
- 250 г шоколада;
- 500 мл сливок.
Как приготовить:
- Взбить масло до кремовой текстуры. Добавить сахар и снова взбить. По очереди ввести добавить яйца.
- Вмешать просеянную муку, разрыхлитель и какао. Аккуратно добавить ягоды.
- Выложить тесто в формочки. Из марципана скатать шарики и поместить в центр каждой формы.
- Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. Остудить и украсить кремом.
- Для крема измельченный шоколад растопить водяной бане. Холодные сливки взбить до пиков.
- Треть взбитых сливок осторожно перемешать с шоколадом и соединить с остальными сливками. Перемешать до однородной массы.
Капкейки с черникой
Ингредиенты:
- 250 г пшеничной муки;
- 160 г сахара;
- пакетик разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 1 яйцо;
- 100 г растительного масла;
- 150 мл молока;
- 200 г черники.
Как приготовить:
- Смешать все сухие ингредиенты, добавить промытую чернику и перемешать.
- Взбить венчиком все жидкие ингредиенты.
- Соединить сухие и жидкие ингредиенты, аккуратно перемешать.
- Застелить 12 формочек для капкейков бумажными вкладышами, наполнить тестом на две трети. Посыпать сахаром.
- Выпекать около 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Капкейки с инжиром
Ингредиенты:
Для основы:
- по 50 г сливочного масла, коричневого сахара;
- 1 яйцо, немного взбить;
- 70 г муки;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя.
Для начинки:
- 120 г сливочного сыра;
- 1 ст. л. йогурта без добавок;
- 1 яйцо;
- 20 г ванильного сахара;
- 1 инжир.
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 180 градусов. Застелить шесть формочек для капкейков бумажными вкладышами.
- Для основы смешать масло и сахар до гладкости. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать.
- Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут.
- Для начинки смешать сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром.
- Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной дольке в каждую формочку с основой, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут.
Тыквенные капкейки
Ингредиенты:
- 400 г мускатной тыквы;
- 350 г коричневого сахара;
- 4 яйца;
- 1 щепотка морской соли;
- 300 г муки;
- 2 ч. л. с горкой разрыхлителя;
- 1 горсть грецких орехов;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- 175 мл оливкового масла.
Для крема:
- цедра одного апельсина;
- цедра одного лимона;
- сок половины лимона;
- 140 мл сметаны;
- 2 ч. л. с горкой сахарной пудры;
- ванильный экстракт – по вкусу.
Как приготовить:
- Нарезать тыкву на дольки и измельчить при помощи блендера.
- Добавить коричневый сахар, 4 яйца, щепотку соли (лучше морской), муку, разрыхлитель, корицу, грецкие орехи, оливковое масло. Измельчить до однородной массы.
- Вылить смесь в формочки на три четверти.
- Выпекать в течение 20 минут при температуре 180 градусов, остудить.
- Для крема смешать цедру одного апельсина, лимона, сок лимона, сметану, немного ванильного экстракта и сахарную пудру. Тщательно перемешать.
- Украсить капкейки кремом, цедрой цитрусовых.
Шоколадные капкейки с творогом
Для теста:
- 250 г муки;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 4 ст. л. какао;
- 1 яйцо;
- 160 г сахара;
- 100 мл сливочного масла;
- 300 мл кефира.
Для начинки:
- 150 г творога;
- ваниль или лимонная цедра;
- 1 ст. л. сахара.
Как приготовить:
- Формочки смазать сливочным маслом.
- Творог растереть с сахаром и ванилью в кремообразную массу.
- Муку смешать с разрыхлителем и какао.
- В отдельной емкости растереть яйцо с сахаром. Влить постепенно сливочное масло, помешивая. Добавить кефир, перемешать.
- Просеять муку в яично-кефирную массу. Тщательно перемешать, чтобы получилась гладкая однородная масса.
- Выложить по ложке шоколадного теста на дно каждой формочки. Затем 1 чайную ложку начинки на каждый кекс. Сверху закрыть начинку шоколадным тестом.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
- По желанию украсить шоколадной глазурью.
Капкейки с грушей и корицей
Ингредиенты (чашка – 100 г):
- 2 чашки просеянной муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1/2 стакана коричневого сахара + для посыпки;
- 1 ч. л. молотой корицы + для посыпки;
- 3-4 спелых груши;
- 2/3 стакана молока;
- 1/4 стакана сливочного масла;
- 1 яйцо.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 180 градусов и смазать формочки сливочным маслом.
- У груш удалить сердцевину и нарезать кубиками.
- Смешать сухие ингредиенты и добавить грушу. Сделать в центре лунку.
- Соединить жидкие ингредиенты и влить в лунку, перемешать.
- Заполнить формочки на две трети.
- Посыпать небольшим количеством корицы и коричневого сахара.
- Выпекать 20 минут.
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