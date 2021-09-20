7 блюд с треской, после которых вы оцените эту рыбу еще больше

Когда мы говорим "треска", то многие в первую очередь вспоминают ее печень. Да, этот продукт достаточно полезен для нас, но и треска ничем не уступает. В ней много белка, фосфора и кальция, она – хорошее подспорье иммунитету. Эта рыба суховата, поэтому ее рекомендуют готовить с овощами, а запекать в пергаменте или рукаве. В этой подборке 7 вариантов, как удивить всех вкусной рыбой.
Треска под шубой
Ингредиенты:
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- Треска – 1 кг
- Морковь, лук – по 300 г
- Сыр твердый – 200 г
- Сметана – 100 г
- Специи – во вкусу
Способ приготовления:
- В форму для запекания или глубокую чугунную сковороду выложить нарезанную рыбу.
- Сверху положить тертую морковь и кольца лука, посыпать тертым сыром и залить сметаной.
- Запекать при 160 градусах 20-30 минут.
- Украсить зеленью.
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Треска в соусе Том Ям
Ингредиенты:
- Филе трески – 300 г
- Паста Том Ям, оливковое масло – по 1 ст. л.
- Луковица – 1 шт. (небольшая)
- Чеснок – 3 зуб.
- Кокосовое молоко – 50 мл
- Куркума – по вкусу
- Помидоры черри – 4 шт.
Способ приготовления:
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- Треску выложить в емкость, добавить нарезанный лук, пропущенный через пресс чеснок, ложку оливкового масла и пасту Том Ям. Оставить мариноваться 20 минут.
- Обжарить рыбу с двух сторон на сковороде. Добавить кокосовое молоко и куркуму, тушить 5 минут.
- Помидоры черри разрезать пополам, добавить к рыбе. Тушить несколько минут.
Треска по-бискайски
Ингредиенты:
- Филе трески – 4 шт.
- Лук – 3 шт. красного и 2 шт. белого
- Чеснок – 6 зуб.
- Болгарский перец – 5 шт.
- Оливковое масло – 100 мл
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
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- У перца удалить сердцевину, положить перец в кастрюлю с кипящей водой на 10 минут. Слить воду и измельчить.
- Чеснок раздавить ножом и обжарить на оливковом масле, убрать из сковороды. В это масло положить треску и обжарить по 2 минуты с двух сторон. Убрать со сковороды.
- Лук нарезать кубиками и добавить в масло, где жарилась треска. Протушить около 5 минут. Добавить нарезанный болгарский перец и тушить еще 5-7 минут. Остудить и измельчить в пюре лук и перец.
- Положить в соус треску и протушить еще 5 минут. Довести до вкуса специями.
- Украсить зеленью.
Паста с треской, томатами и сливочным соусом
Ингредиенты:
- Треска – 600 г
- Томаты черри – 500 г
- Свежий базилик – горсть
- Паста – 350-400 г
- Сливки 10% – 350 мл
- Небольшая луковица
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Чеснок – 3-5 зуб.
Для маринада:
- Оливковое масло – 2 ст. л
- Копченая паприка – 1 ч. л.
- Лимонный сок – несколько капель
Способ приготовления:
- Для маринада смешать все ингредиенты, полить ним рыбу и мариновать 15 минут.
- Пока паста варится, нарезать лук полукольцами, черри – пополам, чеснок пропустить через пресс.
- Пассеровать лук в сливочном масле до мягкости, добавить треску и залить сливками. Когда сливки закипят, добавить черри и листья базилика.
- Слить воду из пасты и добавить к соусу. Протушить несколько минут.
- Украсить листьями базилика и помидорами черри.
Треска в пергаменте
Ингредиенты:
- Треска – 400 г
- Перец болгарский, морковь, стебель сельдерея, красный лук – по 1 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Сванская соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу промыть, просушить бумажным полотенцем. Нарезать на порционные куски.
- Нарезать кубиками морковь, сельдерей, перец – на бруски. Лук – тонкими кольцами.
- Из пергамента свернуть конверты, на дно выложить овощи, приправить сванской солью. Сверху выложить рыбу, на рыбу – по маленькому кусочку сливочного масла и добавить соль. Закрыть конверт.
- Запекать при 190 градусах 20 минут.
Треска в томатном соусе
Ингредиенты:
- Треска – 700 г
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль, мука
- Растительное масло
Для соуса:
- Мука – 1 ст. л.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Кипяток – 2-3 стакана
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Рыбу порезать на средние кусочки и немного посолить.
- Каждый кусочек обвалять в муке. Обжарить на сковороде на растительном масле до готовности. Переложить рыбу на тарелку.
- Лук порезать на кубики, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук на растительном масле, до мягкости.
- Добавить натертую морковь и обжарить до золотистого цвета. Добавить муку, перемешать. Затем добавить томатную пасту, еще раз перемешать.
- Постепенно добавить кипяток, помешивая, до образования густого соуса.
- Добавить соль и сахар, потушить соус в течение 2-3 минут. Готовую рыбу залить соусом. По желанию прогреть все вместе.
- Подавать с гарниром на свой вкус.
Треска в духовке: рецепт с помидорами черри
Ингредиенты:
- Треска – 1 кг
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Кинза, красный базилик – по 1/2
- Немного свежей петрушки
- Лимон – 1 шт.
- Зира, молотый кориандр, паприка – по 1 ч. л.
- Оливковое масло – 150 мл
- Соль
- Помидоры черри
Способ приготовления:
- Для маринада мелко порубить зелень, смешать с пропущенным через пресс чесноком, зирой, кориандром, паприкой, лимонным соком, оливковым маслом и солью.
- Филе трески помыть, обсушить бумажными салфетками и нарезать крупными кусками.
- Выложить рыбу в глубокую миску и смешать с маринадом. Оставить на час в холодильнике.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить в форму для запекания, разложить рядом помидоры черри. Запекать 15-18 минут.
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