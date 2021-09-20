7 блюд с треской, после которых вы оцените эту рыбу еще больше

Чтобы ликвидировать особый запах трески, замаринуйте ее на 10-15 минут в оливковом масле, специях и лимонном соке. А вообще ее можно приготовить в соусе Том Ям, запечь с овощами в пергаменте, так сочнее, или в духовке с томатами