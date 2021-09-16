7 домашних закусок для большой компании – голодными никто не останется

Приготовить что-то быстрое и необычное на 5-6 человек – это задача не из очень легких. Но если гости предупредили о своем визите, тогда накрыть стол разнообразно и красочно – просто. На горячее можно подать заливной пирог. Его получается много и он сытный. А еще можно угостить пиццеттой, фаршированным яйцами с кремом из йогурта и авокадо, французским багетом с курицей и сыром.
Моцарелла в карете
Ингредиенты:
- 4 ломтика хлеба для тостов;
- 125 г моцарелла;
- 100 г мука;
- 2 шт. яйцо куриное;
- растительное масло;
- перец черный молотый, соль – по вкусу.
Способ приготовления:
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- С хлеба срезать корки. Моцареллу нарезать ломтиками толщиной около сантиметра.
- Сделать из хлеба и сыра бутерброды и разрезать их пополам наискосок.
- Тщательно обвалять бутерброды в муке и со всех сторон, где сыр.
- Взбить яйца с солью и перцем, обмакнуть в смесь бутерброды.
- Обжарить до румяной корочки.
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Пиццетта из творожного теста с помидорами и сыром
Ингредиенты:
- 250 г творога 5-9%;
- 1 яйцо;
- 3 щепотки соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 6-7 ст. л. муки с верхом;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 4-5 ч. л. сметаны 15%;
- 4 веточки петрушки;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 средний томат;
- 30-40 г твердого сыра.
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Творог смешать с яйцом, солью и сахаром. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто.
- Разделить тесто на одинаковые части, выложить на пергаментную бумагу, в центре каждой лепешки сделать углубления.
- Выпекать 15 минут.
- Для начинки натереть сыр, помидор мелко порезать. Чеснок пропустить через пресс и смешать со сметаной и зеленью.
- Когда основы для пиццетт будут готовы, в центр каждой выложить смесь из сметаны и зелени, затем – помидоры и сверху украсить тертым сыром.
- Выпекать еще 5 минут до румяной корочки.
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Грибы, фаршированные сыром, зеленью и сметаной
Ингредиенты:
- 12 шт. шампиньонов;
- 1 луковица;
- 2 ст. л. сметаны;
- 150 г пармезана;
- 3 веточки укропа;
- соль, молотый черный перец – по вкусу;
- несколько столовых ложек подсолнечного масла.
Способ приготовления:
- Шампиньоны очистить, удалить ножки, выложить шляпки на противень, посолить. Ножки нужно порезать кубиками.
- Нарезать лук тонкими полукольцами и обжарить до золотистого цвета.
- Добавить нарезанные ножки грибов и тушить 5-7 минут. Добавить сметану. Прогреть несколько минут и убрать с огня.
- К грибам и сметане добавить нарезанный укроп, довести до вкуса солью и перцем.
- Натереть пармезан и 2 ст. л. добавить к грибной смеси.
- Разогреть духовку до 200 градусов. Тем временем нафаршировать шляпки смесью и посыпать остальным сыром.
- Выпекать 25-30 минут. Украсить зеленью.
Картофельные крокеты с курицей
Ингредиенты:
- 500 г картофеля;
- 1 ч. л. соли;
- по 1 шт. луковица, яйцо;
- 400 г отварной курицы;
- 1 ч. л. изюма;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 ч. л. нарубленной зелени петрушки;
- 1/4 ч. л. сушеного тимьяна;
- 1 ст. л. мясного бульона;
- 1 желток;
- 2-3 ст. л. кукурузной муки;
- масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Картофель очистить, разрезать, варить 25-30 минут в подсоленной воде.
- Лук, яйцо и курицу мелко порезать. Изюм предварительно замочить в горячей воде, обсушить.
- На разогретом сливочном масле обжарить лук до прозрачности, добавить петрушку, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать.
- Добавить рубленные яйца и курицу, снять с огня.
- Картофель размять в пюре, добавить желток, перемешать. В сотейнике разогреть масло для жарки.
- Сформировать из мясного фарша шарики и облепить их картофельным пюре.
- Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и обжарить в горячем растительном масле.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать со сметаной.
Фаршированный багет по-французски
Ингредиенты:
- 2 плавленых сырка с зеленью и чесноком;
- 1 багет;
- 8 оливок;
- 2 зубчика чеснока;
- петрушка;
- 2 ст. л. майонеза (по желанию).
Способ приготовления:
- Багет разрезать пополам, не дорезая до конца, и подсушить при 200 градусах до хрустящей корочки.
- Зелень мелко порубить, чеснок пропустить через пресс. Оливки без косточек нарезать кружочками.
- Плавленый сыр натереть на терке. Добавить зелень, чеснок и оливки.
- По желанию багет смазать майонезом. Наполнить начинкой.
- Подавать теплым, украсить зеленью.
Закуска из яиц с авокадо
Ингредиенты:
- 3-4 шт. вареных яиц;
- половина авокадо;
- 1 ч. л. сок лимона;
- 2 ст. л. йогурта (сметаны);
- зелень;
- соль, перец, паприка, черный кунжут – по вкусу.
Способ приготовления⠀
- Яйца отварить, очистить и разрезать пополам.
- В блендере измельчить авокадо, желтки, сок лимона. Добавить йогурт, посолить, поперчить и перемешать.
- Нафаршировать яйца, украсить зеленью, паприкой, кунжутом.
10 рецептов вкусного завтрака из яиц
Яблоки в кляре
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Ингредиенты:
- 2 крупных яблока;
- 180 г кефира;
- 100 г муки;
- 2 ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- 1/4 ч. л. соды;
- щепотка соли;
- сливочное масло для жарки;
- ванилин (пакетик);
- сахарная пудра для посыпки.
Способ приготовления:
- Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, порезать кольцами.
- Для кляра смешать муку с сахаром, солью, разрыхлителем, содой и ванилином. Влить кефир, перемешать до однородности
- Каждое кольцо обвалять в муке, окунуть в кляр полностью и обжарить на хорошо разогретом сливочном масле до румяной корочки.
- Украсить сахарной пудрой. Подавать с йогуртом.
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