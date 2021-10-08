7 изысканных и гармоничных по вкусу канапе ко дню рождения

Минимализм, но зато какой. Канапе – изысканные выверенные по ингредиентам мини-закуски, невероятно зрелищные и аппетитные. Подобного в мировой кулинарии не найти, разве что испанские тапас, но они гораздо скромнее. Канапе бывают как закусочными, так и десертными, они эффектно размещаются на столе и создают праздник. Так что если стоит задача разнообразить меню холодных закусок ко дню рождения, с канапе вряд ли прогадаешь.
Слоеные канапе с копченым лососем
Ингредиенты:
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- Сливочный сыр – 250 г
- Сметана – 100 мл
- Чеснок сушеный – щепотка
- Лимон – 1 шт.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Свежий укроп, измельченный – 3 ст. л.
- Лосось копченый – 400 г
- Лепешки пшеничные – 6 шт.
- Масло сливочное – 50 г
Как приготовить:
- Смешать сыр, сметану, чеснок, соль, укроп и цедру одного лимона.
- Выложить 1/4 сырной массы на пшеничную лепешку и равномерно размазать по всей поверхности, сверху тонкими ломтиками выложить рыбу.
- Вторую лепешку намазать тонким слоем сливочного масла и положить маслом вниз на рыбу.
- Верхнюю сторону лепешки смазать 1/4 сырной массы, выложить рыбу и накрыть третьей лепешкой, стороной, смазанной сливочным маслом.
- Завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 3 часа. Так же приготовить остальные лепешки.
- Лепешки после холодильника нарезать квадратами, скрепить шпажками.
Канапе из дыни, прошутто, моцареллы и рукколы
Ингредиенты (рассчитывайте по количеству гостей):
- Дыня
- Прошутто
- Моцарелла
- Руккола
Как приготовить:
- Дыню нарезать ровными кубиками. Каждый ломтик прошутто светрнуть в гармошку или трубочку. По необходимости разрезать на меньшие порции.
- Скрепить шпажкой в такой последовательности: дыня, прошутто, шарик моцареллы, руккола.
Канапе с помидорами и сыром
Ингредиенты:
- Багет
- Помидоры – 2 шт.
- Майонез, сыр, чеснок – по вкусу
Как приготовить:
- Багет нарезать на тонкие ломтики, подсушить на сковороде.
- Майонез соединить с пропущенным через пресс чесноком. Нарезать помидоры тонкими ломтиками.
- Багет смазать соусом, на каждый положить ломтик помидора и посыпать тертым сыром.
Большие канапе с курицей
Ингредиенты:
- Куриная грудка
- Моцарелла – 300 г
- Помидоры – 3 шт.
- Базилик – пучок
- Сливочное масло, соль, перец
Как приготовить:
- Филе нарезать на 8 небольших кусочков, слегка отбить. Посолить и поперчить.
- Обжарить курицу на сливочном масле и переложить на тарелку.
- Нарезать моцареллу и помидоры на ломтики. Помидоры посолить и поперчить.
- Сложить канапе в такой последовательности: курица, помидор, базилик, моцарелла, снова курица. Скрепить шпажкой.
- Разложить канапе на противень, накрыть фольгой.
- Запекать 15 минут при 180 градусах.
Блинные канапе
Ингредиенты:
- Блины – 6-8 шт.
- Ветчина, творожный сир – по 100 г
- Листья салата
Как приготовить:
- Один блин смазать крем-сыром, выложить тонко нарезанную ветчину. Сверху положить второй блин, смазать сыром, застелить листьями салата. И так, пока не закончатся блины.
- Сильно прижать и разрезать на канапе. Скрепить шпажками.
Канапе "розочки"
Ингредиенты (по вкусу):
- Лосось слабосоленый
- Сыр сливочный
- Хлеб
- Зелень
Как приготовить:
- Из хлеба вырезать кружочки. Намазать сливочным сыром с измельченной зеленью.
- Длинный кусочек рыбы свернуть спиралью и установить вертикально на сыр.
- Украсить зеленью.
Бисквитно-муссовые канапе с клубникой
Ингредиенты для бисквита:
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 150 г
- Соль – щепотка
- Мука – 150 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Для мусса:
- Желатин – 17 г
- Вода – 100 г
- Молоко – 230 г
- Белый шоколад – 300 г
- Сливки 33% – 400 г
- Клубника
Как приготовить:
- Яйца взбить с сахаром до высоких пиков. Добавить разрыхлитель и просеянную муку. Перемешать до однородности.
- Противень застелить пергаментом, вылить бисквитное тесто и отправить в разогретую до 180 градусов на 15 минут.
- Желатин замочить в воде и оставить при комнатной температуре для набухания.
- Молоко довести до кипения и вылить на шоколад. Шоколадную массу через несколько минут пробить блендером до однородности.
- Отдельно слегка взбить сливки. Желатин растопить в микроволновке и через ситечко влить в шоколадно-молочную массу. Перемешать. Добавить сливки и перемешать до однородности.
- Клубнику нарезать.
- Бисквит разрезать на две части. На дно формы выложить бисквит, затем мусс.
- В мусс положить нарезанную клубнику. Накрыть второй частью бисквита.
- Поставить в холодильник на 3 часа. После застывания разрезать на кубики.
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