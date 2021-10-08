Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова

Как сделать горчицу

Завтрак из Instagram

Коблер с персиками

Латте дома

Проверяем качество продуктов

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

7 изысканных и гармоничных по вкусу канапе ко дню рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
8 октября, 11:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это и классические с дыней, прошутто, моцареллой и большие с курицей канапе. Еще в качестве десерта стоит приготовить бисквитно-муссовые с клубникой и белым шоколадом
Рецепты канапе ко дню рождения
Рецепты канапе ко дню рождения / Фото: instagram.com/unioncayman/

Минимализм, но зато какой. Канапе – изысканные выверенные по ингредиентам мини-закуски, невероятно зрелищные и аппетитные. Подобного в мировой кулинарии не найти, разве что испанские тапас, но они гораздо скромнее. Канапе бывают как закусочными, так и десертными, они эффектно размещаются на столе и создают праздник. Так что если стоит задача разнообразить меню холодных закусок ко дню рождения, с канапе вряд ли прогадаешь.

Слоеные канапе с копченым лососем

Слоеные канапе с копченым лососем
Слоеные канапе с копченым лососем / Фото: instagram.com/kulinarnyj_zhurnal/

Реклама

Ингредиенты:

  • Сливочный сыр – 250 г
  • Сметана – 100 мл
  • Чеснок сушеный – щепотка
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Свежий укроп, измельченный – 3 ст. л.
  • Лосось копченый – 400 г
  • Лепешки пшеничные – 6 шт.
  • Масло сливочное – 50 г

Как приготовить:

  1. Смешать сыр, сметану, чеснок, соль, укроп и цедру одного лимона.
  2. Выложить 1/4 сырной массы на пшеничную лепешку и равномерно размазать по всей поверхности, сверху тонкими ломтиками выложить рыбу.
  3. Вторую лепешку намазать тонким слоем сливочного масла и положить маслом вниз на рыбу.
  4. Верхнюю сторону лепешки смазать 1/4 сырной массы, выложить рыбу и накрыть третьей лепешкой, стороной, смазанной сливочным маслом.
  5. Завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 3 часа. Так же приготовить остальные лепешки.
  6. Лепешки после холодильника нарезать квадратами, скрепить шпажками.

Читайте также:

Реклама

Канапе из дыни, прошутто, моцареллы и рукколы

Канапе из дыни, прошутто, моцареллы и рукколы
Канапе из дыни, прошутто, моцареллы и рукколы / Фото: instagram.com/tatyitaly/

Ингредиенты (рассчитывайте по количеству гостей):

  • Дыня
  • Прошутто
  • Моцарелла
  • Руккола

Как приготовить:

Реклама
  1. Дыню нарезать ровными кубиками. Каждый ломтик прошутто светрнуть в гармошку или трубочку. По необходимости разрезать на меньшие порции.
  2. Скрепить шпажкой в такой последовательности: дыня, прошутто, шарик моцареллы, руккола.

Канапе с помидорами и сыром

Канапе с помидорами и сыром
Канапе с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/recept_prosto24/

Ингредиенты:

  • Багет
  • Помидоры – 2 шт.
  • Майонез, сыр, чеснок – по вкусу

Как приготовить:

  1. Багет нарезать на тонкие ломтики, подсушить на сковороде.
  2. Майонез соединить с пропущенным через пресс чесноком. Нарезать помидоры тонкими ломтиками.
  3. Багет смазать соусом, на каждый положить ломтик помидора и посыпать тертым сыром.

Большие канапе с курицей

Большие канапе с курицей
Большие канапе с курицей / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/

Ингредиенты:

  • Куриная грудка
  • Моцарелла – 300 г
  • Помидоры – 3 шт.
  • Базилик – пучок
  • Сливочное масло, соль, перец

Как приготовить:

  1. Филе нарезать на 8 небольших кусочков, слегка отбить. Посолить и поперчить.
  2. Обжарить курицу на сливочном масле и переложить на тарелку.
  3. Нарезать моцареллу и помидоры на ломтики. Помидоры посолить и поперчить.
  4. Сложить канапе в такой последовательности: курица, помидор, базилик, моцарелла, снова курица. Скрепить шпажкой.
  5. Разложить канапе на противень, накрыть фольгой.
  6. Запекать 15 минут при 180 градусах.

Читайте также:

Блинные канапе


Блинные канапе
Блинные канапе / Фото: instagram.com/eda_kylinarnyye_sovety/


Ингредиенты:

  • Блины – 6-8 шт.
  • Ветчина, творожный сир – по 100 г
  • Листья салата

Как приготовить:

  1. Один блин смазать крем-сыром, выложить тонко нарезанную ветчину. Сверху положить второй блин, смазать сыром, застелить листьями салата. И так, пока не закончатся блины.
  2. Сильно прижать и разрезать на канапе. Скрепить шпажками.

Канапе "розочки"

Канапе
Канапе "розочки" / Фото: іnstagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ингредиенты (по вкусу):

  • Лосось слабосоленый
  • Сыр сливочный
  • Хлеб
  • Зелень

Как приготовить:

  1. Из хлеба вырезать кружочки. Намазать сливочным сыром с измельченной зеленью.
  2. Длинный кусочек рыбы свернуть спиралью и установить вертикально на сыр.
  3. Украсить зеленью.

Читайте также:

Бисквитно-муссовые канапе с клубникой

Бисквитно-муссовые канапе с клубникой
Бисквитно-муссовые канапе с клубникой / Фото: instagram.com/inkakuznetsova/

Ингредиенты для бисквита:

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Соль – щепотка
  • Мука – 150 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для мусса:

  • Желатин – 17 г
  • Вода – 100 г
  • Молоко – 230 г
  • Белый шоколад – 300 г
  • Сливки 33% – 400 г
  • Клубника

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с сахаром до высоких пиков. Добавить разрыхлитель и просеянную муку. Перемешать до однородности.
  2. Противень застелить пергаментом, вылить бисквитное тесто и отправить в разогретую до 180 градусов на 15 минут.
  3. Желатин замочить в воде и оставить при комнатной температуре для набухания.
  4. Молоко довести до кипения и вылить на шоколад. Шоколадную массу через несколько минут пробить блендером до однородности.
  5. Отдельно слегка взбить сливки. Желатин растопить в микроволновке и через ситечко влить в шоколадно-молочную массу. Перемешать. Добавить сливки и перемешать до однородности.
  6. Клубнику нарезать.
  7. Бисквит разрезать на две части. На дно формы выложить бисквит, затем мусс.
  8. В мусс положить нарезанную клубнику. Накрыть второй частью бисквита.
  9. Поставить в холодильник на 3 часа. После застывания разрезать на кубики.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как хранить чеснок
Узнать
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять