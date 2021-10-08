7 изысканных и гармоничных по вкусу канапе ко дню рождения

Это и классические с дыней, прошутто, моцареллой и большие с курицей канапе. Еще в качестве десерта стоит приготовить бисквитно-муссовые с клубникой и белым шоколадом

Рецепты канапе ко дню рождения / Фото: instagram.com/unioncayman/

Минимализм, но зато какой. Канапе – изысканные выверенные по ингредиентам мини-закуски, невероятно зрелищные и аппетитные. Подобного в мировой кулинарии не найти, разве что испанские тапас, но они гораздо скромнее. Канапе бывают как закусочными, так и десертными, они эффектно размещаются на столе и создают праздник. Так что если стоит задача разнообразить меню холодных закусок ко дню рождения, с канапе вряд ли прогадаешь.

Слоеные канапе с копченым лососем

Слоеные канапе с копченым лососем / Фото: instagram.com/kulinarnyj_zhurnal/

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Ингредиенты:

Сливочный сыр – 250 г

Сметана – 100 мл

Чеснок сушеный – щепотка

Лимон – 1 шт.

Соль – 1/4 ч. л.

Свежий укроп, измельченный – 3 ст. л.

Лосось копченый – 400 г

Лепешки пшеничные – 6 шт.

Масло сливочное – 50 г

Как приготовить:

Смешать сыр, сметану, чеснок, соль, укроп и цедру одного лимона. Выложить 1/4 сырной массы на пшеничную лепешку и равномерно размазать по всей поверхности, сверху тонкими ломтиками выложить рыбу. Вторую лепешку намазать тонким слоем сливочного масла и положить маслом вниз на рыбу. Верхнюю сторону лепешки смазать 1/4 сырной массы, выложить рыбу и накрыть третьей лепешкой, стороной, смазанной сливочным маслом. Завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 3 часа. Так же приготовить остальные лепешки. Лепешки после холодильника нарезать квадратами, скрепить шпажками.

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Канапе из дыни, прошутто, моцареллы и рукколы

Канапе из дыни, прошутто, моцареллы и рукколы / Фото: instagram.com/tatyitaly/

Ингредиенты (рассчитывайте по количеству гостей):

Дыня

Прошутто

Моцарелла

Руккола

Как приготовить:

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Дыню нарезать ровными кубиками. Каждый ломтик прошутто светрнуть в гармошку или трубочку. По необходимости разрезать на меньшие порции. Скрепить шпажкой в такой последовательности: дыня, прошутто, шарик моцареллы, руккола.

Канапе с помидорами и сыром

Канапе с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/recept_prosto24/

Ингредиенты:

Багет

Помидоры – 2 шт.

Майонез, сыр, чеснок – по вкусу

Как приготовить:

Багет нарезать на тонкие ломтики, подсушить на сковороде. Майонез соединить с пропущенным через пресс чесноком. Нарезать помидоры тонкими ломтиками. Багет смазать соусом, на каждый положить ломтик помидора и посыпать тертым сыром.

Большие канапе с курицей

Большие канапе с курицей / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/

Ингредиенты:

Куриная грудка

Моцарелла – 300 г

Помидоры – 3 шт.

Базилик – пучок

Сливочное масло, соль, перец

Как приготовить:

Филе нарезать на 8 небольших кусочков, слегка отбить. Посолить и поперчить. Обжарить курицу на сливочном масле и переложить на тарелку. Нарезать моцареллу и помидоры на ломтики. Помидоры посолить и поперчить. Сложить канапе в такой последовательности: курица, помидор, базилик, моцарелла, снова курица. Скрепить шпажкой. Разложить канапе на противень, накрыть фольгой. Запекать 15 минут при 180 градусах.

Блинные канапе





Блинные канапе / Фото: instagram.com/eda_kylinarnyye_sovety/

Блины – 6-8 шт.

Ветчина, творожный сир – по 100 г

Листья салата

Ингредиенты:

Как приготовить:

Один блин смазать крем-сыром, выложить тонко нарезанную ветчину. Сверху положить второй блин, смазать сыром, застелить листьями салата. И так, пока не закончатся блины. Сильно прижать и разрезать на канапе. Скрепить шпажками.

Канапе "розочки"

Канапе "розочки" / Фото: іnstagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ингредиенты (по вкусу):

Лосось слабосоленый

Сыр сливочный

Хлеб

Зелень

Как приготовить:

Из хлеба вырезать кружочки. Намазать сливочным сыром с измельченной зеленью. Длинный кусочек рыбы свернуть спиралью и установить вертикально на сыр. Украсить зеленью.

Бисквитно-муссовые канапе с клубникой

Бисквитно-муссовые канапе с клубникой / Фото: instagram.com/inkakuznetsova/

Ингредиенты для бисквита:

Яйца – 4 шт.

Сахар – 150 г

Соль – щепотка

Мука – 150 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для мусса:

Желатин – 17 г

Вода – 100 г

Молоко – 230 г

Белый шоколад – 300 г

Сливки 33% – 400 г

Клубника

Как приготовить:

Яйца взбить с сахаром до высоких пиков. Добавить разрыхлитель и просеянную муку. Перемешать до однородности. Противень застелить пергаментом, вылить бисквитное тесто и отправить в разогретую до 180 градусов на 15 минут. Желатин замочить в воде и оставить при комнатной температуре для набухания. Молоко довести до кипения и вылить на шоколад. Шоколадную массу через несколько минут пробить блендером до однородности. Отдельно слегка взбить сливки. Желатин растопить в микроволновке и через ситечко влить в шоколадно-молочную массу. Перемешать. Добавить сливки и перемешать до однородности. Клубнику нарезать. Бисквит разрезать на две части. На дно формы выложить бисквит, затем мусс. В мусс положить нарезанную клубнику. Накрыть второй частью бисквита. Поставить в холодильник на 3 часа. После застывания разрезать на кубики.

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