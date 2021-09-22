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7 лайфхаков, чтобы правильно приготовить фасоль, а не разварить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
22 сентября, 16:31
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Воду после замачивания нужно обязательно слить, потом промыть фасоль и варить в чистой воде. Соль можно добавлять во время варки, она не сделает фасоль твердой и поможет бобовым быстрее свариться
Как сварить вкусную фасоль
Как сварить вкусную фасоль / Фото: instagram.com/miho.shiraki.589/

Когда-то ее называли "мясом для бедных". Тогда это был сарказм, а теперь все понимают: это очень полезный продукт, из которого можно приготовить много интересного и вкусного. Помним и о растительном белке. Его количество в этих бобовых максимальное. Узнаем, как приготовить фасоль так, чтобы она была вдвойне вкуснее.

Как приготовить фасоль вкусно

Сок из-под белой фасоли – заменитель яиц в выпечке
Сок из-под белой фасоли – заменитель яиц в выпечке / Фото: Depositphotos

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Лайфхак 1. Фасоль нужно замачивать. На 8-12 часов. Потом эту воду обязательно слить и варить бобовые в свежей. Фасоль быстрее сварится, не будет трескаться. Также замачивание заметно сократит ее насыщенный бобовый вкус.

Лайфхак 2. Замачивайте фасоль в большой кастрюле. Даже если вы оставите фасоль в воде на несколько часов, она все равно увеличится в объеме, а количество воды уменьшится.

Фасоль окажется над водой и начнет подсыхать. Понятно, что равномерно сваренный продукт вы не получите. Лучше не жалеть воды, а налить ее в три раза больше от количества бобовых. Тем более если планируете замачивать всю ночь.

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Лайфхак 3. Не варите на медленном огне. Фасоль должна максимально быстро закипеть. Кто-то добавляет понемногу холодной воды в объеме 3 ст. л. каждые 15 минут. Так фасоль будет каждый раз закипать и быстрее сварится.

Другие недоливают воду, а полностью ее заменяют после закипания, добавляя немного растительного масла для мягкости бобовых.

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Лайфхак 4. Не закрывайте фасоль крышкой. Ее можно оставить приоткрытой. Как советуют опытные хозяйки, красная фасоль не утратит свой насыщенный цвет и будет симпатично выглядеть в салате.

Лайфхак 5. Не бойтесь солить фасоль. Соль не сделает ее жесткой. Столовая ложка соли на 4-5 литров воды поможет бобовым свариться быстрее, и вкус их улучшится.

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Лайфхак 6. Не добавляйте соду во время варки. Так делают многие, чтобы сократить время приготовления. Это большая ошибка. Сода напрочь испортит вкус фасоли.

Лайфхак 7. Добавьте 30-50 мл молока в конце варки. Молоко сделает фасоль чуть мягче.

Здесь узнаете, как пожарить по-настоящему вкусную картошку.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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