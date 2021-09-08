7 лайфхаков, чтобы приготовить сочную куриную печень, а не пересушить ее

Печень будет самой сочной, если начинать готовить ее охлажденной и слегка обсушенной. Чтобы не превратить ее в сухую субстанцию, солить блюдо нужно в конце. Вкуснее будет, если жарить ее на сливочном масле

Куриная печень с грибами в сметане / Фото: Depositphotos

Куриная печень бывает тогда, когда хочется приготовить что-то нежное и сытное, при этом не потратив много времени. Этот продукт универсальный – время от времени мы готовим оладьи, паштеты, салаты с ней. Но иногда бывает, что результат не оправдал даже небольших усилий. Причина – ошибки во время приготовления, которые и испортили ваше любимое блюдо из куриной печени. Давайте узнаем все тонкости и правила, чтобы сделать ее идеальной.

Правила приготовления вкусной куриной печени

Они начинаются с ее покупки. Печень должна быть однородной по текстуре, не слишком рыхлой, равномерного цвета и глянцевой. Все лишнее – возможные прожилки, жир и желчь нужно убрать и потом хорошо промыть.

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Замороженная печень должна быть хорошо размороженной, то есть охлажденной.

Перед тем, как вы начнете ее жарить, обсушите кухонным бумажным полотенцем. Лишняя влага даст высокую температуру при жарке и пар, они испортят блюдо.

Никогда не бросайте на сковороду всю печень, что у вас есть. Жарьте частями. Так вы добьетесь равномерной прожарки, а не ее тушения в собственном соку.

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Оптимальное время для приготовления печени на сковороде – 7-10 минут. Будете жарить дольше и на слабом или среднем огне – она будет сухой. Не забывайте, что куриная печень очень быстро готовится, заранее выключайте плиту.

Все время контролируйте состояние продукта. Нажимайте пальцем: она не должна быть твердой, но быть в меру мягкой.

Чтобы получить максимально вкусную куриную печень, попробуйте замариновать ее в небольшом количестве соевого соуса и растительного масла. А вот жарить ее лучше всего на сливочном масле, в конце добавив соль, специи, сметану или сливки.

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