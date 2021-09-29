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7 несложных и красивых горячих закусок ко дню рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 сентября, 11:55
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Это камамбер в кунжутной панировке, сицилийская закуска аранчини с моцареллой, запеченное кольцо из лаваша с курицей и сыром. Из овощных закусок – фаршированные баклажаны и помидоры
Камамбер в кунжутной панировке
Камамбер в кунжутной панировке / Фото: instagram.com/olsan_volshebnaya/

Горячие закуски – это некоторая ответственность. Они должны быть на разогреве основных мясных блюд, но при этом не насытить гостей, разве что усилить аппетит. Поэтому в таких закусках будут уместны овощи и совсем немного мяса или рыбы. Жареный камамбер и сицилийская закуска аранчини – вещи сытные, это тоже стоит учесть.

Фаршированные помидоры

Фаршированные помидоры
Фаршированные помидоры / Фото: instagram.com/alena_sokolovva/

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Ингредиенты:

  • Фарш по вкусу – 500 г
  • Помидоры – 6-7 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Рис – стакан
  • Свежий зеленый горошек – 300 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль и специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Достать из помидоров сердцевину, измельчить со специями. Добавить воды в пропорции 1:1.
  2. Фарш смешать с измельченным луком и яйцами. Посолить, поперчить.
  3. Рис отварить до полуготовности. Смешать с горошком и тертой морковью.
  4. Выложить рис в форму для запекания, сделать углубления и выложить помидоры.
  5. Залить соусом из сердцевин помидоров.
  6. Запекать при 180 градусах 40 минут. Посыпать тертым сыром и запекать еще 10 минут.
  7. Украсить зеленью.

Аранчини

Аранчини с моцареллой
Аранчини с моцареллой / Фото: Depositphotos

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Рисовая оболочка:

  • Шафран – щепотка или 1 ст. л. куркумы
  • Масло сливочное – 15 г
  • Рис – 250 г
  • Вода – 600 мл
  • Соль – щепотка
  • Твердый сыр – 50 г

Панировка:

  • Панировочные сухари – 1 стакан
  • Мука – 100 г
  • Вода – 150 мл
  • Соль – щепотка

Начинка:

  • Репчатый лук – 50 г
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Свиной или говяжий фарш – 50 г
  • Сухое красное вино – 25 мл
  • Помидоры – 100 г
  • Зеленый горошек – 50 г
  • Твердый сыр – 25 г
  • Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:

  1. Залейте шафран 100 мл воды. Или разведите куркуму в 100 мл воды. Сыр натрите на мелкой терке.
  2. Отварите рис и влейте шафрановую воду, перемешайте и протушите несколько минут.
  3. Снимите с огня и добавьте масло. Добавьте тертый сыр и снова все перемешайте.
  4. Разложите рис на большой плоской тарелке тонким слоем.
  5. Для начинки лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте фарш, обжарьте до готовности.
  6. Влейте 25 мл сухого красного вина и тушите еще 5-7 минут. Помидоры нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле вместе с зеленым горошком. Смешайте овощи с фаршем, сыром и специями.
  7. Для панировке соедините все ингредиенты, замесите однородное тесто.
  8. Сформируйте аранчини. Окуните шарик сначала в тесто, потом в сухари.
  9. Разогрейте масло и обжарьте аранчини по 3-5 минут с каждой стороны. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

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Запеченное кольцо из лаваша с курицей

Запеченное кольцо из лаваша с курицей
Запеченное кольцо из лаваша с курицей / Фото: instagram.com/elena_happycook/

Ингредиенты:

  • Лаваш армянский – 1 шт.
  • Фарш куриный – 200 г
  • Лук – половина
  • Яйцо вареное – 2 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Укроп – небольшой пучок
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Майонез
  • Яйцо для смазывания

Как приготовить:

  1. Лаваш сложить вдвое. Обрезать лаваш по контуру большой тарелки, чтобы получилось два круга.
  2. Фарш обжарить с луком. Сыр натереть на мелкой терке.
  3. Вареные яйца, чеснок и укроп измельчить. Соединить фарш с яйцами, укропом и половиной сыра и майонезом, измельченным чесноком. Посолить, перемешать.
  4. Один круг из лаваша смазать взбитым яйцом и посыпать половиной отложенного сыра. Накрыть вторым кругом лаваша.
  5. Разрезать круги на 8-10 частей. Треугольники разложить на противне в виде солнца. Смазать яйцом.
  6. По внутреннему краю выложить фарш в виде кольца, присыпать сыром.
  7. Завернуть треугольники острыми краями внутрь. Закрепить подходящей формой или банкой.
  8. Смазать яйцом, посыпать кунжутом.
  9. Выпекать при температуре 180 градусов, пока не подрумянится.

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Фаршированные баклажаны

Фаршированные баклажаны
Фаршированные баклажаны / Фото: instagram.com/viktoria_ssh/

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Помидор, лук, яйцо – по 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Сыр – 50 г
  • Зелень, соль, специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Разрезать баклажаны пополам, проколоть вилкой и смазать оливковым маслом. Запечь в течение 35 минут при 230 градусах.
  2. Для начинки обжарить нарезанный лук с измельченным чесноком, нарезать помидор и зелень, натереть сыр. Все смешать, добавить яйцо, соль и специи.
  3. Из баклажанов достать мякоть, нарезать и добавить к начинке.
  4. Начинить лодочки и запекать 15 минут при 180 градусах.

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Камамбер в кунжутной панировке

Камамбер в кунжутной панировке
Камамбер в кунжутной панировке / Фото: instagram.com/olsan_volshebnaya/

Ингредиенты:

  • Сыр камамбер – 150 г
  • Оливковое масло, кунжут
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 50 г

Как приготовить:

  1. Камамбер разрезать на треугольники. Подготовить три тарелки со взбитым яйцом, мукой и кунжутом.
  2. Сыр обмакнуть в яйце, затем в муке, снова в яйце и затем в кунжуте. Чем больше будет кунжута, тем меньше сыр будет вытекать при обжарке.
  3. Выложить треугольники сыра на разогретую сковороду и обжарить со всех сторон до золотистого цвета.
  4. Подавать закуску горячей с медом, украсив орехами.

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Куриные гнезда

Куриные гнезда
Куриные гнезда / Фото: instagram.com/food_and_flood/

Ингредиенты:

  • Куриный фарш – 500 г
  • Моцарелла – 10 мини-шариков
  • Черри – 5 шт.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Базилик, петрушка, соль, перец

Как приготовить:

  1. Фарш посолить, добавить специи, тщательно вымесить. Разделить на пять равных частей. Сформировать шарики и обвалять в муке. Сделать углубления для начинки и выложить гнезда на пергамент.
  2. В углубления добавить измельченные базилик, петрушку и чеснок.
  3. Черри бланшировать, снять кожицу. В каждое гнездо положить по одному помидору и по два шарика моцареллы. Украсить паприкой
  4. Запекать 45 минут при 180 градусах.

Жюльен в булочках с курицей и грибами

Жюльен в булочках
Жюльен в булочках / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (на 2 персоны):

  • Твердый сыр – 100 г
  • Куриное филе – 300 г
  • Растительное масло – 50 мл
  • Сливки – 100 мл
  • Грибы – 200 г
  • Лук – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грибы нарезать тонкими пластинами, лук измельчить и обжарить на разогретом масле.
  2. Отварить филе в подсоленной воде. Нарезать и смешать с грибами и сливками.
  3. Срезать верхушку у булочек, убрать мякоть. Нафаршировать. Сверху натереть сыр.
  4. Запекать 20 минут при 180 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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