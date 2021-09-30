7 невероятно красивых холодных закусок для вкусного дня рождения

Приготовьте шпинатный или морковный рулет с разными начинками, сочные капкейки с крем-сыром, хрустящие острые кабачки и сырные шарики с виноградом и фисташками

Закусочные капкейки с творогом / Фото: instagram.com/tokionata/

Холодные закуски отвечают за эстетику праздничного стола. Именно на них гости обращают внимание в первую очередь. Это аперитив, который разогревает аппетит перед горячими закусками и основным блюдом. А это значит, что эта еда должна быть нетяжелой и разнообразной. Постарайтесь сократить количество майонеза, делая упор на легкие закуски.

В этой подборке они очень разные – от хрустящих кабачков по-корейски и шпинатного рулета с семгой до сырных шариков с виноградом и фисташками.

Сырные палочки

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Сырные палочки / Фото: instagram.com/dukan_recepts/

Ингредиенты:

Твердый сыр – 200 г

Мука – 160 г

Разрыхлитель, французские травы – по 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Щепотка соли

Яйцо – 1 шт.

Кунжут для посыпки

Сливочное масло – 3 ст. л.

Как приготовить:

Соединить муку, разрыхлитель, соль, сахар, приправу. Сыр натереть и добавить к муке. Влить растопленное сливочное масло и яйцо, замесить тесто. Обернуть пленкой и убрать в холодильник на 20-30 минут. Раскатать тесто в прямоугольный пласт и нарезать полосками. Переложить на противень, застеленный пергаментом, смазать яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180 градусов около 20-25 минут до золотистого цвета.

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Кабачки по-корейски

Кабачки по-корейски / Фото: instagram.com/1803viktoriia/

Ингредиенты:

Кабачки – 500 г

Морковь – 200 г

Соль для кабачков – 1 ч. л.

Соль для моркови – 2-3 щепотки

Растительное масло – 50 мл

Кунжут – 2 ст. л.

Петрушка – 1 ст. л.

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Для заправки:

Чеснок – 2 зуб.

Яблочный уксус 6% – 2 ст. л.

Молотый красный перец – 0,5 ч. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Мед – 2 ч. л.

Как приготовить:

Чеснок пропустить через пресс и отправить в отдельную емкость. Добавить уксус, соевый соус, молотый красный перец и мед. Перемешать. Кабачки хорошо нарезать тонкими кружочками толщиной 3-4 мм, морковь натереть на терку для корейской моркови. К кабачкам добавить 1 ч. л. соли, к моркови – 2-3 щепотки. Перемешать и оставить на 25-30 минут. Объединить кабачки и морковь, добавить заправку, перемешать. Обжарить кунжут на растительном масле, добавить к овощам. Нарезать петрушку и добавить к овощам. Перемешать и оставить в холодильнике на несколько часов.

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Шпинатный рулет

Шпинатный рулет / Фото: instagram.com/victoriavalerievna/

Ингредиенты:

Шпинат – 150 г

Яйца – 3 шт.

Мука – 50 г

Сливочный сыр – 300 г

Семга – 200 г

Огурец – 2 шт.

Сок лимона – примерно 1 ст. л.

Соль – 2 щепотки

Укроп – по вкусу

Как приготовить

Шпинат вместе с желтками и щепоткой соли пробить блендером до однородности, добавить муку, перемешать. Белки с щепоткой соли взбить до плотных пиков, аккуратно ввести к шпинату. Противень застелить пергаментом, смазать растительным маслом. Распределить шпинат и запечь при 180 градусах 10 минут. Дать остыть. Смазать сливочным сыром с укропом и соком лимона, выложить по очереди огурцы, нарезанные соломкой, и семгу. Сформировать рулет и оставить в холодильнике на 2 часа.

Закуска из яиц с авокадо

Закуска из яиц с авокадо / Фото: instagram.com/olesia.volynkina/

Ингредиенты:

Вареные яйца – 3-4 шт.

Авокадо – половина

Сок лимона – 1 ч. л.

Йогурт или сметана – 2 ст. л.

Зелень

Соль, перец, паприка, черный кунжут – по вкусу

Способ приготовления:⠀

Яйца отварить, очистить и разрезать пополам. В блендере измельчить авокадо, желтки, сок лимона. Добавить йогурт, посолить, поперчить и перемешать. Нафаршировать яйца, украсить зеленью, паприкой, кунжутом.

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Морковный рулет с сыром

Морковный рулет с сыром / Фото: instagram.com/anna_instafood/

Ингредиенты:

Морковь – 600 г

Яйца – 4 шт.

Сливочное масло – 30 г

Растительное масло

Перец, соль

Для начинки:

Плавленый сырок – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Твердый сыр – 90 г

Майонез – 3 ст. л.

Укроп

Как приготовить:

Морковь натереть на мелкой терке. Обжарить на сливочном и растительном масле, помешивая, 10-15 минут. Дать остыть. Яйца разделить на желтки и белки. Желтки добавить к моркови, поперчить и перемешать. Белки взбить с солью до крепких пиков. Добавить белки к моркови, аккуратно перемешать до однородности. Тесто переложить на противень, застеленный пергаментом. Распределить по поверхности. Запекать при 180 градусах 15 минут. Дать остыть. Весь сыр натереть на терке, добавить мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок, майонез, перемешать. Морковный корж смазать сырной начинкой, сформировать рулет и завернуть в пищевую пленку. Убрать в холодильник на ночь.

Закусочные капкейки с творогом

Закусочные капкейки с творогом / Фото: instagram.com/tokionata/

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Подсолнечное масло – 110 г

Кефир, сыр, ветчина – по 100 г

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Сода, сода – по 0,5 ч. л.

Специи и зелень – по вкусу

Для крема:

Сливочное масло – 100 г

Творожный сыр – 400 г

Чеснок – 2 зуб.

Как приготовить:

Смешать яйца, масло и кефир. Ветчину нарезать мелким кубиком, сыр натереть на крупной терке, добавить в тесто. Добавить специи. Соединить муку, соль, соду, разрыхлитель. Смешать все ингредиенты, тесто должно получиться густым. Заполнить формы на 2/3 и выпекать в духовке 25 минут при температуре 170 градусов. Для крема мягкое сливочное масло взбить несколько минут. Добавить творожный сыр, выдавить чеснок, добавить измельченную зелень по вкусу. Взбить массу. Украсить капкейки кремом. Дополнительное украшение – оливки, черри, зелень, чипсы.

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Сырные шарики с виноградом

Сырные шарики с виноградом / Фото: instagram.com/recepty_tata_/

Ингредиенты:

Виноград без косточки

Творожный сыр с зеленью – 140 г

Сыр с плесенью – 50 г

Фисташки – 150 г

Как приготовить:

Виноград вымыть и просушит. Если в винограде есть косточки, аккуратно достать. Смешать сыр с плесенью и творожный сыр. Охладить. Фисташки почистить и измельчить в крошку. Каждую виноградину облепить равномерно сырной смесью и обвалять в фисташках. Убрать на 30 минут в холодильник.

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