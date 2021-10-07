7 постных, но сытных и разнообразных блюд на день рождения

Если рыбу обжарить в масле с добавлением чеснока, она станет максимально ароматной. Можно запечь болгарские перцы с кускусом, приготовить греческий салат с виноградом и паштет из баклажанов