7 постных, но сытных и разнообразных блюд на день рождения

Во всем разнообразии постных блюд и блюд без мяса нужно отыскать те, которые не стыдно поставить на праздничный стол. Постарайтесь брать максимально свежие и сочные овощи. Это касается не только салатов. Ну и специи, они раскрывают вкус и усиливают аппетит.
Рыба с овощами
Ингредиенты:
- Рыба
- Чеснок – 3 зуб.
- Розмарин – 2 веточки
- Специи – по вкусу
- Овощи
Как приготовить:
- Рыбу слегка смазать маслом, добавить специи. Чеснок измельчить и добавить в горячее масло, где будет жариться рыба.
- Обжарить до готовности, положить на бумажное полотенце.
- Любимые овощи нарезать, приправить и заправить маслом. Подавать с рыбой.
Котлеты из фасоли
Ингредиенты:
- Фасоль в томатном соусе с грибами и овощами – 1 б.
- Мука – 3-5 ст. л.
- Белый хлеб – 120 г
- Зира – 1 ч. л.
- Лимонный сок – по вкусу
- Соль, перец, зелень
Как приготовить:
- Фасоль, измельченный хлеб измельчить в блендере.
- Добавить зелень, зиру, соль, перец и лимонный сок. Еще раз измельчить. Добавить фасоль, перемешать.
- Сформировать котлеты, обвалять в муке. Обжарить до готовности.
Греческий салат с виноградом
Ингредиенты:
- Огурец , болгарский перец – по 1 шт.
- Черри – 10 шт.
- Виноград кишмиш – 1 кисточка
- Руккола – 50 г
- Оливковое масло – 30 г
- Сок половины лимона
- Соль, перец
Как приготовить:
- Огурец помыть, нарезать полукольцами. Перец вымыть и очистить от семян, нарезать перец.
- Черри разрезать пополам. Рукколу помыть и просушить.
- Для заправки смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем.
- Перемешать перец, огурец, черри и виноград с заправкой.
- Выложить на тарелку рукколу, сверху – салат.
Перец, фаршированный кускусом
Ингредиенты:
- Болгарские перцы
- Кускус – 1/2 чашки
- Чашка бульона
- Баклажан, лук, помидор – по 1 шт.
- Тимьян или базилик
- Специи
Как приготовить:
Далее по теме
- Кускус залить кипятком на 25 минут. Посолить, поперчить, перемешать.
- Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками.
- На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор бланшировать, натереть на терке. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить до испарения жидкости.
- Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить.
- У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом.
- Запекать при 190 градусах 20-25 минут.
Тушеная капуста с грибами и овощами
Ингредиенты:
- Половина кочана капусты
- Морковь, лук, болгарский перец – по 1 шт.
- Уксус – 1 ст. л.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Грибы – 500 г
- Соль, сахар, перец горошком, лавровый лист, специи – по вкусу
Как приготовить:
- Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать кубиками, перец – соломкой.
- Перемешать, посолить и добавить специи по вкусу. Добавить немного сахара и уксус.
- Перемешать и полить растительным маслом.
- Тушить на небольшом огне под крышкой, помешивая, 20 минут.
- Нарезать грибы (если лесные, отварить несколько раз и слить жидкость) и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавить к капусте, добавить томатную пасту, перемешать. Добавить лавровый лист, душистый перец.
- Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.
Картофель с лесными грибами – как приготовить в горшке, на сковороде и в микроволновке
Паштет из баклажанов
Ингредиенты:
- Баклажан – 2 шт.
- Урбеч из семян белого кунжута – 6 ч. л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Руккола или другая зелень – 200 г
- Грецкие орехи – 100 г
- Специи, лимонный сок
Как приготовить:
- Баклажаны помыть, нарезать и посыпать солью. Оставить на 30 минут, промыть.
- Разогреть духовку до 180 градусов и запекать с растительным маслом 30 минут
- В блендере измельчить орехи, зелень и урбеч, пропущенный через пресс чеснок, специи и лимонный сок. Добавить мякоть баклажанов и еще раз тщательно перемешать.
Медовая коврижка
Ингредиенты:
- Мед – 300 г
- Мука – 110 г
- Мука ржаная – 125 г
- Аквафаба – 6-7 ст. л.
- Имбирь, корица, сухофрукты, орехи – по вкусу
- Сода – 1/2 ч. л.
- Соль – щепотка
Как приготовить:
- Смешать муку, специи, соль и соду. Отдельно смешать мед и яйца. Муку постепенно ввести в медовую массу, хорошо перемешать.
- Измельчить орехи и сухофрукты в блендере, добавить в тесто.
- Вылить в форму, накрыть полотенцем и оставить на два часа.
- Выпекать 40 минут при 170 градусах. Украсить медом и орехами.
Читайте также:
- Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов
- 10 овощных запеканок, которые станут любимыми навсегда
- 3 салата из теплых овощей для уютного обеда и ужина
- Как сделать вкусными и ароматными самые пресные овощи