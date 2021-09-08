7 простых блюд из свеклы. Бонус – очень вкусно

Самая сладкая свекла бывает, если ее не отваривать, а запечь. Так она к тому же лучше сохраняет свои полезные качества. Кроме салатов, стоит приготовить паштет из свеклы с брынзой, пожарить котлеты и испечь маффины

Свекольные котлеты / Фото: instagram.com/kat.life/

Когда мы говорим "свекла", то сразу же вспоминаем сельдь. Да, именно с ней свекла – самое вкусное для многих. Еще свекла, тертая с орехами и растительным маслом, один из вариантов отличных гарниров. Но еще есть разные салаты, например, с куриной грудкой и фетой, паштеты с брынзой и грузинская закуска пхали. Со свеклой получаются невероятно вкусные шоколадные маффины. В общем, это все нужно брать и готовить. Как это сделать – смотрите ниже.

Как сварить свеклу, чтобы она не растеряла свои полезные качества

Эксперты советуют ее все-таки не варить, а запекать. После того, как вы помыли корнеплод, его нужно вытереть насухо, слегка смазать растительным маслом, обернуть в фольгу и запекать при 180 градусах 50-60 минут.

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Если таким временем не располагаете и свеклу нужно быстро сварить, то дайте ей покипеть 30 минут. Затем воду нужно слить и поставить овощи под струю холодной воды на 5 минут.

Резкая смена температуры приведет свеклу до готовности. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

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Шоколадно-свекольные маффины

Шоколадно-свекольные маффины / Фото: instagram.com/lizz_abd/

Ингредиенты

2 шт. яиц

по 60 мл растительного масла, молока, меда

200 г пшеничной муки

50 г какао-порошка

70 г сахара

1,5 ч. л. соды

щепотка соли

Способ приготовления

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Свеклу вымыть, смазать каплей масла, обернуть фольгой и запекать в течение часа при 180 градусах. Готовую свеклу очистить и измельчить в пюре. Добавить влажные ингредиенты: яйца, растительное масло, молоко, мед. Отдельно смешать сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, соду и соль. Объединить сухую и влажную смеси и вымесить тесто. Разогреть духовку до 180 градусов. Тесто распределить по формам, смазанным каплей масла, на 2/3. По желанию можно присыпать будущие маффины солью. Выпекать 20 минут, украсить по вкусу.

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Свекольный паштет

Свекольный паштет / Фото: іnstagram.com/vkusno.recept/

Ингредиенты

250 г свеклы

150 г брынзы

1 шт. яйцо

чеснок, зелень, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Свеклу и яйцо отварить. Измельчить все ингредиенты в блендере. Добавить специи.

Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой

Салат из свеклы с курицей и горошка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 куриная грудка

1 крупная свекла

1 банка консервированного зеленого горошка

1 пучок листьев салата

2 веточки петрушки или укропа

2 ст. л. яблочного уксуса

2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления

Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками. Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками. С горошка слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить. В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку. Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать. Подавать салат теплым.

Салат из курицы с кукурузой и свеклой

Салат из курицы с кукурузой и свеклой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 банка консервированной кукурузы

300 г вареной свеклы

200 г варено-копченой курицы

1 свежий огурец

75 г микс-салата

100 г помидоров черри

150 г феты

1 ст. л. горчицы

1/2 ст. л. яблочного уксуса

5 ст. л. оливкового масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы. Свеклу почистите и нарежьте кубиками. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы, фету. Заправьте оливковым маслом. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.

Свекольные котлеты

Свекольные котлеты / Фото: instagram.com/kat.life/

Ингредиенты

1 шт. большая свекла

200 г вареный нут

по 1/2 ст. вареный бурый рис, грецкие орехи

соль, перец, куркума, базилик, копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления

Грецкие орехи замочить в воде с добавлением соли на 4 часа. Свеклу завернуть в пергаментную бумагу и запекать в духовке при 180 градусов в течение 50 минут. Натереть свеклу на мелкой терке. Орехи, нут и бурый рис измельчить в блендере и добавить к свекле. Приправить специями и хорошо перемешать. Застелить противень пергаментной бумагой. Сформировать котлеты и запекать в разогретой духовке 15 минут при 180 градусах, потом их перевернуть и запекать еще 15 минут.

Пхали из свеклы

Пхали из свеклы с орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 крупные свеклы

1 красная луковица

2 зубчика чеснока

50-70 г грецких орехов

Небольшой пучок кинзы или петрушки

1 ч. л. хмели-сунели или уцхо-сунели

Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Запечь свеклу в духовке, предварительно завернув каждую в фольгу. Затем остудить, почистить и крупно нарезать. Очистить чеснок и лук, зелень помыть и обсушить. Нарезать эти ингредиенты. Орехи подсушить на сковороде без масла и порубить ножом. Выложить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородности, но не в гладкое пюре. Добавить специи и соль по вкусу. Сформировать небольшие шарики и выложить на блюдо. По желанию украсить зернами граната и зеленью.

Салат из свеклы с орехами и чесноком

Салат из тертой свеклы с орехами и чесноком / Фото: Pixabay

Ингредиенты

3 шт. свеклы

2-3 зубчика чеснока

соль, молотый перец

оливковое или растительное масло

50 г грецкие орехи

Способ приготовления

Свеклу помыть и запечь в духовке до мягкости, завернув в фольгу. Остудить, почистить и натереть на крупной терке. Чеснок почистить, пропустить через пресс. Орехи подсушить в духовке или на сковороде, мелко порубить. Смешать свеклу, чеснок, масло, соль и перец. Готовый салат посыпать орехами.

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