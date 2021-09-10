7 рецептов для сочного и ароматного мяса кролика

Перед приготовлением кролика рекомендуют подержать его 30 минут в маринаде. Например, сметане или соевом соусе со специями. Если планируете запекать это мясо, то подумайте о "шапке" из овощей, так вкуснее и кролик будет нежнее

Рецепты блюд с з кроликом / Фото: instagram.com/olgaslutskaya/

Как бы мы не приготовили кролика – на сковороде, в духовке или мультиварке – это превосходно всегда. Готовится он быстро и практически не требователен к процессу, разве что мясо обязательно нужно замариновать. Мариновать можно как 30 минут, так и больше нескольких часов. Джейми Оливер рекомендует тушить его с соусом на основе красного вина и бальзамического уксуса, а в этой подборке собраны еще 7 самых разных вариантов, как сделать из кролика сочное красочное блюдо.

Кролик с маслинами и каперсами

Кролик с маслинами и каперсами / Фото: instagram.com/olivia.bruxelles/

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Ингредиенты

1 кг кролик

2 шт. лук

5 зуб. чеснок

200 мл белое вино

Маслины, каперсы, розмарин, петрушка и другие специи – по вкусу

Способ приготовления

Обжарить на сковороде куски кролика до золотистой корочки. Добавить измельченные лук и чеснок. Через 10-15 минут влить белое вино. Довести до вкуса специями. Накрыть крышкой и тушить в течение часа. За 10 минут до окончания добавить маслины и каперсы.

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Котлеты из кролика с цукини

Котлеты из кролика с цукини / Фото: freepik.com

Ингредиенты

500 г фарша из кролика

250 г цукини

1 ст. л. рисовой муки

1 ст. л. овсяных отрубей

Зелень, соль, перец

Способ приготовления

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Натереть цукини на терке, посолить и оставить на 15 минут, чтобы цукини дал сок. Отжать сок, добавить в фарш с ложкой отрубей, посолить и поперчить по вкусу. Сформировать небольшие котлеты, немного присыпав рисовой мукой. Обжарить на небольшом количестве растительного масла в течение 5 минут. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и довести до готовности.

Кролик в мультиварке с овощами и фасолью

Кролик в мультиварке с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 шт. ножки кролика

1 ст. белая фасоль

По 2 шт. баклажаны, морковь, помидоры

По 1 шт. цуккини, лук, болгарский перец

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления

Ножки кролика помыть и обсушить. Положить их на дно чаши мультиварки, смазанной маслом. Готовить в режиме "Жарка" с двух сторон до золотистой корочки. Замоченную на ночь фасоль промыть и добавить к кролику. При необходимости влить немного воды или бульона. Включить режим "Тушение". Закрыть крышку и подготовить овощи. Морковь и перец нарезать кубиками. Баклажан и цуккини – крупными кусками, томаты и лук – мелкими кубиками. Когда кролик с фасолью будет готовиться уже около 40 минут, отправить в чашу мультиварки морковь и тушить ее 20 минут. Затем добавить томаты и лук. Потом баклажаны, болгарский перец и цуккини. Дать потушиться еще 15 минут. Добавить соль и молотый перец, довести блюдо до готовности.

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Кролик в сметане с овощами

Кролик с овощами в сметане / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 тушка кролика

1 морковь

1 репчатый лук

1 веточка розмарина или тимьяна

400 г сметаны

1 ч. л. сушеных прованских трав

Соль, молотые специи по вкусу

200 г брокколи

200 г стручковой фасоли

2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления

Тушку кролика помыть и разрезать на куски. Посыпать мясо молотым черным перцем, посолить и оставить мариноваться на полчаса. Можно по желанию обвалять в муке. Затем обжарить куски кролика на растительном масле до золотистой корочки. Лук и морковь почистить и нарезать полукольцами. Обжарить овощи на растительном масле в кастрюле с толстым дном. Добавить куски кролика, горячую воду и специи. Воды должно быть столько, чтобы она слегка покрывала мясо. Тушить кролика в течение 40 минут на медленном огне. Затем добавить в кастрюлю веточку розмарина и тушить еще примерно 20 минут. По мере выкипания жидкости можно подливать в кастрюлю кипяченую воду. Брокколи и стручковую фасоль бланшировать в течение 5 минут в кипящей воде, затем добавить в кастрюлю вместе со сметаной. Довести до кипения, проверить на соль и специи. Подавать кролика горячим вместе с гарниром.

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Кролик в сметане с розмарином и лимоном

Кролик в сметане / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 тушка кролика весом около 1 кг

150 мл молока плюс для замачивания кролика

300 г сметаны жирностью 20%

1 лимон

2 зубчика чеснока

1 ст. л. муки

1 ст. л. крахмала

Растительное масло

Соль, перец

Розмарин

Способ приготовления

Кролика разделать и разрезать на порционные куски. Залить молоком и оставить на ночь в холодильнике, чтобы мясо стало нежнее. На следующий день молоко слить. Натереть цедру с одного лимона. Добавить измельченный чеснок, соль и перец. Перемешать и натереть этой смесью нашего кролика. Оставить мариноваться на час. Выложить кусочки на сковороду с растительным маслом и обжарить с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Переложить обжаренного кролика в кастрюлю и залить кипятком, так, чтобы вода едва покрывала кусочки. Туда же отправить остатки масла из сковороды, в которой жарился кролик. Добавить 1-2 веточки розмарина и тушить на небольшом огне в течение 40 минут, периодически помешивая. Тем временем подготовить сметанный соус. В миску выложить сметану. В отдельном стакане развести холодным молоком (150 мл) столовую ложку муки и столовую ложку крахмала. Размешать, добавить к сметане и тщательно перемешать венчиком. Когда кролик будет уже почти готов, влить в кастрюлю сметанную смесь и, помешивая, тушить еще пять минут на самом слабом огне. Подавать с картофельным пюре.

Ризотто с кроликом

Ризотто с кроликом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

400 г мяса кролика без костей

250 г риса арборио

2 помидора

2 репчатых лука

2 стебля сельдерея

1 морковь

1 головка молодого чеснока

15 оливок без косточек

70 г сала

6 веточек розмарина

100 мл сухого красного вина

3 ст. л. оливкового масла

3 горошины душистого перца

1 лавровый лист

1/4 ч. л. молотого перца

1 1/2 ч. л. морской соли

Способ приготовления

Чеснок, морковь и луковицу почистить и крупно нарезать. Один стебель сельдерея разрезать на несколько частей. Поместить подготовленные овощи в кастрюлю, добавить лавровый лист, душистый перец и 1/2 ч. ложки соли, залить все водой и сварить бульон. Сало тонко нарезать. Оставшиеся лук и сельдерей измельчить. В тяжелой и глубокой сковороде разогреть оливковое масло и обжарить сало. Когда сало зазолотится, добавить лук и сельдерей и жарить на небольшом огне. Мясо кролика вымыть, просушить, нарезать небольшими кусочками, примерно 5х5 см, и отправить в сковороду. Помидоры натереть на терке. Добавить их в сковороду с половиной розмарина и вином. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 40 минут (до готовности кролика). Если жидкость будет выкипать, влить немного вина или бульона. Отправить в сковороду рис и оливки. Когда рис впитает соус, начать добавлять бульон. Постоянно помешивать и следить за тем, чтобы жидкости было не слишком много – рис не должен плавать в бульоне. Посолить и поперчить, готовить ризотто 18-20 минут. Добавить в готовое ризотто чуть-чуть оливкового масла, посыпать оставшимся розмарином.

Кролик в сливочно-грибном соусе

Кролик в сливочно-грибном соусе / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для кролика

1 кролик, разделанный на порционные куски

1/2 стакана сухого белого вина для маринования

1-2 зубчика чеснока

Веточка розмарина

Соль, свежемолотый черный перец

Для соуса

Горсть сушеных белых грибов, предварительно замоченных в теплой воде

2 луковички-шалота

Немного свежего или сушеного тимьяна

1/2 стакана белого сухого вина

1/2 стакана воды или жидкости, в которой замачивались грибы

2 ст. л. неострой зернистой горчицы

100-150 г жирных сливок

Соль

Способ приготовления

Кролика посолить, поперчить, обвалять в мелко порубленном розмарине, сложить в емкость с крышкой, добавить раздавленные зубчики чеснока и залить сухим вином. Поставить в холодильник мариноваться на шесть-восемь часов. Перед готовкой кролика вынуть, промыть водой и обсушить, маринад вылить. Кролика, предварительно замаринованного, обсушенного салфетками, положить на сильно разогретую сковороду с маслом, обжарить кусочки до румяного цвета. Выложить подрумяненного кролика в сотейник. На сковороду, где обжаривался кролик, положить мелко нарезанный лук-шалот, обжарить его до прозрачности, добавить предварительно замоченные грибы без жидкости, готовить 2-3 минуты. Затем добавить вино, жидкость от грибов или воду, тимьян, соль, горчицу, довести жидкость до кипения и залить ею кролика. Тушить на медленном огне под крышкой, доливая воду при необходимости, в течение 40-50 минут или до мягкости. Когда кролик будет готов, вынуть его из жидкости, в которой он тушился, поставить в теплое место. Соус, если он жидкий, немного выпарить. Затем убавить огонь на минимум, добавить сливки, осторожно помешивая. Вернуть кролика в соус.

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