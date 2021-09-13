7 салатов с копченой курицей на каждый день и на праздники

Обычно салаты с копченой курицей – это когда праздник или еще какой-то важный повод. Но зачем отказывать себе в удовольствии и не готовить их к ужину или обеду. Такие салаты сытные, впрочем, как и любые другие, где есть мясо. Стоит учесть, что копченая курица соленая, поэтому не нужно добавлять много соли и других специй. Вкуснее, если такие салаты будут заправлены небольшим количеством сметаны или натурального йогурта.
Салат с копченой грудкой, помидорами и кукурузой
Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)
Далее по теме
- копченая куриная грудка;
- огурец;
- помидоры черри;
- консервированная кукуруза;
- греческий йогурт;
- хлеб для сухариков;
- чеснок, соль;
- растительное масло.
Способ приготовления
- Нарезать хлеб на кубики, обжарить на сухой сковороде. В миске соединить несколько чайных ложек растительного масла, добавить соль, перец и измельченный чеснок. Полить маслом горячие сухари.
- Курицу и огурец нарезать кубиками, помидоры – пополам.
- Добавить сухарики и йогурт. Заправлять салат перед подачей, чтобы сухарики не размокли.
Салат с копченой курицей и корейской морковью
Ингредиенты
- 1 куриный окорочок;
- 4 куриных яйца вкрутую;
- 2 средних свежих огурца;
- 150 г корейской моркови (максимально убрать сок);
- 50 г твердого сыра;
- соль, майонез – по вкусу;
- зелень – для украшения.
Способ приготовления
- Окорочок, огурцы, яйца нарезать кубиками. Сыр натереть на средней или мелкой терке.
- Собрать салат в кулинарном кольце слоями.
- Порядок слоев: яйца, окорочок, огурцы, корейская морковь, сыр. Каждый слой смазать майонезом, кроме верхнего.
- Дать салату настояться 30 минут.
Салат с копченой курицей и фасолью
Ингредиенты
- 200 г курица копченая;
- 1 б. фасоль красная;
- 3 маринованных огурца;
- 2 зуб. чеснок;
- зелень, сметана.
Способ приготовления
- Курицу и огурцы нарезать кубиками. С фасоли слить жидкость и перемешать с курицей и фасолью.
- Добавить сметану, зелень, измельченный чеснок и все хорошо перемешать.
- Украсить зеленью.
Салат из курицы с кукурузой и свеклой
Ингредиенты
- 1 банка консервированной кукурузы;
- 300 г вареной свеклы;
- 200 г варено-копченой курицы;
- 1 свежий огурец;
- 75 г микс салата;
- 100 г помидоров черри;
- 150 г феты;
- 1 ст. л. горчицы;
- 1/2 ст. л. яблочного уксуса;
- 5 ст. л. оливкового масла;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления
- Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
- Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
- Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
- Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
- Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы и фету. Заправьте оливковым маслом.
- Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.
5 сытных салатов с курицей для здорового завтрака
Салат с копченой курицей
Ингредиенты
- салатный микс, руккола;
- 1-2 помидора;
- 300 г шампиньонов;
- 300 г твердого сыра;
- 100 г копченого куриного филе;
- красный сладкий лук;
- майонез;
- треть батона или багета;
- 1 зуб. чеснок;
- растительное масло.
Способ приготовления
- Батон режем кубиками. На сковороде обжариваем зубчики чеснока до появления аромата, выбрасываем. Обжариваем в чесночном масле гренки.
- Шампиньоны моем, режем пластинками и обжариваем на сковороде с растительным маслом, немного посолив в конце.
- Зелень замачиваем на полчаса в холодной воде, обсушиваем и рвем руками. Выкладываем на две порционные тарелки.
- Рисуем сверху сетку из майонеза, затем выкладываем грибы и нарезанные кубиками помидоры. Снова рисуем сетку из майонеза, трем сыр, выкладываем порезанное филе. В конце посыпаем салат тонко нарезанным красным луком.
Салат из копченой курицы с виноградом
Ингредиенты
- 1 копченое куриное бедро;
- горсть светлого винограда;
- горсть темного винограда;
- 1/2 шт. красной луковицы;
- 50 мл сметаны;
- щепотка молотой паприки;
- руккола или другая салатная зелень;
- оливковое масло;
- соль, перец.
Способ приготовления
- Снимите кожицу с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками.
- Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец.
- Заправьте соусом салат и перемешайте.
- На тарелку выложите рукколу, а на нее – готовый салат.
7 сытных и несладких блюд с летними сезонными фруктами
Салат из копченой куриной грудки
Ингредиенты
- 1 копченая куриная грудка;
- 3 свежих помидора;
- 4 куриных яйца;
- 3 плавленых сырка;
- 3 зубчика чеснока;
- майонез – по вкусу;
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца отварить вкрутую и остудить.
- Грудку и помидоры нарезать небольшими кубиками.
- Охлажденный плавленый сыр и яйца натереть на терке, смешать с измельченным чесноком.
- Смазывая майонезом, выложить на тарелку слоями грудку, сырково-яичную массу и помидоры. Украсить рубленой зеленью.
- Подавать салат из копченой курицы холодным.
Здесь собраны 10 рецептов салатов сентября, которые вы захотите готовить круглый год.