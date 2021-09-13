7 салатов с копченой курицей на каждый день и на праздники

В отличие от салатов с отварной куриной грудкой, эти салаты требуют меньше соли. Копченая курица уже соленая. Отлично сочетаются с этим продуктом помидоры, огурцы, сыр и виноград. Заправляйте их сметаной или натуральным йогуртом

Салат с копченой курицей и помидорами / Фото: Getty Images

Обычно салаты с копченой курицей – это когда праздник или еще какой-то важный повод. Но зачем отказывать себе в удовольствии и не готовить их к ужину или обеду. Такие салаты сытные, впрочем, как и любые другие, где есть мясо. Стоит учесть, что копченая курица соленая, поэтому не нужно добавлять много соли и других специй. Вкуснее, если такие салаты будут заправлены небольшим количеством сметаны или натурального йогурта.

Салат с копченой грудкой, помидорами и кукурузой

Салат с копченой грудкой, помидорами и кукурузой / Фото: instagram.com/_food_blog_m/

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Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

копченая куриная грудка;

огурец;

помидоры черри;

консервированная кукуруза;

греческий йогурт;

хлеб для сухариков;

чеснок, соль;

растительное масло.

Способ приготовления

Нарезать хлеб на кубики, обжарить на сухой сковороде. В миске соединить несколько чайных ложек растительного масла, добавить соль, перец и измельченный чеснок. Полить маслом горячие сухари. Курицу и огурец нарезать кубиками, помидоры – пополам. Добавить сухарики и йогурт. Заправлять салат перед подачей, чтобы сухарики не размокли.

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Салат с копченой курицей и корейской морковью

Салат с копченой курицей и корейской морковью / Фото: instagram.com/_olga_vvv/

Ингредиенты

1 куриный окорочок;

4 куриных яйца вкрутую;

2 средних свежих огурца;

150 г корейской моркови (максимально убрать сок);

50 г твердого сыра;

соль, майонез – по вкусу;

зелень – для украшения.

Способ приготовления

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Окорочок, огурцы, яйца нарезать кубиками. Сыр натереть на средней или мелкой терке. Собрать салат в кулинарном кольце слоями. Порядок слоев: яйца, окорочок, огурцы, корейская морковь, сыр. Каждый слой смазать майонезом, кроме верхнего. Дать салату настояться 30 минут.

Салат с копченой курицей и фасолью

Салат с копченой курицей и фасолью / Фото: instagram.com/marina_shaimova199/

Ингредиенты

200 г курица копченая;

1 б. фасоль красная;

3 маринованных огурца;

2 зуб. чеснок;

зелень, сметана.

Способ приготовления

Курицу и огурцы нарезать кубиками. С фасоли слить жидкость и перемешать с курицей и фасолью. Добавить сметану, зелень, измельченный чеснок и все хорошо перемешать. Украсить зеленью.

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Салат из курицы с кукурузой и свеклой

Салат из курицы с кукурузой и свеклой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 банка консервированной кукурузы;

300 г вареной свеклы;

200 г варено-копченой курицы;

1 свежий огурец;

75 г микс салата;

100 г помидоров черри;

150 г феты;

1 ст. л. горчицы;

1/2 ст. л. яблочного уксуса;

5 ст. л. оливкового масла;

соль – по вкусу.

Способ приготовления

Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы. Свеклу почистите и нарежьте кубиками. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы и фету. Заправьте оливковым маслом. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.

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Салат с копченой курицей

Салат с копченой курицей и помидорами / Фото: Getty Images

Ингредиенты

салатный микс, руккола;

1-2 помидора;

300 г шампиньонов;

300 г твердого сыра;

100 г копченого куриного филе;

красный сладкий лук;

майонез;

треть батона или багета;

1 зуб. чеснок;

растительное масло.

Способ приготовления

Батон режем кубиками. На сковороде обжариваем зубчики чеснока до появления аромата, выбрасываем. Обжариваем в чесночном масле гренки. Шампиньоны моем, режем пластинками и обжариваем на сковороде с растительным маслом, немного посолив в конце. Зелень замачиваем на полчаса в холодной воде, обсушиваем и рвем руками. Выкладываем на две порционные тарелки. Рисуем сверху сетку из майонеза, затем выкладываем грибы и нарезанные кубиками помидоры. Снова рисуем сетку из майонеза, трем сыр, выкладываем порезанное филе. В конце посыпаем салат тонко нарезанным красным луком.

Салат из копченой курицы с виноградом

Салат из копченой курицы с виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 копченое куриное бедро;

горсть светлого винограда;

горсть темного винограда;

1/2 шт. красной луковицы;

50 мл сметаны;

щепотка молотой паприки;

руккола или другая салатная зелень;

оливковое масло;

соль, перец.

Способ приготовления

Снимите кожицу с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками. Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами. Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец. Заправьте соусом салат и перемешайте. На тарелку выложите рукколу, а на нее – готовый салат.

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Салат из копченой куриной грудки

Салат из копченой куриной грудки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 копченая куриная грудка;

3 свежих помидора;

4 куриных яйца;

3 плавленых сырка;

3 зубчика чеснока;

майонез – по вкусу;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую и остудить. Грудку и помидоры нарезать небольшими кубиками. Охлажденный плавленый сыр и яйца натереть на терке, смешать с измельченным чесноком. Смазывая майонезом, выложить на тарелку слоями грудку, сырково-яичную массу и помидоры. Украсить рубленой зеленью. Подавать салат из копченой курицы холодным.

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