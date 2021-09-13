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7 салатов с копченой курицей на каждый день и на праздники

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
13 сентября, 11:25
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В отличие от салатов с отварной куриной грудкой, эти салаты требуют меньше соли. Копченая курица уже соленая. Отлично сочетаются с этим продуктом помидоры, огурцы, сыр и виноград. Заправляйте их сметаной или натуральным йогуртом
Салат с копченой курицей и помидорами
Салат с копченой курицей и помидорами / Фото: Getty Images

Обычно салаты с копченой курицей – это когда праздник или еще какой-то важный повод. Но зачем отказывать себе в удовольствии и не готовить их к ужину или обеду. Такие салаты сытные, впрочем, как и любые другие, где есть мясо. Стоит учесть, что копченая курица соленая, поэтому не нужно добавлять много соли и других специй. Вкуснее, если такие салаты будут заправлены небольшим количеством сметаны или натурального йогурта.

Салат с копченой грудкой, помидорами и кукурузой

Салат с копченой грудкой, помидорами и кукурузой
Салат с копченой грудкой, помидорами и кукурузой / Фото: instagram.com/_food_blog_m/

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Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

  • копченая куриная грудка;
  • огурец;
  • помидоры черри;
  • консервированная кукуруза;
  • греческий йогурт;
  • хлеб для сухариков;
  • чеснок, соль;
  • растительное масло.

Способ приготовления

  1. Нарезать хлеб на кубики, обжарить на сухой сковороде. В миске соединить несколько чайных ложек растительного масла, добавить соль, перец и измельченный чеснок. Полить маслом горячие сухари.
  2. Курицу и огурец нарезать кубиками, помидоры – пополам.
  3. Добавить сухарики и йогурт. Заправлять салат перед подачей, чтобы сухарики не размокли.

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Салат с копченой курицей и корейской морковью

Салат с копченой курицей и корейской морковью
Салат с копченой курицей и корейской морковью / Фото: instagram.com/_olga_vvv/

Ингредиенты

  • 1 куриный окорочок;
  • 4 куриных яйца вкрутую;
  • 2 средних свежих огурца;
  • 150 г корейской моркови (максимально убрать сок);
  • 50 г твердого сыра;
  • соль, майонез – по вкусу;
  • зелень – для украшения.

Способ приготовления

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  1. Окорочок, огурцы, яйца нарезать кубиками. Сыр натереть на средней или мелкой терке.
  2. Собрать салат в кулинарном кольце слоями.
  3. Порядок слоев: яйца, окорочок, огурцы, корейская морковь, сыр. Каждый слой смазать майонезом, кроме верхнего.
  4. Дать салату настояться 30 минут.

Салат с копченой курицей и фасолью

Салат с копченой курицей и фасолью
Салат с копченой курицей и фасолью / Фото: instagram.com/marina_shaimova199/

Ингредиенты

  • 200 г курица копченая;
  • 1 б. фасоль красная;
  • 3 маринованных огурца;
  • 2 зуб. чеснок;
  • зелень, сметана.

Способ приготовления

  1. Курицу и огурцы нарезать кубиками. С фасоли слить жидкость и перемешать с курицей и фасолью.
  2. Добавить сметану, зелень, измельченный чеснок и все хорошо перемешать.
  3. Украсить зеленью.

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Салат из курицы с кукурузой и свеклой

Салат из курицы с кукурузой и свеклой
Салат из курицы с кукурузой и свеклой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 банка консервированной кукурузы;
  • 300 г вареной свеклы;
  • 200 г варено-копченой курицы;
  • 1 свежий огурец;
  • 75 г микс салата;
  • 100 г помидоров черри;
  • 150 г феты;
  • 1 ст. л. горчицы;
  • 1/2 ст. л. яблочного уксуса;
  • 5 ст. л. оливкового масла;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
  2. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
  3. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
  4. Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
  5. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы и фету. Заправьте оливковым маслом.
  6. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.

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Салат с копченой курицей

Салат с копченой курицей и помидорами
Салат с копченой курицей и помидорами / Фото: Getty Images

Ингредиенты

  • салатный микс, руккола;
  • 1-2 помидора;
  • 300 г шампиньонов;
  • 300 г твердого сыра;
  • 100 г копченого куриного филе;
  • красный сладкий лук;
  • майонез;
  • треть батона или багета;
  • 1 зуб. чеснок;
  • растительное масло.

Способ приготовления

  1. Батон режем кубиками. На сковороде обжариваем зубчики чеснока до появления аромата, выбрасываем. Обжариваем в чесночном масле гренки.
  2. Шампиньоны моем, режем пластинками и обжариваем на сковороде с растительным маслом, немного посолив в конце.
  3. Зелень замачиваем на полчаса в холодной воде, обсушиваем и рвем руками. Выкладываем на две порционные тарелки.
  4. Рисуем сверху сетку из майонеза, затем выкладываем грибы и нарезанные кубиками помидоры. Снова рисуем сетку из майонеза, трем сыр, выкладываем порезанное филе. В конце посыпаем салат тонко нарезанным красным луком.

Салат из копченой курицы с виноградом

Салат из копченой курицы с виноградом
Салат из копченой курицы с виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 копченое куриное бедро;
  • горсть светлого винограда;
  • горсть темного винограда;
  • 1/2 шт. красной луковицы;
  • 50 мл сметаны;
  • щепотка молотой паприки;
  • руккола или другая салатная зелень;
  • оливковое масло;
  • соль, перец.

Способ приготовления

  1. Снимите кожицу с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками.
  2. Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами.
  3. Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец.
  4. Заправьте соусом салат и перемешайте.
  5. На тарелку выложите рукколу, а на нее – готовый салат.

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Салат из копченой куриной грудки

Салат из копченой куриной грудки
Салат из копченой куриной грудки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 копченая куриная грудка;
  • 3 свежих помидора;
  • 4 куриных яйца;
  • 3 плавленых сырка;
  • 3 зубчика чеснока;
  • майонез – по вкусу;
  • зелень – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Яйца отварить вкрутую и остудить.
  2. Грудку и помидоры нарезать небольшими кубиками.
  3. Охлажденный плавленый сыр и яйца натереть на терке, смешать с измельченным чесноком.
  4. Смазывая майонезом, выложить на тарелку слоями грудку, сырково-яичную массу и помидоры. Украсить рубленой зеленью.
  5. Подавать салат из копченой курицы холодным.

Здесь собраны 10 рецептов салатов сентября, которые вы захотите готовить круглый год.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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