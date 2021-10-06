7 самых разных пирогов, которые украсят стол на день рождения

Обычно в подготовке праздничного стола мы уделяем больше внимания основным блюдам и салатам – это правильно. А что если на столе будет стоять сытный ароматный пирог в качестве горячей закуски или вы предложите его, с грушами или сливами, к чаю? Очевидно, что это отличный выбор. Рецепты интересных пирогов, сладких и несладких, ниже.
Картофельные мини-пироги с форшмаком
Ингредиенты:
- Картофель – 400 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сыр твердый – 60 г
- Соль, перец
Для форшмака:
- Филе сельди – 100 г
- Яблоко – 150 г
- Лук – 50 г
- Яйцо вареное – 2 шт.
- Масло сливочное – 20 г
- Прованские травы – 1 ч. л.
- Соль
Как приготовить:
- Картофель и сыр натереть на терке. Картофель отжать от сока, добавить яйца. Посолить, поперчить.
- Формочки смазать растительным маслом, картофельную смесь выложить, сделать углубления.
- Выпекать 30 минут при 180 градусах.
- Для форшмака в блендере измельчить сельдь, яблоко, лук, вареные яйца, сливочное масло и специи. Когда картофельные мини-пироги остынут, выложить форшмак и украсить зеленью.
Киш с лососем и брокколи
Ингредиенты для теста:
- Мука – 500 г
- Сливочное масло – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар- 2 ч. л.
- Ледяная вода – 6 ст. л.
- Пармезан для подачи
Для начинки:
- Любая рыба – 250 г
- Брокколи – по вкусу
Для заливки:
- Сливки – 300 мл
- Яйца – 2 шт.
- Соль, перец, специи
Как приготовить:
- Брокколи разделить на соцветия, отварить в воде в течение 3-5 минут. Рыбу отварить или запечь, довести до вкуса специями.
- Замесить тесто до эластичного состояния, раскатать толщиной 7 мм, поместить в форму. Сделать высокие бортики. Наколоть дно вилкой и поставить в морозилку на полчаса.
- Для заливки смешать все ингредиенты. Достать форму с тестом, разложить начинку и залить смесью.
- Выпекать при 180 градусах 40-45 минут, украсить тертым пармезаном.
Пирог с курицей и грибами
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Мука – 1 ст. л.
- Куриный бульон – 200 мл
- Сливки – 3 ст. л.
- Болгарский перец
- Грибы – 10 шт.
- Вареное куриное филе – 400 г
- Слоеное тесто – 225 г
- Яйцо
Как приготовить:
- Для соуса растопить сливочное масло, добавить муку и подержать смесь на слабом огне 3 минуты.
- Влить бульон, довести до кипения. Влить сливки и продолжать готовить 5-7 минут, помешивая.
- Обжарить на сливочном масле нарезанную курятину, перец и грибы. Добавить сливочный соус.
- Раскатать тесто толщиной 1 см, разделить на две части. Форму смазать маслом и выложить одну часть теста. Сверху – начинку. Застелить второй частью теста. Скрепить края теста и сделать на поверхности отверстия.
- Взбить яйцо и смазать. Выпекать при 200 градусах 25-35 минут.
Низкокалорийный рыбный пирог
Ингредиенты:
- Творог обезжиренный – 100 г
- Мука цельнозерновая – 5 ст. л
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л
- Оливковое масло – 1 ст. л
- Соль – по вкусу
Для начинки:
- Филе семги – 120 г
- Брокколи – 100 г
- Фасоль стручковая – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
Для заливки:
- Йогурт натуральный – 120 г
- Яйцо -1 шт.
- Специи
Как приготовить:
- Для теста соединить все ингредиенты, кроме теста, тщательно перемешать. Ввести частями просеянную муку. В форму, смазанную маслом, выложить тесто.
- Для начинки рыбу, брокколи, фасоль посолить и поперчить. Уложить в корзинку.
- Для заливки яйцо, йогурт взбить, добавить специи. Залить начинку.
- Запекать 40-50 минут при 180 градусах.
Тарт с грушей, камамбером, розмарином и медом
Ингредиенты:
- Слоеное бездрожжевое тесто ⠀
- Груши – 2-3 шт. ⠀
- Сыр бри или камамбер
- Мед – 2 ст. л.
- Розмарин или тимьян (сушеный или свежий)⠀
- Цедра апельсина
- Сливочное масло⠀
Как приготовить:⠀
- Тесто разморозить, разогреть духовку до 200 градусов.⠀
- Груши очистить, нарезать ломтиками. Порезать сыр тонкими ломтиками.⠀
- Раскатать тесто скалкой в нужную форму, перенести на пергамент.⠀
- Выложить сыр, сверху – грушу, посыпать цедрой, мелкими кусками масла и выпекать 20-25 минут.
- В жидкий мед добавить розмарин, полить готовый пирог.
Киш с индейкой и сыром
Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Холодное сливочное масло – 140 г
- Ледяная вода – 90 мл
- Соль – 1 щепотка
- Сахар, уксус – по 1 ст. л.
Для начинки:
- Лук репчатый – 1 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Яйца куриные – 3 шт.
- Сливки жирные – 250 мл
- Чеддер – 200 г
- Филе индейки – 450 г
- Перец, соль – по вкусу
- Помидоры черри – 10 шт.
Как приготовить:
- В муку нарезать холодное сливочное масло. Добавить 30 мл ледяной воды, соль, сахар и уксус. Все измельчить, постепенно ввести остальную воду.
- Тесто выложить в форму для выпекания, распределить, сделать бортики.
- На тесто выложить пергамент, сверху – груз. Выпекать при 180 градусах 20 минут.
- На разогретом оливковом масле обжарить мелко нарезанный лук.
- Чеснок измельчить, добавить к луку, обжарить до золотистого цвета.
- Взбить яйца с солью, влить сливки и снова взбить. Всыпать 150 г тертого чеддера, перемешать.
- Мясо (отварное или запеченное) измельчить, добавить к яичной смеси вместе с обжаренным луком и чесноком. Посолить, поперчить и перемешать.
- Корж вынуть из духовки, убрать груз, выложить начинку. Украсить нарезанными помидорами черри, посыпать чеддером.
- Выпекать 25-30 минут.
Сливовый пирог "Капучино"
Ингредиенты:
- Мука – 250 г
- Сливы – 800 г
- Творог – 750 г
- Яйца – 5 шт.
- Сахар – 110 г
- Сливочное масло – 125 г
- Миндаль молотый – 80 г
- Сливки – 150 мл
- Растворимое капучино – 5 ст. л.
- Крахмал – 2 ст. л.
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- Щепотка соли
- Сахарная пудра – для украшения
Как приготовить:
- Муку смешать с молотым миндалем, разрыхлителем и щепоткой соли. Добавить 60 г сахара и 125 г холодного нарезанного сливочного масла. Порубить все в крошку, добавить 2 яйца и замесить тесто.
- Тонко раскатать и выложить в глубокий противень. Убрать в холодильник на 30 минут.
- Для начинки растворить капучино в 4 столовых ложках кипятка и слегка остудить. Взбить 3 яйца с 50 г сахара добела. Добавить творог, крахмал и капучино.
- Сливки взбить до мягких пиков и аккуратно вмешать в творожный крем.
- Нагреть духовку до 200 градусов. Тесто наколоть вилкой.
- Сверху выложить творожную начинку, а на нее – половинки слив без косточек срезами вниз. Выпекать 40 минут.
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