7 самых разных тыквенных супов, которые вы, возможно, еще не готовили

Особенность супов из тыквы в том, что они становятся еще вкуснее на следующий день. Но если сил ждать нет, то оставьте его на полчаса, чтобы настоялся. Традиционно из тыквы готовят крем-супы, но она может быть одной из главных в супах с курицей, чечевицей или говяжьим языком. Мы рассказывали, как приготовить ризотто из тыквы, теперь – 7 интересных супов с ней.
Тыквенный суп с орехами
Ингредиенты:
- 400-500 г тыквы;
- 1 средняя луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 500 мл молока;
- соль, специи, молотый перец;
- 50 г поджаренных орехов.
Как приготовить:
- Тыкву очистить, нарезать. Запечь в разогретой до 180 градусов духовке, пока мякоть не начнет легко прокалываться вилкой.
- В кастрюле разогреть небольшое количество масла. Обжарить нарезанный лук до мягкости, добавить измельченный чеснок и готовить несколько минут.
- Добавить тыквенное пюре и перебить все блендером.
- Вернуть кастрюлю на огонь, добавить молоко и перемешать. Довести суп до кипения и снять с плиты.
- Посолить и поперчить по вкусу. Украсить орехами.
Суп с тыквой, стручковой фасолью и курицей
Ингредиенты:
- 1 л куриного бульона;
- 50-100 г отварной курицы;
- 500 мл воды;
- 150 г тыквы;
- по 1 шт. морковь, лук, зубчик чеснока, корень петрушки;
- 150-200 г стручковой фасоли;
- 2 стебля сельдерея;
- 3 ст. л. бурого риса;
- половина апельсина;
- соль, перец, специи, молотый мускатный орех.
Как приготовить:
- Замочить рис. Нарезать лук, чеснок, корень петрушки мелко. Морковь и тыкву нарезать крупными кубиками.
- Обжарить лук и чеснок. Добавить остальные овощи, обжаривать несколько минут.
- Добавить остальные нарезанные овощи.
- Добавить рис и фасоль и продолжать готовить.
- Залить бульон. Разбавить кипятком до нужной консистенции. Посолить, поперчить, добавить специи. Варить 25 минут.
- Снять цедру с апельсина и выдавить сок.
- За 5 минут до готовности добавить в суп немного цедры и сока, курицу, приправить мускатным орехом.
Тыквенный суп с говяжьим языком
Ингредиенты на одну порцию:
- 150 г говяжий язык;
- 200 г тыква;
- по 1 шт. морковь, лук;
- 100 мл кокосовое молоко 17-19%
- специи – по вкусу
Как приготовить:
- Говяжий язык отварить до готовности. Очистить и порезать кубиками. Вернуть в бульон.
- Мелко нарезать лук, морковь – кольцами. Добавить овощи в бульон и готовить 25 минут.
- Тыкву очистить и нарезать на кубики. Добавить в бульон и варить 15-20 минут. Влить кокосовое молоко и готовить несколько минут.
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Тыквенный суп с чечевицей и кабачком
Ингредиенты:
- 400 г тыква;
- 100 г красная чечевица;
- половина кабачка;
- 30 мл сливки 20%;
- карамелизированные яблоки для украшения;
- чеснок, имбирь, карри, мускатный орех, соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Нарезать тыкву и кабачок кубиками, выложить на дно кастрюли вместе с чесноком, имбирем и чечевицей. Залить водой.
- Варить 20 минут до готовности тыквы и чечевицы, добавить специи.
- Измельчить блендером и влить, помешивая, сливки. Прогреть в течение 3-5 минут.
- Украсить суп карамелизированными яблоками.
Тыквенный суп с кокосовым молоком
Ингредиенты:
- 1 кг очищенной тыквы;
- по 1 шт. лук, морковь;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 150 мл молоко кокосовое;
- соль, перец, имбирь, кардамон, чили.
Как приготовить:
- Лук слегка обжарить в кастрюле с толстым дном. Морковь и тыкву порезать и отправить в кастрюлю.
- Обжарить 3 минуты и залить 500 мл или больше воды. Тушить на среднем огне до готовности, при необходимости добавляя воду.
- Слить жидкость от тыквы в стакан, взбить блендером тыкву, подливая бульон до нужной консистенции.
- Вернуть суп в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Посолить по вкусу, добавить специи.
- Нагреть суп и влить кокосовое молоко. Подавать с обжаренными семечками тыквы.
Тыквенный суп с пореем
Ингредиенты:
- 600 г тыквы;
- 2 зубчика чеснока;
- 100 мл сливок;
- по 1 шт. морковь, пастернак, лук;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. имбирь молотый;
- 1 л вода;
- соль, специи – по вкусу
Как приготовить:
- В кастрюле сварить нарезанные овощи с добавлением измельченного чеснока и имбиря.
- Добавить оливковое масло и варить до готовности.
- Пюрировать готовые овощи, влить сливки. Довести до вкуса солью, перцем, специями.
- Украсить тыквенными семечками и овощными чипсами.
Крем-суп из запеченной тыквы
Ингредиенты:
- 1/2 мускатной тыквы;
- 2 моркови;
- 3 зуб. чеснока;
- 3 стакана овощного бульона;
- соль, перец;
- 1 луковица;
- семечки подсолнечника, тимьян, чили или семена тыквы для украшения.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Очистить половину мускатной тыквы и нарезать крупными кубиками. Нарезать морковь.
- Добавить в форму тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, довести до вкуса солью и перцем. Добавить тимьян. Готовить в духовке 30 минут.
- Обжарить нарезанный лук и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Влить бульон и добавить чили по вкусу.
- Готовые овощи добавить в бульон и оставить на медленном огне в течение 5 минут. Затем измельчить в блендере.
- Украсить семенами подсолнечника или тыквы.
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