7 самых разных тыквенных супов, которые вы, возможно, еще не готовили

Кроме всевозможных вариаций с тыквенными крем-супами, овощ можно добавить к первым блюдам с курицей, говяжьим языком, стручковой фасолью. Обязательная специя ко всем этим супам – мускатный орех

Тыквенный суп / Фото: Depositphotos

Особенность супов из тыквы в том, что они становятся еще вкуснее на следующий день. Но если сил ждать нет, то оставьте его на полчаса, чтобы настоялся. Традиционно из тыквы готовят крем-супы, но она может быть одной из главных в супах с курицей, чечевицей или говяжьим языком. Мы рассказывали, как приготовить ризотто из тыквы, теперь – 7 интересных супов с ней.

Тыквенный суп с орехами

Тыквенный суп с орехами / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

400-500 г тыквы;

1 средняя луковица;

2 зубчика чеснока;

500 мл молока;

соль, специи, молотый перец;

50 г поджаренных орехов.

Как приготовить:

Тыкву очистить, нарезать. Запечь в разогретой до 180 градусов духовке, пока мякоть не начнет легко прокалываться вилкой. В кастрюле разогреть небольшое количество масла. Обжарить нарезанный лук до мягкости, добавить измельченный чеснок и готовить несколько минут. Добавить тыквенное пюре и перебить все блендером. Вернуть кастрюлю на огонь, добавить молоко и перемешать. Довести суп до кипения и снять с плиты. Посолить и поперчить по вкусу. Украсить орехами.

Суп с тыквой, стручковой фасолью и курицей

Суп с тыквой, стручковой фасолью и курицей / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

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Ингредиенты:

1 л куриного бульона;

50-100 г отварной курицы;

500 мл воды;

150 г тыквы;

по 1 шт. морковь, лук, зубчик чеснока, корень петрушки;

150-200 г стручковой фасоли;

2 стебля сельдерея;

3 ст. л. бурого риса;

половина апельсина;

соль, перец, специи, молотый мускатный орех.

Как приготовить:

Замочить рис. Нарезать лук, чеснок, корень петрушки мелко. Морковь и тыкву нарезать крупными кубиками. Обжарить лук и чеснок. Добавить остальные овощи, обжаривать несколько минут. Добавить остальные нарезанные овощи. Добавить рис и фасоль и продолжать готовить. Залить бульон. Разбавить кипятком до нужной консистенции. Посолить, поперчить, добавить специи. Варить 25 минут. Снять цедру с апельсина и выдавить сок. За 5 минут до готовности добавить в суп немного цедры и сока, курицу, приправить мускатным орехом.

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Тыквенный суп с говяжьим языком

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Тыквенный суп с говяжьим языком / Фото: instagram.com/culinaria_eda_photo_/

Ингредиенты на одну порцию:

150 г говяжий язык;

200 г тыква;

по 1 шт. морковь, лук;

100 мл кокосовое молоко 17-19%

специи – по вкусу

Как приготовить:

Говяжий язык отварить до готовности. Очистить и порезать кубиками. Вернуть в бульон. Мелко нарезать лук, морковь – кольцами. Добавить овощи в бульон и готовить 25 минут. Тыкву очистить и нарезать на кубики. Добавить в бульон и варить 15-20 минут. Влить кокосовое молоко и готовить несколько минут.

Тыквенный суп с чечевицей и кабачком

Тыквенный суп с чечевицей и кабачком / Фото: instagram.com/cooking.pro.easy/

Ингредиенты:

400 г тыква;

100 г красная чечевица;

половина кабачка;

30 мл сливки 20%;

карамелизированные яблоки для украшения;

чеснок, имбирь, карри, мускатный орех, соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Нарезать тыкву и кабачок кубиками, выложить на дно кастрюли вместе с чесноком, имбирем и чечевицей. Залить водой. Варить 20 минут до готовности тыквы и чечевицы, добавить специи. Измельчить блендером и влить, помешивая, сливки. Прогреть в течение 3-5 минут. Украсить суп карамелизированными яблоками.

Тыквенный суп с кокосовым молоком

Тыквенный суп с кокосовым молоком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг очищенной тыквы;

по 1 шт. лук, морковь;

1 ст. л. сливочного масла;

2 ст. л. оливкового масла;

150 мл молоко кокосовое;

соль, перец, имбирь, кардамон, чили.

Как приготовить:

Лук слегка обжарить в кастрюле с толстым дном. Морковь и тыкву порезать и отправить в кастрюлю. Обжарить 3 минуты и залить 500 мл или больше воды. Тушить на среднем огне до готовности, при необходимости добавляя воду. Слить жидкость от тыквы в стакан, взбить блендером тыкву, подливая бульон до нужной консистенции. Вернуть суп в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Посолить по вкусу, добавить специи. Нагреть суп и влить кокосовое молоко. Подавать с обжаренными семечками тыквы.

Тыквенный суп с пореем

Тыквенный суп с пореем / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

600 г тыквы;

2 зубчика чеснока;

100 мл сливок;

по 1 шт. морковь, пастернак, лук;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. имбирь молотый;

1 л вода;

соль, специи – по вкусу

Как приготовить:

В кастрюле сварить нарезанные овощи с добавлением измельченного чеснока и имбиря. Добавить оливковое масло и варить до готовности. Пюрировать готовые овощи, влить сливки. Довести до вкуса солью, перцем, специями. Украсить тыквенными семечками и овощными чипсами.

Крем-суп из запеченной тыквы

Крем-суп из запеченной тыквы / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

1/2 мускатной тыквы;

2 моркови;

3 зуб. чеснока;

3 стакана овощного бульона;

соль, перец;

1 луковица;

семечки подсолнечника, тимьян, чили или семена тыквы для украшения.

Как приготовить:

Разогреть духовку до 200 градусов. Очистить половину мускатной тыквы и нарезать крупными кубиками. Нарезать морковь. Добавить в форму тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, довести до вкуса солью и перцем. Добавить тимьян. Готовить в духовке 30 минут. Обжарить нарезанный лук и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Влить бульон и добавить чили по вкусу. Готовые овощи добавить в бульон и оставить на медленном огне в течение 5 минут. Затем измельчить в блендере. Украсить семенами подсолнечника или тыквы.

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