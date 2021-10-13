7 сочных рулетов из курицы и индейки на день рождения

Чтобы рулеты лучше и проще формировались, были сочнее, мясо нужно слегка отбить. Варианты для начинок – грибы, вяленые помидоры, сыр, болгарский перец

Рецепты куриных рулетов ко дню рождения / Фото: Depositphotos

Рулеты из курицы или индейки – безусловно презентабельная еда, к праздникам и столу ко дню рождения вполне подходит. Все зависит, конечно, от ингредиентов начинки. Симпатично будут выглядеть овощи ярких цветов и сочная зелень. Авторы рецептов рекомендуют слегка отбить мясо, так оно будет сочнее. И чтобы курица получилась идеальной, вот 15 важных лайфхаков.

Рулеты из курицы с грибами и сыром

Рулеты из курицы с грибами и сыром / Фото: instagram.com/timanna.pp/

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Ингредиенты:

Куриное филе – 8 шт.

Шампиньоны – 300 г

Сыр слайсами – 4 шт.

Моцарелла – 70 г

Сливки 20% – 50 мл

Помидоры – 2 шт.

Соевый соус – 2 ст. л.

Паприка, специи, соль, перец

Как приготовить:

Филе замариновать в смеси соевого соуса и специй. Нарезать кубиками грибы и обжарить на капле масла до готовности, посолить и поперчить. На каждое филе выложить 1/3 слайса сыра, немного грибной начинки, аккуратно свернуть в рулет и выложить в форму, смазанную маслом, швом вниз. Полить сливками. Сверху распределить нарезанные помидоры и посыпать тертым сыром. Запекать 45 минут при 180 градусах.

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Рулеты из индейки с базиликом и сыром

Рулеты из индейки с базиликом и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Филе индейки – 1 шт.

Зеленый базилик – 1 пучок

Твердый сыр – 150 г

Грецкие орехи – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

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Филе помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1 см. Отбить с двух сторон. Посыпать солью и перцем. Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде. Измельчить все в блендере. Выложить по 1-2 ч. л. массы на каждое филе и сформировать рулеты. Завернуть в фольгу и переложить на противень. Запекать при 200 градусах 40 минут до румяной корочки.

Рулет из курицы с вялеными томатами и сыром

Рулет из курицы в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Филе индейки – 500-700 г

Вяленые томаты – 60 г

Сыр – 100 г

Базилик, соль, перец, специи

Как приготовить:

В филе сделать разрезы не до конца. Должна получиться "книга". Мясо посолить и поперчить, добавить специи. Сыр натереть на крупной терке. Листья базилика измельчить. Выложить вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и свернуть рулетом. Обвязать нитью. Рулет выложить на противень, выстланный пергаментом, и запекать 40 минут при 180 градусах.

Рулет из курицы с черносливом, грецкими орехами и зеленью

Рулет из курицы с черносливом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Филе – 700 г

Чернослив – 150 г

Грецкие орехи – 100 г

Панировочные сухари – 80 г

Сливочное масло – 20 г

Сырокопченый бекон – 6 ломтиков

Зелень петрушки, тмин, перец, соль – по вкусу

Как приготовить:

Филе разрезать вдоль на две тонкие части и отбить. Сбрызнуть растительным маслом, натереть солью и перцем, сложить внахлест в виде прямоугольника. Сливочное масло растопить, посолить и обжарить орехи. Мелко нарезать чернослив и петрушку. Тмин растереть в ступке. Добавить обжаренные грецкие орехи и перемешать. На филе выложить ломтики бекона, затем – смесь из чернослива, орехов и зелени. Свернуть в рулет и обвязать кулинарной ниткой. Обвалять в панировочных сухарях и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрыть фольгой, выпекать при 180 градусах 1 час. Для золотистой корочки снять фольгу и готовить еще 15 минут.

Рулеты из индейки с сыром и помидорами

Рулеты из индейки / Фото: instagram.com/gorbunochek/

Ингредиенты:

Филе – 600 г

Помидоры – 2-3 шт.

Сыр твердый – 50 г

Соль, перец, специи – по вкусу

Сметана – 3 ст. л.

Как приготовить:

Филе нарезать слайсами толщиной 0,5 см и отбить. Посолить, поперчить, добавить специи. На каждый кусочек филе выложить по два кружочка помидоров. Сыр нарезать брусками и выложить по 5-6 шт. сверху помидоров. Сформировать рулеты. Выложить в форму для запекания, смазать сметаной. Выпекать 30-40 минут при 180 градусах.

Куриный рулет с яблоками

Куриный рулет с яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Фарш куриный – 450 г

Яблоки – 4 шт.

Лук, яйцо, ломтик белого хлеба – по 1 шт.

Молоко, яблочный джем – по 25 мл

Семена фенхеля – 1,5 ч. л.

Дижонская горчица – 1 ст. л.

Соль, перец, петрушка – по вкусу

Растительное масло

Как приготовить:

Лук нарезать мелко, петрушку измельчить и взбить яйцо. Хлеб замочить в молоке. Яблоко разрезать пополам, одну половину натереть на крупной терке. Остальные яблоки нарезать на дольки, сердцевину удалить. Фарш соединить с хлебом, добавить лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, соль и перец по вкусу. Перемешать. Разделить фарш на 4 части, сформировать овальные рулеты, выложить на противень на расстоянии друг от друга. Смешать дольки яблок, семена фенхеля, выложить на противень вокруг рулетов. Выпекать 10 минут при 230 градусах. Смешать яблочный джем с горчицей. Смазать рулеты глазурью. Запекать 10-15 минут до румяной корочки.

Рулет из курицы с болгарским перцем

Рулет из курицы с болгарским перцем / Фото: instagram.com/sweetymayya/

Ингредиенты:

Филе – 600 г

Болгарский перец – 3 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Соль, специи,

Сметана или йогурт – 2 ст. л.

Горчица – 1/3 ч. л.

Как приготовить: