7 сочных рулетов из курицы и индейки на день рождения

Рулеты из курицы или индейки – безусловно презентабельная еда, к праздникам и столу ко дню рождения вполне подходит. Все зависит, конечно, от ингредиентов начинки. Симпатично будут выглядеть овощи ярких цветов и сочная зелень. Авторы рецептов рекомендуют слегка отбить мясо, так оно будет сочнее. И чтобы курица получилась идеальной, вот 15 важных лайфхаков.
Рулеты из курицы с грибами и сыром
Ингредиенты:
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- Куриное филе – 8 шт.
- Шампиньоны – 300 г
- Сыр слайсами – 4 шт.
- Моцарелла – 70 г
- Сливки 20% – 50 мл
- Помидоры – 2 шт.
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Паприка, специи, соль, перец
Как приготовить:
- Филе замариновать в смеси соевого соуса и специй. Нарезать кубиками грибы и обжарить на капле масла до готовности, посолить и поперчить.
- На каждое филе выложить 1/3 слайса сыра, немного грибной начинки, аккуратно свернуть в рулет и выложить в форму, смазанную маслом, швом вниз. Полить сливками.
- Сверху распределить нарезанные помидоры и посыпать тертым сыром.
- Запекать 45 минут при 180 градусах.
Рулеты из индейки с базиликом и сыром
Ингредиенты:
- Филе индейки – 1 шт.
- Зеленый базилик – 1 пучок
- Твердый сыр – 150 г
- Грецкие орехи – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Филе помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1 см. Отбить с двух сторон. Посыпать солью и перцем.
- Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде. Измельчить все в блендере.
- Выложить по 1-2 ч. л. массы на каждое филе и сформировать рулеты.
- Завернуть в фольгу и переложить на противень. Запекать при 200 градусах 40 минут до румяной корочки.
Рулет из курицы с вялеными томатами и сыром
Ингредиенты:
- Филе индейки – 500-700 г
- Вяленые томаты – 60 г
- Сыр – 100 г
- Базилик, соль, перец, специи
Как приготовить:
- В филе сделать разрезы не до конца. Должна получиться "книга". Мясо посолить и поперчить, добавить специи.
- Сыр натереть на крупной терке. Листья базилика измельчить. Выложить вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и свернуть рулетом. Обвязать нитью.
- Рулет выложить на противень, выстланный пергаментом, и запекать 40 минут при 180 градусах.
Рулет из курицы с черносливом, грецкими орехами и зеленью
Ингредиенты:
- Филе – 700 г
- Чернослив – 150 г
- Грецкие орехи – 100 г
- Панировочные сухари – 80 г
- Сливочное масло – 20 г
- Сырокопченый бекон – 6 ломтиков
- Зелень петрушки, тмин, перец, соль – по вкусу
Как приготовить:
- Филе разрезать вдоль на две тонкие части и отбить. Сбрызнуть растительным маслом, натереть солью и перцем, сложить внахлест в виде прямоугольника.
- Сливочное масло растопить, посолить и обжарить орехи.
- Мелко нарезать чернослив и петрушку. Тмин растереть в ступке. Добавить обжаренные грецкие орехи и перемешать.
- На филе выложить ломтики бекона, затем – смесь из чернослива, орехов и зелени. Свернуть в рулет и обвязать кулинарной ниткой.
- Обвалять в панировочных сухарях и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрыть фольгой, выпекать при 180 градусах 1 час. Для золотистой корочки снять фольгу и готовить еще 15 минут.
Рулеты из индейки с сыром и помидорами
Ингредиенты:
- Филе – 600 г
- Помидоры – 2-3 шт.
- Сыр твердый – 50 г
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Сметана – 3 ст. л.
Как приготовить:
- Филе нарезать слайсами толщиной 0,5 см и отбить. Посолить, поперчить, добавить специи.
- На каждый кусочек филе выложить по два кружочка помидоров. Сыр нарезать брусками и выложить по 5-6 шт. сверху помидоров. Сформировать рулеты.
- Выложить в форму для запекания, смазать сметаной.
- Выпекать 30-40 минут при 180 градусах.
Куриный рулет с яблоками
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 450 г
- Яблоки – 4 шт.
- Лук, яйцо, ломтик белого хлеба – по 1 шт.
- Молоко, яблочный джем – по 25 мл
- Семена фенхеля – 1,5 ч. л.
- Дижонская горчица – 1 ст. л.
- Соль, перец, петрушка – по вкусу
- Растительное масло
Как приготовить:
- Лук нарезать мелко, петрушку измельчить и взбить яйцо. Хлеб замочить в молоке.
- Яблоко разрезать пополам, одну половину натереть на крупной терке. Остальные яблоки нарезать на дольки, сердцевину удалить.
- Фарш соединить с хлебом, добавить лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, соль и перец по вкусу. Перемешать.
- Разделить фарш на 4 части, сформировать овальные рулеты, выложить на противень на расстоянии друг от друга.
- Смешать дольки яблок, семена фенхеля, выложить на противень вокруг рулетов.
- Выпекать 10 минут при 230 градусах.
- Смешать яблочный джем с горчицей. Смазать рулеты глазурью. Запекать 10-15 минут до румяной корочки.
Рулет из курицы с болгарским перцем
Ингредиенты:
- Филе – 600 г
- Болгарский перец – 3 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Соль, специи,
- Сметана или йогурт – 2 ст. л.
- Горчица – 1/3 ч. л.
Как приготовить:
- Перец нарезать соломкой, сделать надрезы в филе. Посолить, поперчить. Добавить специи.
- Сметану смешать с горчицей и смазать филе изнутри.
- Выложить внутрь перец и понемногу измельченного чеснока. Сформировать рулеты.
- Запекать 40-50 минут при 180 градусах.