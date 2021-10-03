7 согревающих напитков осени на основе кофе и шоколада

Это горячий шоколад с небольшим количеством красного вина, имбирный кофе с молоком, тыквенное пряное латте и терпкий горячий шоколад. Все дополнительные специи авторы рецептов предлагают брать по своему вкусу

Рецепты согревающих напитков / Фото: Depositphotos

Сезон согревающих напитков пора считать открытым. Поднять настроение вполне может капучино, для которого желательно прогревать чашку, а еще – латте, горячий шоколад и другие напитки с кофе. Особое внимание стоит уделить специям. В первую очередь это имбирь, корица, гвоздика. Рецепты ниже просто воспроизвести в домашних условиях.

Реклама

Горячий шоколад на основе красного вина

Горячий шоколад на основе красного вина / Фото: instagram.com/receptysfoto/

Ингредиенты:

1 стакан сгущенного молока;

1 стакан сухого красного вина;

100 г темного или горького шоколада;

2 ст. л. амаретто.

Способ приготовления:

Реклама

В сотейнике соединить сгущенку и вино, добавить измельченный шоколад и ликер. Нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока шоколад не растает. Напиток должен стать кремообразным Разлить по теплым чашкам, украсить щепоткой корицы.

Имбирный кофе с молоком

Имбирный кофе с молоком / Фото: pexels.com

Ингредиенты:

по 1 стакану воды и молока;

40 мл эспрессо;

2 ч. л. имбиря;

по 1/2 ч. л. корицы, ванилина;

сахар – по вкусу.

Способ приготовления:⠀

Реклама

В сотейник с водой добавить сахар, имбирь, корицу и ванилин. Довести до кипения. Убавить огонь и готовить 10 минут. Отдельно подогреть молоко, не кипятить, и взбить блендером. В прогретую кружку вылить эспрессо, добавить сироп и молоко. Украсить корицей или какао.

Кофе с молоком и ирисом

Кофе с молоком и ирисом / Фото: instagram.com/na_zametk_u/

Ингредиенты:

50 мл эспрессо;

150 мл молоко;

2 ст. л. соленая карамель;

специи – по вкусу;

взбитые сливки для украшения.

Способ приготовления:

⠀

Молоко подогреть, добавить в него эспрессо. Затем добавить соленую карамель. Перелить напиток в прогретую чашку, украсить взбитыми сливками, тертым шоколадом и карамелью.

Кофе по-грузински с карамелью и бренди

Кофе по-грузински с карамелью и бренди / Фото: instagram.com/school_bakar/

Ингредиенты:

по 1 ст. л. сахара и молока;

70 мл эспрессо;

10 мл бренди.

Способ приготовления:

Столовую ложку с сахаром положить на горячую сковороду. Когда сахар растает, аккуратно полить его водой, чтобы получилась однородная, пока еще мягкая карамель. Дать остыть. Выложить в порционную чашку. Налить бренди в сотейник, нагреть. По желанию бренди можно поджечь на несколько секунд. Горячий бренди налить на карамель в чашках. Затем добавить кофе. Украсить сливками и тертым шоколадом.

Латте с куркумой и гвоздикой

Латте с куркумой и гвоздикой / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Ингредиенты на 1 порцию:

.

1 ст. молоко;

30 мл еспрессо;

1 ч л. куркума (порошок);

1 шт. бадьян;

1 ч. л. сливочное масло;

2 шт. гвоздика;

щепотка имбиря, корицы, черного перца или по вкусу;

подсластитель – по вкусу.

Способ приготовления:

Сварить эспрессо.Молоко вылить в сотейник, добавить специи, сильно нагреть, но не кипятить. Убрать со огня, взбить миксером и перелить в чашку. Украсить по вкусу.

Читайте также: Из какой чашки кофе вкуснее

Пряное тыквенное латте

Пряное тыквенное латте / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан молока;

1 палочка корицы;

1 целый мускатный орех;

1 см имбиря, очищенного и нарезанного;

1 чашка эспрессо;

взбитые сливки, корица – для подачи;

1/4 стакана сахарного песка.

Способ приготовления:

В небольшой кастрюле доведите до кипения молоко, корицу, мускатный орех и имбирь. Выключите огонь и накройте. Дайте смеси настояться 30 минут. Разделите эспрессо на 4 чашки. Процедите молоко и разделите на 4 чашки.

Горячий шоколад со взбитыми сливками

Горячий шоколад со взбитыми сливками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан молока;

1/2 стакана жирных сливок (не менее 30%);

2 ст. л. меда;

1 ст. л. корицы;

100 г черного шоколада;

ванилин – на кончике ножа;

маршмэллоу – для подачи.

Способ приготовления:

Взбить сливки с ванилью до мягких пиков (когда на сливках остается след от венчика, а сами сливки хорошо держат форму, значит, они готовы). В сотейнике соединить молоко, мед и корицу. Нагревать несколько минут, не доводя до кипения. Снять с огня, вмешать шоколад до полного его растворения. Молочно-шоколадную смесь соединить со взбитыми сливками и быстро перемешать (оставьте столовую ложку сливок для украшения).

Здесь узнаете 4 способа, как сварить кофе без джезвы и кофеварки.