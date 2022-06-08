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7 специй, которые могут заменить соль или сократить ее присутствие в рецепте

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 июня, 12:32
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Это не только кориандр и орегано, а еще тмин и паприка. Все эти специи улучшат вкус приготовленной еды
Специи, которые можно использовать вместо соли
Специи, которые можно использовать вместо соли / Фото: pexels.com, Коллаж: Сегодня

Конечно, каждый рецепт имеет свои правила и отходить от пропорций ингредиентов нежелательно. Но иногда отсутствие чего-то превращает еду в что-то новое.

Например, салат, который невозможен без уксуса, заиграет по-другому, если знать, чем этот самый уксус заменить.

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Соль заменить невозможно, но можно сократить ее количество за счет других специй. Это список предлагают на Вhf.org.uk.

Розмарин

Розмарин – это частый и правильный выбор для Скорпионов
Розмарин – это частый и правильный выбор для Скорпионов / Фото: Pixabay

Его можно использовать следующим образом: обжарить свежие веточки с корнеплодами. Сушеный розмарин сначала нужно измельчить, а потом добавить в жаркое, хлеб, пиццу, томатный соус, фасоль, картофель или блюда из яиц.

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Мускатный орех

Мускатный орех подчеркнет вкус блюд с картофелем
Мускатный орех подчеркнет вкус блюд с картофелем / Фото: pexels.com

Специя хорошо сочетается с запеченными продуктами, супами, блюдами из капусты. Мускатный орех подчеркнет вкус сливочных соусов.

Перец чили

Перец чили
Перец чили / Фото: Инстаграм

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Эта специя хорошо раскрывается в овощных рагу и супах. Добавьте его к свинине или говядине.

Кориандр

Семена кориандра добавляют в различные блюда, также из них варят целебный отвар
Семена кориандра добавляют в различные блюда, также из них варят целебный отвар / Фото: freepik.com

У кориандра теплый, пряный вкус. Добавляйте его в салаты, супы, а также блюда из рыбы и курицы. Отлично эта специя сочетается с перцем чили в рагу.

Тмин

Тмин добавляйте к фасоли
Тмин добавляйте к фасоли / Фото: Pexels

Тмин сочетается практически с любым блюдом, но особенно с бараниной, птицей, бобами и рисом.

Орегано

Используйте орегано для маринования мяса
Используйте орегано для маринования мяса / Фото: pexels.com

Орегано будет очень кстати в блюдах греческой и средиземноморской кухни. Используйте его для маринования мяса, птицы перед приготовлением на гриле, в блюдах из яиц, хлебе, запеканках и салатах.

Паприка

Копченая паприка придаст блюдам нотку дыма
Копченая паприка придаст блюдам нотку дыма / Фото: pexels.com

Добавьте паприку в блюда из баранины, курицы и рыбы, к запеченному картофелю, а также к фасоли или яичнице.

Копченая паприка подойдет для всех блюд, которые предназначены для пикника.

Куркума

Куркума хорошо сочетается с имбирем
Куркума хорошо сочетается с имбирем / Фото: unsplash.com

Куркума иногда используется как более дешевая альтернатива шафрану, хотя вкус у него совсем другой.

Используйте куркуму с имбирем в мясных и овощных блюдах или приправьте рис. Во время приготовления аромат куркумы усиливается.

Здесь найдете рецепт уксуса для суши и роллов.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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