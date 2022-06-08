7 специй, которые могут заменить соль или сократить ее присутствие в рецепте

Конечно, каждый рецепт имеет свои правила и отходить от пропорций ингредиентов нежелательно. Но иногда отсутствие чего-то превращает еду в что-то новое.
Например, салат, который невозможен без уксуса, заиграет по-другому, если знать, чем этот самый уксус заменить.
Соль заменить невозможно, но можно сократить ее количество за счет других специй. Это список предлагают на Вhf.org.uk.
Розмарин
Его можно использовать следующим образом: обжарить свежие веточки с корнеплодами. Сушеный розмарин сначала нужно измельчить, а потом добавить в жаркое, хлеб, пиццу, томатный соус, фасоль, картофель или блюда из яиц.
Мускатный орех
Специя хорошо сочетается с запеченными продуктами, супами, блюдами из капусты. Мускатный орех подчеркнет вкус сливочных соусов.
Перец чили
Эта специя хорошо раскрывается в овощных рагу и супах. Добавьте его к свинине или говядине.
Кориандр
У кориандра теплый, пряный вкус. Добавляйте его в салаты, супы, а также блюда из рыбы и курицы. Отлично эта специя сочетается с перцем чили в рагу.
Тмин
Тмин сочетается практически с любым блюдом, но особенно с бараниной, птицей, бобами и рисом.
Орегано
Орегано будет очень кстати в блюдах греческой и средиземноморской кухни. Используйте его для маринования мяса, птицы перед приготовлением на гриле, в блюдах из яиц, хлебе, запеканках и салатах.
Паприка
Добавьте паприку в блюда из баранины, курицы и рыбы, к запеченному картофелю, а также к фасоли или яичнице.
Копченая паприка подойдет для всех блюд, которые предназначены для пикника.
Куркума
Куркума иногда используется как более дешевая альтернатива шафрану, хотя вкус у него совсем другой.
Используйте куркуму с имбирем в мясных и овощных блюдах или приправьте рис. Во время приготовления аромат куркумы усиливается.
Здесь найдете рецепт уксуса для суши и роллов.