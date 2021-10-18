7 устрашающих, но вкусных блюд на Хэллоуин

Пиццу можно украсить приведениями из моцареллы и пауками из оливок, фонарик Джека приготовить из болгарского перца, нафаршировав его макаронами с сыром, из фарша в слоеном тесте получаются симпатичные фрикадельки "Мумии"

Рецепты блюд на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 31 октября на 1 ноября в большинстве стран начнется самый ожидаемый праздник, прежде всего детьми, Хэллоуин. Он требует своего особенного меню, которое должно быть устрашающим, но безусловно съедобным и вкусным. Если не знаете, что приготовить на Хэллоуин, смело воспользуйтесь идеями ниже. Они порадуют всех. Авторы рецептов старательно подошли к оформлению этих блюд, давая возможность улучшать их декор.

Съедобные глаза

Съедобные глаза / Фото: womansday.com

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Ингредиенты:

Вода – 1 ст.

Яйца – 4 шт.

Мука – 2 ст. (может понадобиться больше)

Сливочное масло (комнатной температуры) – 2 ст. л

Твердый сыр – 150 г

Сливочный сыр, огурцы, оливки с начинкой, кетчуп – для украшения

Соль, перец

Как приготовить:

Разогреть духовку до 180 градусов, на противень выстелить пергамент. Смешать растопленное сливочное масло с водой и щепоткой соли. Довести до кипения на среднем огне, пока смесь не станет однородной. Остудить. Добавить яйца по одному. Довести до вкуса солью и перцем. Добавить тертый сыр и вмешать муку до получения не сильно густого теста. Выложить заготовки на расстоянии друг от друга столовой ложкой. Выпекать 10 минут. Уменьшить температуру до 160 градусов и выпекать еще 15 минут или до готовности. Остудить. Украсить сливочным сыром ("глазное яблоко"), нарезанными оливками ("зрачок") и кетчупом.

Фонарик Джека из болгарского перца

Фонарик Джека из болгарского перца / Фото: instagram.com/menu.detkam/

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Ингредиенты:

Болгарский перец (оранжевый) – 6 шт.

Макароны (рожки) – 220 г

Сливки 10% – 250 мл

Крем-сыр – 220 г

Твердый сыр (чеддер) – 130 г

Соль, перец

Как приготовить:

Вскипятить большую кастрюлю с подсоленной водой. Заполнить большую миску ледяной водой. Отрезать верхушки у перцев и отложить. Удалить семена. Отварить перец и верхушки 3 минуты. Затем быстро бросить в ледяную воду. Остудить. Вырезать лицо Джека с одной стороны перцев. В этой же воде отварить макароны около 5 минут. Стакан воды из-под макарон перелить в чашку. Разогреть сливки в большой кастрюле на среднем огне, готовить 10 минут. Добавить сливочный крем-сыр и готовить, пока не растворится. Добавить тертый сыр и довести до однородности. Добавить немного бульона, если соус слишком густой. Разложить макароны в перцы, посолить, поперчить. В каждый перец налить соус. Накрыть верхушками.

Пицца "Призрак"

Пицца "Призрак" / Фото: womansday.com

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Ингредиенты:

Тесто для пиццы

Соус для пиццы или томатная паста – 5 ст. л.

Оливки без косточек

Моцарелла – 200 шт.

Оливковое масло

Как приготовить:

Нагреть духовку до 220 градусов, противень смазать маслом. Тесто для пиццы положить на противень. Намазать соусом и запекать 15 минут. Оливки разрезать пополам, дольки – на несколько ломтиков ("лапки паука"). Моцареллу нарезать ломтиками и вырезать призраков. "Глазки" сделать из кусочков оливок или перца. Сделать пауков и призраков и выложить на пиццу. Запекать около минуты, пока не начнет плавиться сыр.

Яйца с дымком

Яйца с дымком / Фото: countryliving.com

Ингредиенты:

Яйца вкрутую – 12 шт.

Тыквенное пюре – 200 г

Майонез – 2 ст. л.

Дижонская горчица – 1 ст. л.

Хрен – 2 ч. л.

Копченая паприка – 1 ч. л.

Корнишоны – 6 шт.

Соль, перец

Как приготовить:

Яйца почистить, разрезать пополам. Желтки, тыквенное пюре, майонез, горчицу и хрен смешать в блендере. Добавить соль, перец и паприку. Начинить яйца и положить по корнишону в каждое.

Фрикадельки "Мумии"

Фрикадельки "Мумии" / Фото: www.delish.com

Ингредиенты:

Говяжий фарш – 450 г

Лук – 2 шт.

Панировочные сухари

Чеснок – 2 зуб.

Свежая петрушка – пучок

Яйцо – 1 шт.

Соль, перец

Горчица для украшения

Слоеное тесто

Как приготовить:

Разогреть духовку до 200 градусов. Выстелить противень пергаментом. Смешать фарш, измельченные лук, петрушку и чеснок. Добавить яйцо и еще раз перемешать. Посолить, поперчить. Сформировать шарики и выложить на противень. Разморозить тесто и нарезать полосками, обернуть фрикадельки, чтобы они напоминали мумию. Выпекать около 20 минут. Если тесто начнет быстро темнеть, накрыть фольгой. Когда фрикадельки будут готовы, сделать глазки из горчицы.

Пальцы ведьмы

Пальцы ведьмы / Фото: instagram.com/mechta_konditera_almaty/

Ингредиенты:

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 110 г

Мука – 250 г

Яйцо

Какао – 1 ч. л.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Шоколад, миндаль – по 20 г

Как приготовить:

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Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром, добавить яйцо, перемешать. Добавить просеянную муку, какао и разрыхлитель. Замесить упругое тесто, убрать в холодильник на 30 минут. Миндаль залить кипятком на 20 минут и отчистить. Шоколад растопить на водяной бане. Застелить противень пергаментом, смазать маслом. Тесто поделить на колбаски длинной 7 см и по одной выложить на противень, вылепливая из них пальцы. Смазать шоколадом и положить миндаль. Выпекать 15 минут при 180 градусах.

Пирог "Хэллоуин"

Пирог "Хэллоуин" / Фото: instagram.com/sheman4ik/

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сахар – 180 г

Ванильный сахар – пакетик

Яйцо

Сливочное масло – 200 г

Соль – щепотка

Для начинки:

Перетертые ягоды – по вкусу⠀

Как приготовить: