8 классных рецептов для сочной свинины и блюд из нее на день рождения

День рождения без основного мясного блюда для большинства – это не праздник. Максимально устроить торжественность поможет свинина в центре стола. Она может быть запеченная в духовке целым куском или порционными со сливами или апельсинами. Чтобы все получилось идеально, стоит еще раз вспомнить рекомендации по приготовлению этого мяса.
Острая свинина с баклажанами
Ингредиенты:
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- Свинина без костей – 500 г
- Баклажан – 2 шт.
- Болгарский перец, лук – по 1 шт.
- Паприка молотая – 1 ч. л.
- Сахар, крахмал – 1 ст. л.
- Вода – 100 мл
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль, перец, кунжут, зелень
Как приготовить:
- Мясо нарезать брусочками, обжарить в течение 5 минут на сильном огне до румяной корочки.
- Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета.
- Морковь нарезать соломкой, добавить к мясу и обжарить 3 минуты.
- Баклажаны нарезать полукольцами и обжарить на отдельной сковороде. Добавить к мясу, обжарить несколько минут.
- Добавить половину нарезанного перца, измельченный чеснок, перемешать.
- Добавить соевый соус, соль, паприку, сахар, растворенный в воде крахмал, перемешать и жарить на среднем огне 3 минуты.
- Добавить остальной перец и тушить под закрытой крышкой 5 минут.
- Украсить кунжутом и зеленью.
Свиной рулет с грибами и сыром
Ингредиенты:
- Корейка – 1 кг
- Грибы – 250 г
- Сыр твердый – 100 г
- Лук, зубчик чеснока – по 1 шт.
- Соль, перец, специи
- Растительное масло
- Сливочное масло
Как приготовить:
- Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины и надрезы справа и слева. Слегка отбить и натереть солью, перцем и пропущенным через пресс чесноком.
- Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить.
- На слой мяса выложить, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать ниткой.
- Обжарить со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1,5 часа при температуре 180 градусов.
- Когда рулет подрумянится, накрыть фольгой и довести до готовности.
Свинина с грибами в сметанном соусе
Ингредиенты:
- Свинина – 500 г
- Сметана 15% – 350 г
- Шампиньоны или белые грибы – 300 г
- Соль, перец – по вкусу
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Зеленый лук, зелень, специи
Как приготовить:
- Мясо порезать небольшими кубиками. Грибы – на четвертинки.
- На раскаленном масле обжарить мясо до золотистого цвета. Добавить грибы и довести до вкуса специями. Жарить на среднем огне 25 минут, пока не выпарится жидкость из грибов.
- Добавить сметану и тушить еще 25 минут, помешивая. Украсить зеленью.
Свинина со сливами
Ингредиенты:
- Свиная лопатка – 700-800 г
- Сливы – 10-15 шт.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Базилик свежий
- Чеснок – 6 зуб.
- Соль, перец, кориандр, чили
Как приготовить:
- Мясо помыть, обсушить. Посолить, поперчить и смазать небольшим количеством масла. Выложить в форму для запекания.
- Перец нарезать, вынуть косточки из слив, чеснок нарезать и измельчить базилик.
- Все распределить по свинине. Добавить специи по вкусу.
- Запекать под фольгой при 200 градусах в течение часа-полтора. Убрать фольгу и запекать до готовности.
Свинина в слоеном тесте
Ингредиенты:
- Свинина – 700 г
- Слоеное тесто – 2 листа
- Лук – 3 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль, перец, специи – по вкусу
Как приготовить:⠀
- Мясо слегка обмазать в специях, обжарить до золотистой корочки. Дать остыть. Нарезать лук и слегка обжарить.
- В центр теста выложить половину лука, потом – кусок мяса и лук сверху. Накрыть тестом.
- Тщательно смазать яйцом и скрепить края.
- Выпекать 1 час при 170 градусах.
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Буженина из свинины в фольге
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг
- Вода – 1 л
- Чеснок – 5 зуб.
- Лавровый лист – 2-3 шт.
- Перец горошком, семена укропа, семена кориандра, паприка, орегано – по 1 ч. л.
- Стручковый перец – 1 шт.
- Томатная паста – 1 ч. л.
- Растительное масло
Как приготовить:
- В кастрюлю положить соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, паприку, перец горошком, стручковый перец, семена укропа и кориандра, орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится.
- Мясо помыть и положить в маринад, мариновать сутки в холодильнике.
- Смешать томатную пасту, растительное масло и паприку. Смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 180-200 градусах около 1-1,5 часа. В процессе поливать соком от мяса.
- За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось.
Шашлык из свинины в духовке
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг
- Сметана – 1 ст. л.
- Хмели-сунели – 2 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Мед, сок лимона – по 1 ст. л.
- Укроп, петрушка
Как приготовить:
- Свинину нарезать крупно. Добавить соль, черный молотый перец, хмели-сунели, сметану и лимонный сок. Добавить мед и мелко порубленную зелень. Оставить мариноваться на час.
- Смазать форму для запекания растительным маслом, выложить мясо. Запекать при 180 градусах в режиме конвекции.
- Перевернуть и запекать 10-15 минут до румяной корочки.
Свиные медальоны с апельсинами в духовке
Ингредиенты:
- Вырезка – 600-700 г
- Бекон – 70 г
- Апельсин – 4 шт.
- Красный лук – 2 шт.
- Тимьян, розмарин – по несколько веточек
- Чеснок – 5 зуб.
- Красное сухое вино – 4 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Оливковое масло
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Лук нарезать тонкой соломкой и сложить в форму для запекания. Апельсины нарезать дольками, чеснок измельчить. Добавить к луку вместе с тимьяном и розмарином.
- Полить оливковым маслом, вином и посыпать сахаром. Добавить соль и перец. Перемешать.
- Выпекать при 200 градусах 40 минут.
- Нарезать мясо на порционные куски, слегка отбить. Посолить, поперчить.
- Обернуть каждый кусок тонкой полоской бекона и скрепить шпажкой. Обжарить до золотистого цвета.
- Переложить в форму и выпекать еще 20 минут.