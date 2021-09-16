9 важных лайфхаков для самых вкусных голубцов

Если у вас старые капустные листья, то после того, как вы их проварили, немного отбейте кулинарным молотком. Фарш для начинки тоже нужно хорошо отбить руками и добавить немного сливок или лука

Голубцы в духовке / Фото: Depositphotos

Считать, что голубцы – это исключительно наше изобретение, неправильно. Такой способ приготовления еды есть на Кавказе (долма) или в Швейцарии – там их называют капунсами. Сегодня голубцы можно начинять чем угодно – не только фаршем и крупой. Но вот правило для всех одно – это плотный и в то же время нежный лист, и сочная, но цельная начинка. Рекомендации по приготовлению удачных голубцов собраны ниже.

Капустные листья

Голубцы из листьев молодой капусты вкуснее / Фото: instagram.com/zlataslata/

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Лайфхак 1. Они должны быть из молодой капусты, листья которой более пластичные и упругие. Старые листья жилистые, будут неравномерно готовиться и могут прорваться.

Лайфхак 2. Используйте листья пекинской или савойской капусты, они нежнее. С ними получаются изысканные мини-голубцы. Отваривать перед приготовлением эти листья нужно гораздо меньше времени. Зачастую – просто залить кипятком или отбить молотком.

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Начинка

Идеальная пропорция ингредиентов для начинки – 1:1 / Фото: Depositphotos

Лайфхак 3. Идеальное соотношение ингредиентов для голубцов с мясом – одна порция крупы к одной порции фарша. Если готовите без мяса, то тоже стоит соблюдать эту рекомендацию. Например, булгур и овощи в пропорции 1:1.

Лайфхак 4. Для сочности начинки можно добавить немного лука, сливочного масла или сливок.

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Лайфхак 5. Если готовите голубцы с фаршем, то его нужно тщательно отбить, как это делают для котлет. Так ваша начинка будет плотной и не прорвет капустные листья.

Приготовление

После приготовления голубцы должны настояться не менее 30 минут / Фото: Depositphotos

Лайфхак 6. Готовить голубцы лучше в посуде с толстым дном. Это обязательно, будете ли вы их тушить или запекать.

Лайфхак 7. В соус к голубцам добавляют сметану, сливки и специи. Так блюдо насытится сливочным ароматом и вкусом специй.

Лайфхак 8. Если ваши голубцы из старой капусты, то их нужно обжарить со всех сторон по несколько минут в растительном или сливочном масле.

Лайфхак 9. Тушить голубцы нужно в среднем чуть больше 30 минут. После того, как они готовы, дайте им настояться еще полчаса.

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