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9 важных лайфхаков для самых вкусных голубцов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
16 сентября, 13:40
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Если у вас старые капустные листья, то после того, как вы их проварили, немного отбейте кулинарным молотком. Фарш для начинки тоже нужно хорошо отбить руками и добавить немного сливок или лука
Голубцы в духовке
Голубцы в духовке / Фото: Depositphotos

Считать, что голубцы – это исключительно наше изобретение, неправильно. Такой способ приготовления еды есть на Кавказе (долма) или в Швейцарии – там их называют капунсами. Сегодня голубцы можно начинять чем угодно – не только фаршем и крупой. Но вот правило для всех одно – это плотный и в то же время нежный лист, и сочная, но цельная начинка. Рекомендации по приготовлению удачных голубцов собраны ниже.

Капустные листья

Голубцы из листьев молодой капусты вкуснее
Голубцы из листьев молодой капусты вкуснее / Фото: instagram.com/zlataslata/

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Лайфхак 1. Они должны быть из молодой капусты, листья которой более пластичные и упругие. Старые листья жилистые, будут неравномерно готовиться и могут прорваться.

Лайфхак 2. Используйте листья пекинской или савойской капусты, они нежнее. С ними получаются изысканные мини-голубцы. Отваривать перед приготовлением эти листья нужно гораздо меньше времени. Зачастую – просто залить кипятком или отбить молотком.

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Начинка

Идеальная пропорция ингредиентов для начинки – 1:1
Идеальная пропорция ингредиентов для начинки – 1:1 / Фото: Depositphotos

Лайфхак 3. Идеальное соотношение ингредиентов для голубцов с мясом – одна порция крупы к одной порции фарша. Если готовите без мяса, то тоже стоит соблюдать эту рекомендацию. Например, булгур и овощи в пропорции 1:1.

Лайфхак 4. Для сочности начинки можно добавить немного лука, сливочного масла или сливок.

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Лайфхак 5. Если готовите голубцы с фаршем, то его нужно тщательно отбить, как это делают для котлет. Так ваша начинка будет плотной и не прорвет капустные листья.

Приготовление

После приготовления голубцы должны настояться не менее 30 минут
После приготовления голубцы должны настояться не менее 30 минут / Фото: Depositphotos

Лайфхак 6. Готовить голубцы лучше в посуде с толстым дном. Это обязательно, будете ли вы их тушить или запекать.

Лайфхак 7. В соус к голубцам добавляют сметану, сливки и специи. Так блюдо насытится сливочным ароматом и вкусом специй.

Лайфхак 8. Если ваши голубцы из старой капусты, то их нужно обжарить со всех сторон по несколько минут в растительном или сливочном масле.

Лайфхак 9. Тушить голубцы нужно в среднем чуть больше 30 минут. После того, как они готовы, дайте им настояться еще полчаса.

Здесь узнаете, как приготовить сочную куриную печень.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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