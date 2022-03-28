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9 продуктов, которые отлично справятся с функцией яиц

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 марта, 15:18
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Если вдруг в вашем холодильнике не оказалось яиц, но есть яблоки, бананы, а в шкафу – сухое молоко или крахмал – без выпечки вы не останетесь
Продукты, которыми можно заменить яйца
Продукты, которыми можно заменить яйца / Фото: depositphotos.com, pexels.com, freepik.com

Мы знаем, что рецептов самой разной выпечки, для которых не нужны яйца, много. О пирожках без расстойки теста с капустой в качестве начинки мы писали.

Вместе с этим есть рецепты, которые можно воспроизвести только с яйцами.

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Ниже собраны продукты, а также пропорции смесей из них, которые смогут их заменить.

Считаем в соотношении: один продукт или одна смесь равны одному яйцу.

Чем заменить яйца в выпечке

  • 75-100 г пюре из банана;
  • 50 г несладкого яблочного пюре;
  • смесь из 2 ст. л. молока, по 1/2 ст. л. соды и лимонного сока;
  • 2 ст. л. молока плюс 1/4 ч. л. пекарского порошка;
  • 2 ст. л. воды, 1 ст. л. растительного масла и 2 ч. л. пекарского порошка;
  • 2 ст. л. воды и 2 ч. л. пекарского порошка;
  • 2 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного);
  • по 1 ст. л. сухого молока, кукурузного крахмала и 2 ст. л. воды;
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала и 2 ст. л. воды.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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