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Американский бисквит на горячем молоке – особенности и тонкости рецепта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 мая, 14:32
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Он настолько нежный, что и без крема будет хорош. Можно слегка пропитать его шоколадной помадкой или просто украсить корицей и сахарной пудрой
Рецепт американского бисквита на горячем молоке
Рецепт американского бисквита на горячем молоке / Фото: Инстаграм

Бисквиты в США используют очень часто, например, в красивейшем бостонском пироге, вернее, торте.

Но до конца неизвестно, почему хозяйки стали называть бисквит, который замешивается на горячем молоке, американским. Но это не имеет особого значения, важен результат, а он воздушный, мягкий и нежный.

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Кроме горячего молока, еще и сливочное масло нужно будет хорошо подогреть. По всем правилам американский бисквит должен полежать в холодильнике, завернутым в пленке. Но это правило можно нарушить.

Рецепт со страницы zefirka_kat.

Американский бисквит на горячем молоке

Американский бисквит на горячем молоке
Американский бисквит на горячем молоке / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • 240 г муки;
  • 200 г сахара;
  • 4 яйца С1;
  • 70 г сливочного масла;
  • 150 мл молока;
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка ванилина.

Этот бисквит можно использовать для торта "Чародейка", рецепту которого вот уже более 50-ти лет.

Как приготовить:

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  1. Яйца взбить с сахаром до пышной пены в течение 10 минут ручным миксером. Масса не будет плотной, но будет держать форму.
  2. Муку соединить с разрыхлителем и ванилином. Просеять в яичную массу частями, осторожно вымесить, чтобы масса не опала.
  3. Молоко вместе с маслом довести до кипения и сразу ввести в тесто в 2-3 приема, осторожно перемешивая.
  4. Дно формы застелить пергаментом и перелить тесто.
  5. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке около 40 минут. Готовность проверять шпажкой.
  6. Переложить остывать на решетку.

Рецепт красивого баскского пирога с заварным кремом найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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