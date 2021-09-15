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Как хранить ананас, чтобы он не испортился. И правила заморозки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
15 сентября, 15:01
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Вам не удастся долго хранить ананас, если он куплен мягким и с завядшими листьями. Если фрукт немного недозрел, то сделать он это может в домашних условиях
Как правильно хранить ананас
Как правильно хранить ананас / Фото: pexels.com

Ананас – фрукт капризный, а начинаются его "капризы" с покупки. Нужно тщательно его прощупать. Если есть мягкие места, то ананас долго не пролежит. А вот немного недозрелый, твердый фрукт можно сохранить до двух недель. Мы рассказывали, как нужно хранить молоко, теперь узнаем, что делать с ананасом, если вы не успели быстро его съесть.

Как сохранить ананас подольше

Листья ананаса, перед хранением в холодильнике, нужно обрезать, оставив несколько сантиметров
Листья ананаса, перед хранением в холодильнике, нужно обрезать, оставив несколько сантиметров / Фото: pexels.com

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Не чистить его сразу, как только вы принесли его домой и хотите оставить на несколько дней. Таким он может храниться не больше двух суток при комнатной температуре. Прямых солнечных лучей ананас не потерпит.

Ананас можно положить в холодильник, в отсек, где вы обычно храните фрукты. Листья нужно срезать, оставив несколько сантиметров.

Затем нужно положить его в полиэтиленовую упаковку, а еще лучше – бумажный пакет, оставив отверстие для поступления воздуха. В холодильнике ананас может сохраняться в течение 10-12 дней.

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Фрукт не любит влажности, если в холодильнике собирается много конденсата, то он начнет подгнивать.

Поэтому каждый раз проверяйте упаковку, где лежит фрукт. Если на нем образовалась влага или чешуйки начали даже незначительно меняться в цвете, нужно обтереть фрукт насухо. Но вместе с этим помнить, что свежим и неиспорченным такой ананас пробудет недолго.

Лучшая для него температура в холодильнике +8 градусов.

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Как нужно замораживать ананас

Замороженный ананас может храниться более двух месяцев
Замороженный ананас может храниться более двух месяцев / Фото: instagram.com/mrsg_getshealthy/

Как и другие фрукты. Здесь сложностей нет. Нужно разрезать его на нужные порции, положить в контейнер и отправить в морозилку.

При средней температуре -18 градусов, которая обычно бывает в наших морозилках, ананас может пролежать больше двух месяцев. Правда, свою текстуру и насыщенность по вкусу он немного утратит.

Здесь узнаете, как сохранить чеснок, чтобы он не высыхал и не плесневел.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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