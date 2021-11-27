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Ароматные блинные запеканки – рецепты с творогом и курицей с грибами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 ноября, 09:01
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Да, готовить это дольше, но все усилия оправдаются. Запеканки будут заливаться соусом на основе сметаны и готовиться в духовке не дольше 30 минут
Блинные запеканки
Блинные запеканки / Фото: Коллаж: Сегодня

Блины нужно испечь по своему собственному и проверенному временем рецепту. В среднем нужно 10-12 штук, но все будет зависеть от формы для запекания.

И для сладкого, и для соленого варианта нужны будут соусы. Именно они создадут в конце красивую корочку.

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Для сладкой запеканки от milana.kraskovskaya добавьте к творогу немного изюма, для запеканки с курицей по рецепту tokionata нужны шампиньоны.

Так что если ищите эффектную и сытную подачу блинов – время воспользоваться этими рецептами.

Блинная запеканка с курицей

Ингредиенты для начинки:

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  • Куриная грудка – 500 г
  • Грибы – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сыр – 100 г
  • Сметана (20%) – 150 г
  • Растительное масло – 30 мл
  • Соль, перец

Для соуса:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 250 г
  • Вода – 50 мл
  • Сыр – 100 г
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. На растительном масле обжарить мелко нарезанную луковицу до мягкости. Курицу нарезать небольшими кубиками и отправить к луку. Обжарить несколько минут.
  2. Кубиком нарезать грибы и добавить в сковороду к мясу, жарить до выпаривания жидкости. Добавить сметану, соль и перец, довести до кипения и снять с огня.
  3. На каждый блин выложить немного тертого сыра и готовой начинки. Завернуть в трубочку.
  4. В отдельной миске соединить все ингредиенты для соуса, перемешать до однородности.
  5. В форму по кругу уложить блины. Залить соусом, посыпать сыром.
  6. Выпекать при 180 градусах около 30 минут.

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Блинная запеканка с творогом

Ингредиенты:

  • Блины – 8 шт.⠀
  • Творог – 250 г⠀
  • Изюм – 60 г⠀
  • Сливочное масло – 50 г⠀
  • Яйца – 2 шт.
  • Яичные желтки – 2 шт.
  • Сахар – 60 г + 1 ст. л.⠀
  • Ванильный сахар – 1 пакетик⠀
  • Лимон – половинка⠀
  • Молоко – 250 мл⠀
  • Сметана – 70 мл⠀

Как приготовить:

  1. Изюм замочить в кипятке. Яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить в густую пену и убрать в холодильник.⠀
  2. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить желтки, творог, сок, изюм и цедру половины лимона.
  3. Миксером аккуратно соединить взбитые белки и творожную массу.
  4. Намазать блины творожной массой и свернуть в трубочки. Выложить в форму.⠀
  5. Для заливки смешать 2 желтка, сметану, молоко и ложку сахара. Залить запеканку и готовить при 200 градусах 25 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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