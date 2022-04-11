Сытные и с хрустящей корочкой – простой рецепт сырных булочек к завтраку

Бывают булочки, которые подаются как десерт, так как замешиваются на йогурте, а бывают такие, что могут заменить полноценный завтрак.
Почему так? Потому что эти булочки замешиваются на твердом сыре и твороге, а сахара нужно всего одна чайная ложка.
Зернистый творог лучше перетереть, а перед выпеканием заготовки смажьте молоком.
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Никакой расстойки для теста не нужно. После того, как булочки будут сформированы, их сразу же можно выпекать.
Автор рецепта предлагает посыпать булочки кунжутом, это нужно сделать перед выпеканием. Вместо кунжута используйте прованские травы или сушеный чеснок.
Рецепт нашли на странице фудблогера tokionata.
Сырные булочки
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- сыр полутвердый – 200 г;
- мука – 300 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- соль, сахар – 1 ч. л.;
- яйцо;
- молоко – 100 мл;
- растительное масло – 30 мл;
- кунжут.
Бывают булочки, которые могут заменить хлеб, замешиваются на картофельном пюре. Их рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- К творогу натереть сыр на крупной терке, добавить яйцо, перемешать.
- В отдельную миску просеять муку и разрыхлитель, добавить сахар и соль. Добавить растительное масло и перемешать руками в крошку.
- Соединить мучную и творожную смеси, добавить молоко, замесить тесто. Оно должно не липнуть к рукам. Сформировать булочки, должно получиться 8-10 штук.
- Выложить на застеленный противень, смазать молоком и посыпать кунжутом.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.