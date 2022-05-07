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Ароматный пирог с моцареллой – рецепт, который станет семейным (яйца не нужны)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 мая, 08:02
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Понятно, что моцарелла легко заменяется любым другим сыром, например, попробуйте сулугуни. По желанию добавьте немного сливочного масла к картофельному пюре
Простой рецепт картофельного пирога с сыром
Простой рецепт картофельного пирога с сыром / Фото: instagram.com/narisovano/

Этот пирог – одна из вариаций пастушьего. Пастушьи пироги, классическое блюдо Англии, тоже основаны на картофельном пюре с разными начинками.

Рецепт от фудблогера narisovano максимально простой, нужно сделать нежное картофельное пюре, сверху натереть сыр и запечь в течение 25 минут.

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По желанию между пюре и моцареллой можно разместить слой томатной пасты, ассорти из зелени, немного ветчины.

Картофельный пирог с моцареллой

Картофельный пирог с моцареллой
Картофельный пирог с моцареллой / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты:

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  • 450 г картофеля;
  • соль, специи;
  • 150 г муки;
  • 250 г моцареллы.

Если любите яблочные пироги, то обязательно попробуйте этот красивый из Ирландии.

Как приготовить:

  1. Картофель отварить, сделать пюре. Добавить муку, соль и специи, тщательно перемешать.
  2. В смазанную форму выложить тесто, сформировать бортики, сверху разложить натертую моцареллу.
  3. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Затем увеличить температуру и готовить еще 10 минут до золотистой корочки.

Здесь найдете рецепт картофельного пирога, специально для Тельцов.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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