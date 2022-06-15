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Пирог из Сицилии скачча рагузана – внутри томатная начинка и сыр

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 июня, 10:04
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Формуется в виде рулета или конверта из очень тонкого теста. Тесту нужно постоять какое-то время для подъема
Как приготовить пирог скачча рагузана
Как приготовить пирог скачча рагузана

Это домашний пирог, родом из города Рагуза, приготовление которого не потребует особых усилий. В Италии много несложных пирогов, попробуйте их известный с рисом.

Итак, скачча рагузана. Вкусная и сочная альтернатива хлебу с множеством начинок. Можно использовать ветчину и сыр, баклажаны и томаты, фасоль и зеленый лук с рикоттой.

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Фудблогер zernograd.com использует пассату, итальянский томатный соус с базиликом, чесноком и оливковым маслом. Но если у вас есть спелые ароматные томаты, то используйте их.

Начните с замеса теста. Пока оно поднимается в тепле, будет готова начинка.

Пирог скачча рагузана

Пирог скачча рагузана
Пирог скачча рагузана / Фото: zernograd.com

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Ингредиенты:

  • 250 г пшеничной муки;
  • 300 мл воды;
  • 30 мл оливкового масла;
  • 6 г дрожжей;
  • 1 ч. л. соли;
  • оливковое масло.

Начинка:

  • 500 мл пассаты;
  • 2-3 шт. помидоров;
  • 300 г лука;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 250 г моцареллы;
  • 1 ч. л. сахара;
  • петрушка, черный перец, оливковое масло.

Как приготовить:

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  1. Лук нарезать полукольцами, чеснок раздавить ножом. Обжарить до прозрачности лук с зубчиками чеснока.
  2. Чеснок убрать, добавить томатный соус и нарезанные помидоры без шкурки. Тушить 25-30 минут на небольшом огне. Приправить, немного остудить. Добавить нарезанную петрушку.
  3. Сыр натереть или нарезать.
  4. Для теста просеять муку, соединить с солью, дрожжами. Добавить теплую воду частями.
  5. В середине замеса добавить масло. Тщательно вымешивать до гладкости теста. Накрыть и оставить на один час в теплом месте.
  6. Разогреть духовку до 220 градусов.
  7. Тесто разделить на две части. Раскатать в круг до толщины 2-3 мм, покрыть слоем соуса, взбрызнуть оливковым маслом и выложить соус. Завернуть в конверт. По желанию, смазывать соусом каждый раз. Проткнуть в нескольких места, чтоб пирог не вздулся.
  8. Выложить на застеленный противень, выпекать 25-30 минут.

Посмотреть подробней, как формуется скачча рагузана можно в видео.

Не пропустите рецепт итальянских многослойных сэндвичей трамеццини, отличного перекуса.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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