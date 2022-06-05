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Бамбл-кофе – как приготовить и получить эстетическое и вкусовое удовольствие (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 июня, 08:16
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Это сравнительно молодой напиток на основе кофе и апельсинового сока. Подойдет для тех, кто любит освежающее и бодрящее одновременно
Как приготовить бамбл-кофе
Как приготовить бамбл-кофе

Этот напиток подойдет всем экспериментаторам, которые не боятся классические эспрессо или американо соединять с самыми, на первый взгляд, неожиданными продуктами.

Как приготовить банановый кофе, мы подробно писали. Узнаем подробней о бамбл-кофе. Название напиток получил от английского bumblebee, то есть пчела, шмель. Он действительно напоминает окрас этого насекомого.

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Бамбл-кофе подается холодным, а вот что касается пропорций льда, кофе, апельсинового сока и сиропа – пробуйте и ищите идеальные для себя.

Рецепт со страницы iamcook.

Бамбл-кофе

Бамбл-кофе
Бамбл-кофе / Фото: instagram.com/ludmila24250/

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Ингредиенты:

  • лед;
  • апельсиновый сок – 125 мл;
  • кофе – 2 ч. л.;
  • вода – 150 мл;
  • карамельный сироп – 30 мл.

Как приготовить:

  1. Приготовить кофе вашим любимым способом: американо, эспрессо или растворимый.
  2. В бокал добавить лед по вкусу. Влить апельсиновый сок, приблизительно до половины стакана.
  3. Влить в бокал карамельный сироп. По ножу или ложке налить кофе.

Перед тем, как варить кофе для этого напитка, узнайте, как это сделать в джезве.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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