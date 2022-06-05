Бамбл-кофе – как приготовить и получить эстетическое и вкусовое удовольствие (фото)

Этот напиток подойдет всем экспериментаторам, которые не боятся классические эспрессо или американо соединять с самыми, на первый взгляд, неожиданными продуктами.
Как приготовить банановый кофе, мы подробно писали. Узнаем подробней о бамбл-кофе. Название напиток получил от английского bumblebee, то есть пчела, шмель. Он действительно напоминает окрас этого насекомого.
Бамбл-кофе подается холодным, а вот что касается пропорций льда, кофе, апельсинового сока и сиропа – пробуйте и ищите идеальные для себя.
Рецепт со страницы iamcook.
Бамбл-кофе
Ингредиенты:
- лед;
- апельсиновый сок – 125 мл;
- кофе – 2 ч. л.;
- вода – 150 мл;
- карамельный сироп – 30 мл.
Как приготовить:
- Приготовить кофе вашим любимым способом: американо, эспрессо или растворимый.
- В бокал добавить лед по вкусу. Влить апельсиновый сок, приблизительно до половины стакана.
- Влить в бокал карамельный сироп. По ножу или ложке налить кофе.
Перед тем, как варить кофе для этого напитка, узнайте, как это сделать в джезве.