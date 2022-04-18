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Банановые оладьи без муки – простой рецепт к завтраку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 апреля, 07:01
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Вместо муки нужно измельчить овсяные хлопья. Бананы лучше брать перезревшие. Сахар добавляйте по вкусу
Банановые оладьи на кефире
Банановые оладьи на кефире / Фото: freepik.com

Оладьи едят повсеместно. В Японии очень существуют невероятные оладьи, как суфле. Банановые, что очень понятно, готовят везде.

Удобны они и как способ использовать бананы, которые не пригодны к употреблению, то есть слишком переспелые.

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На странице recept_mana предлагают не использовать муку, а взять измельченную овсянку.

Банановые оладьи на овсянке

Фото: instagram.com/katerina_nutrition/
Фото: instagram.com/katerina_nutrition/

Ингредиенты:

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  • бананы – 300 г;
  • овсяные хлопья – 100 г;
  • молоко или кефир – 50 мл;
  • яйцо – 1 шт.

Попробуйте приготовить яблочное-овсяные оладьи, рецепт читайте здесь.

Способ приготовления:

  1. Измельчить хлопья в грубую муку. Размять бананы вилкой до состояния пюре.
  2. Тщательно взбить яйцо, добавить бананы, муку, молоко. Хорошо взбить. Тесто должно быть, как густая сметана.
  3. Жарить оладьи до готовности.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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