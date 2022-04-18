Банановые оладьи без муки – простой рецепт к завтраку

Банановые оладьи на кефире / Фото: freepik.com
Оладьи едят повсеместно. В Японии очень существуют невероятные оладьи, как суфле. Банановые, что очень понятно, готовят везде.
Удобны они и как способ использовать бананы, которые не пригодны к употреблению, то есть слишком переспелые.
На странице recept_mana предлагают не использовать муку, а взять измельченную овсянку.
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Банановые оладьи на овсянке
Фото: instagram.com/katerina_nutrition/
Ингредиенты:
- бананы – 300 г;
- овсяные хлопья – 100 г;
- молоко или кефир – 50 мл;
- яйцо – 1 шт.
Попробуйте приготовить яблочное-овсяные оладьи, рецепт читайте здесь.
Способ приготовления:
- Измельчить хлопья в грубую муку. Размять бананы вилкой до состояния пюре.
- Тщательно взбить яйцо, добавить бананы, муку, молоко. Хорошо взбить. Тесто должно быть, как густая сметана.
- Жарить оладьи до готовности.