Банановый кофе – быстрый рецепт напитка с интересным сочетанием вкусов

Когда хочется бодрящего напитка, то берется морковь и апельсины, когда хочется чего-то необычного на основе кофе – стоит попробовать банановый кофе.
На одну порцию нужен один банан и желательно, чтобы состояние его было ближе к перезревшему. Количество сахара регулируйте самостоятельно, добавьте корицу по вкусу.
Рецепт со страницы hotkampot.
Банановый кофе
Ингредиенты:
- 1 шт. банан;
- 1/2 ст. кофе (лучше заварного);
- 1/2 ст. молоко;
- 2 ч. л. сахар;
- щепотка корицы (по желанию).
Все секреты и тонкости приготовления кофе с кардамоном читайте здесь.
Как приготовить:
- В блендере соединить банан и чайную ложку сахара. Влить к банану молоко и еще хорошо перемешать.
- Заварить кофе, добавить к нему банановое молоко и чайную ложку сахара.
Рецепт интересного напитка на основе кофе и молока – "Гибралтара" – читайте в этом материале.