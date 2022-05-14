Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇧🇾 Скандал с Тихановской ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Без яиц и молока

Быстрый ужин

Печенье за 5 минут

Котлеты из картошки

Легкий салат

Добавки в ход-дог
СЕГОДНЯ Еда

Банановый кофе – быстрый рецепт напитка с интересным сочетанием вкусов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 мая, 08:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Банан можно измельчить в блендере или перетереть вилкой. Кофе можно использовать растворимый, но лучше его сварить
Банановый кофе
Банановый кофе

Когда хочется бодрящего напитка, то берется морковь и апельсины, когда хочется чего-то необычного на основе кофе – стоит попробовать банановый кофе.

На одну порцию нужен один банан и желательно, чтобы состояние его было ближе к перезревшему. Количество сахара регулируйте самостоятельно, добавьте корицу по вкусу.

Реклама

Рецепт со страницы hotkampot.

Банановый кофе

Кофе с бананом
Кофе с бананом / Фото: instagram.com/hotkampot

Ингредиенты:

Реклама
  • 1 шт. банан;
  • 1/2 ст. кофе (лучше заварного);
  • 1/2 ст. молоко;
  • 2 ч. л. сахар;
  • щепотка корицы (по желанию).

Все секреты и тонкости приготовления кофе с кардамоном читайте здесь.

Как приготовить:

  1. В блендере соединить банан и чайную ложку сахара. Влить к банану молоко и еще хорошо перемешать.
  2. Заварить кофе, добавить к нему банановое молоко и чайную ложку сахара.

Рецепт интересного напитка на основе кофе и молока – "Гибралтара" – читайте в этом материале.

Реклама

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Подборка блюд
Что приготовить из сосисок
Рецепты
Лайфхак недели
Домашний зефир
Хакнуть
Любишь украинскую кухню?
Готовить
Контроль качества
Как проверить воду?
Узнать
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить бумагу для выпечки?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять