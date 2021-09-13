Баноффи – рецепт простого пирога с идеальной бананово-карамельной начинкой

Баноффи – очень популярный десерт в Британии. Основа пирога – хрустящее песочное тесто. Затем – слой карамели или ириса и бананы, украшает это все крем из взбитых сливок с кофейным ароматом

Рецепт бананово-карамельного пирога Баноффи / Фото: instagram.com/recepty_s_tori/

Популярность Баноффи в Британии подтверждает тот факт, что его там продают готовым, в герметичных упаковках. Рецепту этого бананово-карамельного пирога чуть больше 50-ти лет и он практически не знал преобразований. Все то же песочное тесто, слой карамели, бананы и воздушный сливочный крем. В отличие от корсиканского пирога Фиадоне, который больше на каждый день, Баноффи подарит вам праздник.

Баноффи – несколько вводных

Прежде всего это касается теста. Конечно, если не располагаете временем, то можно сделать основу из печенья и качественного сливочного масла.

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Но настоящий Баноффи требует именно песочного теста с присутствием жирного сливочного масла. Помните, оно не должно таять при смешивании с мукой, поэтому предварительно положите масло в морозилку.

Начинка. В оригинальном рецепте используется ирис. Авторы Баноффи Ян Даудинг и Найджел Маккензи советовали варить сгущенку в течение 3 часов, охладить и хранить 3 месяца – так получается настоящий ирис.

Но этот процесс долгий, так что можно обойтись готовой вареной сгущенкой из магазина.

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Бананы. Они должны быть спелыми, но не перезревшими. То есть без коричневых пятен. Для крема нужно взять жирные сливки. Важно – холодные. В процессе взбивания сливки дадут прочные высокие пики.

Баноффи – рецепт

Пирог Баноффи – рецепт / Фото: instagram.com/irinka_kapu4inka/

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Ингредиенты для теста

Мука – 250 г

Сливочное масло – 125 г

Яйцо – 1 шт.

Желток – 1 шт.

Сахарная пудра – 25 г

Для крема

Сливки 30–35 % – 350-400 мл

Сахарная пудра – 2 ч. л.

Для начинки

Бананы – 3-5 шт.

Вареная сгущенка – 1 банка

Молотый кофе, шоколад, какао – по вкусу

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180 градусов. Просеять муку, масло из морозилки нарезать кубиками. Смешать масло, муку и сахарную пудру, растереть все в крошку. Добавить яйцо и желток, растереть до однородной консистенции и собрать в шар. Завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 30 минут. Форму смазать сливочным маслом. Тесто раскатать в пласт. Положить в форму и сделать бортики. На тесто положить пергамент и насыпать фасоль. Выпекать 15 минут. Затем убрать груз и пергамент и выпекать до золотистого цвета. Дать основе остыть. Выложить сгущенку ровным слоем на основу. Разрезать очищенные бананы кружочками или вдоль и уложить поверх сгущенки. Холодные сливки вместе с сахарной пудрой взбить до устойчивых пиков. Выложить на бананы. Можно сделать это с помощью ложки или кондитерского мешка Украсить молотым кофе, какао или тертым шоколадом.

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